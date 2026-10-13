"찬성 표 150억에 사려 했나"... 민형배 비서관 문자 논란

민형배 전남광주통합특별시장의 비서관이 시청 조직개편안의 시의회 본회의 표결을 앞두고 일부 시의원들에게 150억 원 규모의 특별조정교부금을 '위임했다'는 취지의 문자메시지를 보낸 사실이 시의회 시정질문에서 드러났다.
집행부가 제출한 조직개편안의 통과 여부가 불투명한 상황에서 시장 측 인사가 예산 배분을 언급했다는 점에서, 예산 지원을 고리로 의원들의 찬성표를 확보하려 했던 것 아니냐는 의혹이 제기된다.
더불어민주당 전경선(목포5) 의원은 13일 시정질문 과정에서 본회의장 대형 화면에 휴대전화 문자메시지를 공개했다. 해당 문자메시지에서 민 시장의 정무비서관은 해당 시의원에게 "특교금 관련, 시군구 긴급 현안 사업비를 제외한 150억을 의원님들께 위임했습니다"라고 밝혔다.
비서관은 자신의 이름과 휴대전화 번호를 소개하며 조만간 찾아뵙겠다는 인사와 함께 이 같은 내용을 전달했다.
그는 이후 다시 보낸 문자에서는 "특교금 관련 내용이나 금액을 제가 잘못 이해하고 제 임의로 해석해서 보냈습니다. 죄송합니다"라고 해명했다. 그러면서도 "다만 시장님께서 의원님들께 어떻게든 특교금을 드리고자 하는 마음을 전달해드리려다 제가 오해한 것 같습니다"라고 덧붙였다.
이와 관련해 전 의원은 답변석에 나선 민형배 시장을 향해 "우리 의원들이 (표결을 앞두고) 이런 문자를 받았다. 제가 지방의원 20년 하는 동안 처음"이라며 "(시장이) 1억 원씩 (의원들에게) 용돈 주나"라고 추궁했다.
전 의원은 이어 "우리가 (시장한테) 1억 사업비 받으려고 의원 하는 건 아니지 않나. 그리고 시민 혈세로 운영되는 정무비서관들에게 이런 일을 하도록 하면 자괴감이 들지 않겠느냐"고 덧붙였다.
이에 민 시장은 "저 문자를 제가 어떻게 알겠습니까"라고 즉각 자신과의 관련성을 부인했다. 이어 전 의원이 "아니 어떻게 (문자 증거가 있는데) 저걸 모른다고 하나, 당당하게 답변하시라. 어떻게 표결하기 전에'라고 거듭 파고들자, 민 시장은 "지금 이 자리에서 말씀 하실 내용이 아닌 것 같다"고 했다.
전 의원은 "추하다. 표결 하기 전에 저럴 수 있느냐"고 거듭 비판했고, 민 시장은 "저 내용을 정확히는 모른다. 다만 의원님들 의견 들을 수 있는 방법 고민해보라고 한 게 제가 한 말이다. 앞으론 의원님들 의견을 구하지 않고 시군구와 직접 협의하겠다"고 답했다.
이와 관련해 다른 시의원은 <오마이뉴스>에 "(문자가 오간) 당시는 국립의대 후보 대학 선정 문제와 부시장 배치, 시청 기능 배분 등을 놓고 의회와 시 집행부간 갈등이 극에 달한 시점"이라며 "저런 문자를 몇몇 의원들이 받았다는 말이 의회 내부에서 한동안 돌았다"고 전했다.
이 의원은 그러면서 "시청 조직 개편안 통과가 확실치 않은 상황에서 시장 비서관이 저런 문자를 보낸 건 매우 부적절하다"며 "저는 저 문자를 받지 못했는데, 설득이 불가능한 의원들에게는 안 보낸 모양"라고 덧붙였다.
전 의원도 통화해서 관련 문자를 두고 "제가 받은 문자는 아니다"면서도 "표결 전에 저런 문자를 보낸 건 찬성표를 사려한 것 아니냐"고 주장했다.
한편 문제의 조직개편안은 지난 9월 18일 제1차 정례회 제3차 본회의에서 재석 의원 89명 중 찬성 46명, 반대 35명, 기권 8명으로 출석의원 과반인 45명을 단 한 표 차이로 넘겨 통과됐다.
[관련기사]
전남광주 조직개편안 진통 끝 통과…출범 80일만 https://omn.kr/2jtzg