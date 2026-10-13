"찬성 표 150억에 사려 했나"... 민형배 비서관 문자 논란

큰사진보기 ▲조직개편안 표결 앞 문자메시지13일 전남광주통합특별시의회 시정질문에서 전경선 의원이 공개한 민형배 시장 정무비서관의 문자메시지. 특별조정교부금 150억 원을 의원들에게 '위임했다'는 내용 등이 담겼다. ⓒ 전남광주통합특별시의회 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲13일 전경선 전남광주통합특별시의원이 민형배 시장을 상대로 질문하고 있다. 2026. 10. 13 ⓒ 전남광주통합특별시의회 생중계 화면 갈무리 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장의 비서관이 시청 조직개편안의 시의회 본회의 표결을 앞두고 일부 시의원들에게 150억 원 규모의 특별조정교부금을 '위임했다'는 취지의 문자메시지를 보낸 사실이 시의회 시정질문에서 드러났다.집행부가 제출한 조직개편안의 통과 여부가 불투명한 상황에서 시장 측 인사가 예산 배분을 언급했다는 점에서, 예산 지원을 고리로 의원들의 찬성표를 확보하려 했던 것 아니냐는 의혹이 제기된다.더불어민주당 전경선(목포5) 의원은 13일 시정질문 과정에서 본회의장 대형 화면에 휴대전화 문자메시지를 공개했다. 해당 문자메시지에서 민 시장의 정무비서관은 해당 시의원에게 "특교금 관련, 시군구 긴급 현안 사업비를 제외한 150억을 의원님들께 위임했습니다"라고 밝혔다.비서관은 자신의 이름과 휴대전화 번호를 소개하며 조만간 찾아뵙겠다는 인사와 함께 이 같은 내용을 전달했다.그는 이후 다시 보낸 문자에서는 "특교금 관련 내용이나 금액을 제가 잘못 이해하고 제 임의로 해석해서 보냈습니다. 죄송합니다"라고 해명했다. 그러면서도 "다만 시장님께서 의원님들께 어떻게든 특교금을 드리고자 하는 마음을 전달해드리려다 제가 오해한 것 같습니다"라고 덧붙였다.이와 관련해 전 의원은 답변석에 나선 민형배 시장을 향해 "우리 의원들이 (표결을 앞두고) 이런 문자를 받았다. 제가 지방의원 20년 하는 동안 처음"이라며 "(시장이) 1억 원씩 (의원들에게) 용돈 주나"라고 추궁했다.전 의원은 이어 "우리가 (시장한테) 1억 사업비 받으려고 의원 하는 건 아니지 않나. 그리고 시민 혈세로 운영되는 정무비서관들에게 이런 일을 하도록 하면 자괴감이 들지 않겠느냐"고 덧붙였다.이에 민 시장은 "저 문자를 제가 어떻게 알겠습니까"라고 즉각 자신과의 관련성을 부인했다. 이어 전 의원이 "아니 어떻게 (문자 증거가 있는데) 저걸 모른다고 하나, 당당하게 답변하시라. 어떻게 표결하기 전에'라고 거듭 파고들자, 민 시장은 "지금 이 자리에서 말씀 하실 내용이 아닌 것 같다"고 했다.전 의원은 "추하다. 표결 하기 전에 저럴 수 있느냐"고 거듭 비판했고, 민 시장은 "저 내용을 정확히는 모른다. 다만 의원님들 의견 들을 수 있는 방법 고민해보라고 한 게 제가 한 말이다. 앞으론 의원님들 의견을 구하지 않고 시군구와 직접 협의하겠다"고 답했다.이와 관련해 다른 시의원은 <오마이뉴스>에 "(문자가 오간) 당시는 국립의대 후보 대학 선정 문제와 부시장 배치, 시청 기능 배분 등을 놓고 의회와 시 집행부간 갈등이 극에 달한 시점"이라며 "저런 문자를 몇몇 의원들이 받았다는 말이 의회 내부에서 한동안 돌았다"고 전했다.이 의원은 그러면서 "시청 조직 개편안 통과가 확실치 않은 상황에서 시장 비서관이 저런 문자를 보낸 건 매우 부적절하다"며 "저는 저 문자를 받지 못했는데, 설득이 불가능한 의원들에게는 안 보낸 모양"라고 덧붙였다.전 의원도 통화해서 관련 문자를 두고 "제가 받은 문자는 아니다"면서도 "표결 전에 저런 문자를 보낸 건 찬성표를 사려한 것 아니냐"고 주장했다.한편 문제의 조직개편안은 지난 9월 18일 제1차 정례회 제3차 본회의에서 재석 의원 89명 중 찬성 46명, 반대 35명, 기권 8명으로 출석의원 과반인 45명을 단 한 표 차이로 넘겨 통과됐다.