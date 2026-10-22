남은 치즈, 비닐로 싸지 마세요... 셰프의 팁

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큰사진보기 ▲한 끼 식탁과 와인 안주를 풍성하게 만들어주는 다양한 종류의 치즈들. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲많은 사람들이 즐기는 치즈 플레이트의 대표인 '샤퀴테리(Charcuterie Board) ⓒ 이민호 관련사진보기

▪필자소개: 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프입니다. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

호주에서 셰프로 일하며 매일 다양한 요리를 만들다 보면, 서양식 식탁에서 절대 빠지지 않는 재료 중 하나가 바로 '치즈'다. 주방에서는 샐러드 위에 생치즈를 올려 신선함을 살리고, 파스타에 숙성 치즈를 갈아 넣어 풍미를 더하며, 요리의 마무리에 치즈로 고소한 깊은 맛을 내기도 한다.요즘 한국에서도 와인 문화가 대중화되고 건강한 식단에 대한 관심이 높아지면서 마트의 치즈 코너가 몰라보게 커졌다. 예전에는 샛노란 슬라이스 치즈나 피자 치즈가 전부였다면, 이제는 둥그런 부라타, 하얀 곰팡이가 핀 까망베르, 딱딱한 파마산 블록 치즈까지 선택의 폭이 정말 넓어졌다.하지만 마트 치즈 매대 앞에 서면 선뜻 손이 가지 않고 망설여지기 일쑤다. "이 치즈는 어떻게 먹어야 하지?", "하얀 겉껍질은 잘라내고 먹어야 하나?", "와인에는 무슨 치즈가 어울릴까?" 고민하다 결국 늘 먹던 슬라이스 치즈만 집어 들고 돌아오는 경험이 한 번쯤 있을 것이다.치즈 역시 저마다의 성질과 제조 방식, 어울리는 요리가 다 다르다. 알고 먹으면 훨씬 풍요로워지는 치즈 선택법과 실전 활용 팁을 셰프의 경험을 담아 정리해 본다.치즈를 고를 때 가장 먼저 구분해야 할 것은 '자연치즈(Natural Cheese)'와 '가공치즈(Processed Cheese)'다.• 자연치즈: 원유(우유나 염소유 등)에 유산균과 응유효소만 넣어 발효, 숙성시킨 진짜 치즈다. 인공 첨가물이 거의 없고 우유의 영양소와 유산균이 살아있어 건강에 좋다.• 가공치즈: 자연치즈를 녹인 뒤 유화제, 보존제, 정제수 등을 섞어 형태를 가공한 제품이다. 우리가 흔히 먹는 비닐 포장된 샌드위치용 슬라이스 치즈가 대표적이다. 보관이 편하고 부드럽지만, 우유 본연의 깊은 풍미나 영양적 가치는 자연치즈에 비할 수 없다.건강과 풍미를 생각한다면 포장지 뒷면 원재료명에 '원유, 유산균, 응구균(렌넷), 소금' 정도로만 깔끔하게 적힌 자연치즈를 고르는 것이 첫걸음이다.치즈는 숙성 기간과 수분 함량에 따라 크게 프레시(생)치즈, 연성(연한)치즈, 경성(딱딱한)치즈로 나뉜다.• 상큼하고 가벼운 프레시(Fresh) 치즈: 리코타, 모짜렐라, 부라타치즈는 숙성 과정을 거치지 않아 우유 특유의 고소함과 순한 맛이 특징이다. 치즈 입문자나 특유의 꼬릿한 향이 부담스러운 분들에게 제격이다.☆맛있게 먹는 법: 방울토마토, 베이비 루꼴라, 발사믹 식초, 엑스트라 버진 올리브유와 함께 샐러드로 즐기면 최고다. 화이트 와인이나 스파클링 와인과 찰떡궁합을 자랑한다.• 부드럽고 풍미가 진한 연성 치즈: 까망베르, 브리치즈는 겉면에 흰색 곰팡이를 피워 내부를 부드럽게 숙성시킨 치즈다.☆ 먹는 팁: 많은 분들이 "하얀 겉껍질을 도려내고 먹어야 하나요?"라고 물으시는데, 이 껍질이 바로 브리와 까망베르 특유의 구수한 풍미를 내는 핵심이므로 함께 드시는 것이 정석이다. 견과류, 꿀, 크래커와 함께 먹거나 가볍게 구워 레드 와인에 곁들이면 근사한 안주가 된다.• 요리의 감칠맛을 폭발시키는 경성(Hard) 치즈: 파르미지아노 레지아노(파마산), 체다치즈는 수분을 쏙 빼고 수개월에서 수년간 숙성시켜 단단하고 깊은 감칠맛을 낸다.☆ 요리 활용법: 파스타나 리조또, 샐러드 위에 그레이터(갈아내는 도구)로 바로 갈아 얹으면 소금이나 인공 조미료 없이도 요리의 풍미가 비약적으로 올라간다. 가루 형태로 판매되는 시판 파마산 가루보다, 단단한 블록 형태의 진짜 파르미지아노 레지아노를 직접 갈아 쓰는 맛의 차이는 천지차이다.• 먹기 30분 전, 냉장고에서 꺼내두자 차갑게 굳어있는 치즈는 고유의 향과 식감이 죽어있다. 특히 브리나 까망베르, 체다 같은 치즈는 먹기 20~30분 전에 실온에 꺼내두어 온도를 약간 올리면 지방과 풍미가 부드럽게 살아나 훨씬 맛있어진다.• 남은 치즈는 비닐랩 대신 '종이 호일'로 싸자. 자연치즈는 살아있는 생물과 같아서 숨을 쉬어야 한다. 비닐랩으로 밀봉하면 습기가 차서 금방 곰팡이가 피거나 맛이 변한다. 종이 호일이나 왁스 페이퍼로 감싼 뒤 밀폐 용기에 담아 냉장 보관하는 것이 치즈의 수명을 늘리는 비결이다.치즈가 어렵고 낯설게 느껴지는 것은 당연하다. 우리가 김치의 종류와 익힘 정도에 따라 맛을 구분하듯, 서양 사람들에게 치즈도 저마다의 역사와 취향이 담긴 음식일 뿐이다.처음부터 꼬릿한 푸른 곰팡이 치즈(고르곤졸라나 블루치즈)에 도전할 필요는 없다. 이번 주말에는 마트 치즈 매대에서 몽글몽글한 부라타 치즈 하나, 혹은 샐러드와 와인에 곁들일 브리치즈 한 조각을 골라보는 것은 어떨까.올리브유 살짝 두른 프레시 치즈 한 조각으로 식탁을 채우는 경험, 치즈를 알고 즐기는 일은 우리의 일상을 한층 더 풍요롭고 즐겁게 만들어줄 것이다.