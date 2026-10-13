소문내기 아까운 집...광주 양림동 '누보 by 나금채'

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 남구 양림동 학강초등학교 맞은편에 자리한 '누보 by 나금채'. ⓒ 이수연 네이버 푸드인플루언서 활화산이수르 관련사진보기

큰사진보기 ▲검은콩치즈와 스튜를 곁들인 시그니처 치아바타. ⓒ 이수연 네이버 푸드인플루언서 활화산이수르 관련사진보기

큰사진보기 ▲제철 과일과 신선한 채소를 가득 담은 샐러드. ⓒ 이수연 네이버 푸드인플루언서 활화산이수르 관련사진보기

큰사진보기 ▲고슬고슬한 밥과 쪽파가 어우러진 불고기볶음밥. ⓒ 이수연 네이버 푸드인플루언서 활화산이수르 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오일파스타의 정석, 알리오올리오. ⓒ 이수연 네이버 푸드인플루언서 활화산이수르 관련사진보기

큰사진보기 ▲명란을 듬뿍 넣어 감칠맛을 살린 명란파스타. ⓒ 이수연 네이버 푸드인플루언서 활화산이수르 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 펭귄마을신문에도 실립니다.

맛집에는 두 종류가 있다. 널리 알려주고 싶은 집과, 나만 알고 싶은 집. '누보 by 나금채'는 오랫동안 후자에 가까웠다. 맛있는 음식을 좋아하는 사람에게 알려주고 싶지만, 정작 내가 찾을 때 쉽게 갈 수 없을까 아쉬운 곳. 그래서 단골들은 자신들만의 아지트처럼 아껴왔다.봉선동에서 시작해 방림동을 거친 나금채가 이번에는 양림동에 새롭게 자리 잡았다. 학강초등학교 맞은편으로 이전하면서 주차 공간을 갖춰 방문이 한결 편해졌고, 일부 메뉴는 오히려 가격을 낮췄다. 모든 것이 오르는 요즘, 반가운 변화다.그럼에도 여전히 점심시간의 문턱은 조금 높다. 오픈런이 아니라면 점심에는 자리를 잡기 쉽지 않을 정도로 손님이 이어진다. 여유 있게 식사를 즐기고 싶다면 예약하고 방문하는 편이 좋다.장소가 달라져도 나금채다운 음식은 여전하다.가장 인기 있는 메뉴는 단연 치아바타다. 테이블마다 빠지지 않을 만큼 인기 있는 메뉴다. 직접 구운 치아바타에 검은콩치즈와 스튜를 곁들인 나금채의 시그니처다. 담백하면서 쫄깃한 치아바타에 검은콩치즈를 듬뿍 올린다. 검은콩의 구수함과 치즈의 부드러운 풍미가 빵과 어우러지고, 따뜻한 스튜를 곁들이면 한 접시가 한층 풍성해진다. 화려하게 치장하기보다 좋은 재료를 정성스럽게 다뤄 본연의 맛을 끌어내는 것. 나금채가 오랫동안 단골을 만들어온 방식이기도 하다.샐러드는 계절을 가장 먼저 보여주는 메뉴다. 싱싱한 채소에 제철 과일을 넉넉하게 담아낸다. 장식처럼 몇 조각 올려놓는 정도가 아니라 신선한 채소와 과일을 함께 충분히 즐길 수 있어 접시부터 풍성하다. 계절이 달라지면 어떤 과일이 담겨 나올지 기대하게 되는 것도 나금채 샐러드의 매력이다.파스타와 밥 메뉴를 함께 갖추고 있다는 것도 좋다. 오가닉불고기볶음밥은 고슬고슬하게 볶아낸 밥에 송송 썬 부추가 어우러져 담백하면서도 든든하다. 명란파스타는 적당한 매콤함이 느끼함을 잡아주고, 아낌없이 들어간 명란의 짭조름한 감칠맛을 충분히 느낄 수 있다. 밥부터 파스타까지 선택의 폭이 넓어 남녀노소 누구와 찾아도 각자의 입맛에 맞는 한 끼를 즐길 수 있다.그리고 나금채에는 음식만큼 오래 이어진 이야기가 있다.오랜 시간 주방을 지켜온 사장님의 손맛을 이제 따님이 함께 이어가고 있다. 한 세대에서 다음 세대로 레시피만 전해지는 것이 아니라 나금채가 중요하게 여겨온 재료와 음식에 대한 태도까지 이어지는 셈이다. 익숙한 맛을 지키면서도 새로운 감각을 더해가는 모습에서 '대를 잇는 맛집'이라는 표현이 자연스럽게 떠오른다.오랜 시간 이곳을 찾아온 마니아층이 두터운 만큼 때때로 요리 클래스도 열리고, 저녁이면 분위기는 또 달라진다. 낮에는 식사에 집중했다면 저녁에는 음식과 함께 와인이나 맥주를 곁들이며 조금 더 느긋하게 머물 수 있다. 서둘러 한 끼를 해결하는 식당보다는 좋은 사람과 음식을 나누며 오래 이야기하고 싶은 날 잘 어울리는 공간이다.도시락과 케이터링, 단체 예약도 가능해 일상의 한 끼부터 특별한 모임까지 나금채의 음식을 즐길 수 있다.봉선동에서 방림동을 거쳐 이제 양림동으로. 공간은 달라졌지만 나금채의 맛을 기억하는 단골들은 다시 찾아오고, 엄마의 손맛은 딸의 감각을 만나 이어지고 있다.깊어지는 가을, 좋은 사람과 제철의 맛을 천천히 즐기고 싶다면. 소문내기 아까워도 이번만큼은 알려주고 싶은 집, '누보 by 나금채'다.상호 : 누보 by 나금채주소 : 광주광역시 남구 양림로 93영업시간 : 11:30~21:00 / 브레이크타임 14:30~17:30 / 라스트오더 20:10휴무일 : 매주 일요일글 : 이수연 네이버 푸드인플루언서 활화산이수르