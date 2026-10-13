반도체 조성되는 용인 동부권 '물 부족 대란' 오나

큰사진보기 ▲이 이미지는 용인시민신문 기자가 촬영한 양지읍 일대 전경과 평창배수지 표지석 사진을 활용해 생성형 AI로 제작. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

첨단 반도체 클러스터 조성과 도시개발이 한창인 용인특례시가 '생활용수 부족 대란' 위기에 직면했다. 2030년 이후 하루 약 10만 톤(㎥/일)의 수돗물이 부족할 것으로 예상되기 때문이다.물 부족 문제는 당장 현장에서 나타나고 있다. 반도체 배후지인 처인구 원삼·백암·양지 일대에 공급하는 배수지 수위가 급감하면서 일정 규모 이상 신규 주택사업에 대한 용수 공급을 제한하는 조치까지 내려졌기 때문이다.그러나 용인시가 추진 중인 대체 용수 확보와 배수지 증설은 행정절차가 순조롭게 진행되더라도 빨라야 2032년에나 마무리될 전망이어서 수년간 급수난과 지역 개발 차질이 불가피할 것으로 보인다.용인시가 용인특례시의회에 보고한 자료에 따르면 용인시의 현재 생활용수 공급능력은 하루 44만 5000톤, 광역 24만 5000톤과 지방 20만 톤으로 약 112만 명에게 공급하는 수준이다. 시는 12월 용인정수장 증설 공사, 하루 10만 톤에서 20만 톤을 마무리해 부족분에 대한 급수체계를 전환할 계획이다.문제는 중장기 수급 계획이다. '2040 용인도시기본계획'상 계획인구는 약 146만 명에 달한다. 하지만 생활용수 공급의 뼈대인 '수도정비기본계획'상 인구는 118만 명에 그쳐 무려 28만 명의 격차가 발생했다.시는 각종 도시개발 수요를 감안할 때 2030년 이후 하루 10만 톤의 생활용수가 부족할 것으로 분석했다.이는 국민 1인당 하루 물 사용량 기준, 2023년도 상수도 통계 기준 1인당 하루 급수량 약 305~306L, 순수 가정용 사용량 약 196~198L로 환산하면 25만~33만 명 규모의 중소도시 전체가 하루 동안 쓰는 양이다. 여기에 국가 반도체 클러스터 가동에 따른 생활용수 수요, 하루 2만 7000톤에서 3만 8000톤까지 겹치면서 대책 마련이 시급해졌다.물 부족 사태는 반도체 클러스터가 들어서는 처인구 동남부권에서 이미 현실화됐다. 원삼·백암·양지 일대에 물을 공급하는 '평창배수지'는 최근 용수 사용량이 급증하면서 첨두유량, 물 사용이 집중되는 시간대에 단수 우려가 제기된 상태다.실제 올해 1~3월 평창배수지의 수돗물 체류시간은 일평균 6.2시간까지 급감했다. 2021년 체류시간은 10.5시간이었다.통상 배수지는 비상 단수 상황 등에 대비해 12시간 이상의 저장 능력을 유지해야 하지만 기준치의 절반 수준에 불과한 실정이다.배수지는 변동하는 수요량에 비해 정수장에서 공급되는 양이 일정하기 때문에 공급과 수요의 불일치를 해소하기 위해 만들어진 저류시설이다. 상수도 시설기준에서는 유효용량을 비상변동분과 비상대처 용량을 합해 급수구역의 계획 1일 최대 급수량의 12시간분 이상으로 하는 것을 표준으로 하고 있다.시는 백원 송수가압펌프를 4기로 늘리고 백암면 송수관로를 복선화하는 응급처방을 내렸으나 한계를 드러냈다.결국 용인시는 평창배수지 급수구역, 원삼·백암·양지를 대상으로 하루 최대 용수량 100톤을 초과하는 신규 주택사업 등에 대해 상수도 공급 협의를 사실상 제한하는 조치까지 시행하고 있다. 지하수나 중수도, 빗물이용시설 등 상수도를 사용하지 않는 자체 공급계획을 세우지 않으면 인허가가 어렵다는 의미다.상수도사업소 수도시설과 관계자는 "기준 체류시간인 12시간을 지키지 못하고 있어 기존 주민들의 수돗물 단수를 막기 위해 주택사업 인허가 제한을 시행하고 있다"며 "이에 대한 지역의 불만 목소리가 있지만 배수지 증설 전까지는 기존 수용가를 보호하기 위한 불가피한 조치"라고 밝혔다.제한 완화 시점에 대해서는 "모든 게 변수여서 특정하기 어렵다"고 덧붙였다.평창배수지 증설은 빨라야 2032년에나 완공될 전망이다. 시는 현재 6600톤 규모인 평창배수지 용량을 2만 2000톤으로 3배 이상 확충하기 위해 '2045 수도정비기본계획'에 부분 변경을 신청해 둔 상태다.수도시설과 관계자는 "연말이나 내년 초 기후에너지환경부 승인을 받아 설계를 거치면 2032년 준공을 예상한다"고 말해 적어도 6년간 급수 제한이 이어질 수 있음을 시사했다.문제는 부족한 10만 톤을 채우기 위해 시가 내놓은 3가지 대안의 실현 가능성이 불투명하다는 것이다.시는 ▲반도체 통합용수공급사업, SK 30만 8000톤·삼성 76만 4000톤 등 107만 톤 내 10만 톤 추가 배분, 총 117만 2000톤 ▲기업, 삼성·SK에 하수 재이용수를 주고 공업용수 10만 톤을 생활용수로 맞교환하는 방안 ▲서울시 잔여 용수량 10만 톤 배분 등을 제시했다.하지만 세 방안 모두 정부와 서울시, 기업과의 협의에서 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있다.수도시설과 관계자는 "기후에너지환경부는 경기도 전체에 물이 부족하다는 입장이어서 확답을 준 것이 없다"고 말했다.특히 서울시 잔여 용수를 끌어오는 방안에 대해서는 "관로 매설에만 약 7000억 원이 소요될 것으로 추산된다"며 "정부 역시 특정 지자체에만 물을 줄 수 없다는 부정적 기류가 있는 실정"이라고 설명했다.기업과의 공업용수 맞교환에 대해서도 삼성과 SK 모두 부정적인 입장인 것으로 전해졌다.도시기본계획과 수도계획의 28만 명 격차가 발생한 행정의 엇박자는 왜 발생했을까. 시는 중앙부처 간 지침 차이 때문이라고 해명했다.수도시설과 관계자는 "국토교통부와 달리 기후에너지환경부는 도시개발사업 실시계획 인가가 난 경우에만 인구로 인정하고 지구단위계획 단계는 인정해 주지 않는다"며 "정수장 하나 짓는 데만 7~8년이 걸리는데 지자체의 사전 시설 확보 기간을 정부가 고려해 주지 않는 한계가 있다"고 말했다.무엇보다 반도체 산단 외부에 들어서는 근로자 임시·임대 기숙사 수요 역시 정부 지침상 수도계획에 반영되지 못하는 실정이다.그러나 용인시의회에서는 안일한 늑장행정이 빚은 '예견된 인재'라고 비판했다.임준교 의원은 "용인시의 인구 증가 계획과 SK하이닉스 유치는 이미 수년 전에 결정되고 발표된 사안"이라며 "충분히 예측할 수 있었던 용수 수요를 제때 대비하지 못해 이제 와서 배수지 부족을 이유로 신규 주택 인허가를 틀어막는 것은 명백한 뒷북 행정"이라고 질타했다.김진석 의원은 "관로 매설과 배수지 증설 등 수도 기반시설 확충은 당장 시작해도 최소 7년 이상이 걸린다"며 "행정의 엇박자로 인해 발생하는 주택난과 개발 지연, 재산권 침해 피해가 고스란히 주민들에게 전가되고 있고 그로 인한 불만의 목소리가 나오고 있다"고 지적했다.김 의원은 "정치와 행정 역량을 모두 동원해 생활용수 부족 문제가 발생하지 않도록 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.