칠순의 두 남자, 1만 4000km 북극해 로드트립이 준 선물

칠순의 두 남자가 35일간 1만 4000km를 달려 북극해를 왕복한 대장정을 최종 정리하며, 살인적인 물가 속에서 건져 올린 인생의 가치와 24시간 동행을 통해 회복된 가족의 온기를 기록함.

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큰사진보기 ▲120달러(15만 원)짜리 비쩍 마른 게 다리 한 개.접시도 아니고 종이에 둘둘 말아 던져 놓고 간 저 비쩍 마른 게 다리 하나가 120달러 라고 하니 기가 막힐 지경이었다. ⓒ 한진석 관련사진보기

"저는 20년 전 남극 연구 갔을 때, 화장실도 없는 퀭한 모텔에서 하룻밤에 천 달러를 주고 잔 적도 있습니다. 북극해에서 350달러면 오히려 착한 가격이지요. 원래 극지 여행은 가성비 따지러 가는 게 아닙니다. 평생 남들이 못 해본 그 귀한 경험을 하는데 돈이 대수입니까?"

"야, 그 좁은 트럭 안에서 칠십 넘은 남자 둘이 한 달 넘게 24시간을 붙어 다녔는데, 중간에 안 싸웠냐?"

"응, 우리 사소한 말다툼 한 번 없이 아주 사이좋게 잘 지냈어."

"네 매부 진짜 천사 같은 분이시네. 너 같은 다혈질을 다 보듬어주고 그 긴 시간을 버텨내시다니!"

"내 친구들은 반대로 말하더라고. '자네 처남이 생불(生佛)인가 보네. 평생 남 밑에서 굽혀본 적 없는 자네의 그 까다로운 비위를 처남이 다 맞춰줬으니!'라면서 말이야."

큰사진보기 ▲칠순의 처남과 매부.나는 지난 4년간 배낭 여행자로서 길 위를 떠돌며 '길동무에 대한 양보와 배려'가 몸에 배었고, 매부는 평생 큰 사업체를 이끌어오며 사람을 품어온 원숙한 대인관계 능력이 있어 그 둘이 멋지게 조화를 이루었다. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲여동생 가족과 함께.미국에서 태어나 자라며 말도 문화도 달라 삼촌을 낯설어하던 조카와 손주들 역시, 아빠와 함께 북극해 험지를 누비는 삼촌의 모습을 보며 가슴 깊은 존경과 살가운 애정을 뿜어내기 시작했다. ⓒ 한진석 관련사진보기

"아니, 그 고생을 하고 오셨다더니 얼굴빛이 왜 이렇게 맑고 좋아지셨어요?"

큰사진보기 ▲재스퍼 공원 멀린 호숫가에서 컵라면으로 한 끼.매부는 한 달여 아무런 스트레스 없이 대자연의 품에 안겨 '오직 먹고, 자고, 풍경을 바라보고, 운전하는' 원초적인 삶의 리듬에만 몰입했기 때문에 건강이 좋아졌다. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲대자연 앞에 어깨를 맞댄 두 사내 1만 4천 킬로미터를 달리는 내내 서로를 의지하고 보살핀 처남과 매부. 북극해는 끝이 아니라 새로운 시작일 뿐, 두 사람의 심장은 또 다른 길 위를 향해 여전히 뜨겁게 뛰고 있다. ⓒ 한진석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 칠순의 두 사내가 35일간 1만 4000km를 달려 북극해를 왕복한 '칠순의 로드트립' 알래스카 대장정 연재를 이번 편으로 모두 마칩니다. 대자연의 경이로움 끝에서 우리가 건져 올린 가장 값진 결실은 결국 '가족의 복원'과 다시 뛰는 '젊은 심장'이었습니다. 그동안 먼 여정을 함께 달려주시며 따뜻한 응원을 보내주신 독자 여러분께 깊이 감사드립니다. 두 칠순의 엔진은 결코 멈추지 않습니다. 길 위에서 또 뵙겠습니다.

미국의 물가가 비싸다는 것은 익히 알려진 사실이다. 특히 매일 사 먹어야 하는 식비는 20% 안팎의 팁까지 얹어 계산서를 받아 들 때마다 눈을 의심하게 만든다. 패스트푸드점의 평범한 햄버거 세트 하나조차 2만 원을 훌쩍 넘기기 일쑤다.하지만 알래스카의 살인적인 물가에 비하면, 미국 본토의 물가는 차라리 '착하디 착한' 수준이었다.끝없는 광야를 하루 종일 달린 끝에 마주치는 숙소와 식당은 오지의 여행자에게는 목숨줄이나 다름없는 곳이었다. 선택의 여지 따위는 애초에 없는 외통수 길목이었기에, 부르는 게 곧 값이었고 우리는 그저 달라는 대로 지갑을 열어야 했다.북극해 어귀 데드호스에서는 화장실도 딸려 있지 않은 허름한 컨테이너 막사 수준의 방이 하룻밤에 50만 원(350달러)에 달했고, 주노에서는 삐쩍 마른 게다리 두 개에 30만 원(240달러)을 긁어야 했으니 그야말로 물가의 막장이자 살벌한 약탈이었다.그러나 차분히 곱씹어보면 그 터무니없는 가격도 이해가 가지 않는 것은 아니다. 그곳의 모텔과 식당들은 오직 여름철 서너 달 반짝 찾아오는 관광객을 상대로 장사하는 곳이다. 나머지 8~9개월 동안은 살을 에는 혹한과 눈보라 속에서 손가락을 빨며 시설을 유지·관리하는 데 막대한 비용을 쏟아부어야 한다. 서너 달 벌어 1년 치의 생존을 버텨내야 하는 그들의 처지를 생각하면 고개가 끄덕여지기도 했다.북으로 올라갈수록 혹독한 환경에서 살아남기 위해 거대한 침엽수가 손가락만 한 볼품없는 관목으로 제 몸을 줄여가듯, 이곳의 물가 역시 거친 자연 속에서 살아남기 위해 온순한 가격에서 극악스러운 가격으로 몸집을 불리는 것이 어쩌면 대자연의 당연한 생존 법칙이었는지도 모른다.이 잔인한 물가는 우리의 로드트립을 퍽 곤혹스럽게 만들었지만, 동시에 왜 이토록 멋진 코스에 여행자가 드문지를 명쾌하게 설명해 주었다. 전 세계 험지란 험지는 다 찾아다니며 조회수를 뽑아내는 극성맞은 여행 유튜버들조차 이 길에는 섣불리 덤벼들지 않는다.여행 전 알래스카 로드트립 영상을 샅샅이 뒤졌지만, 페어뱅크스에서 북극해를 오가는 돌턴 하이웨이를 완주한 영상은 미국이나 캐나다 현지인이 찍은 서너 개가 고작이었다. 아무리 모험을 즐기는 유튜버들이라 해도, 이 처참한 가성비와 막대한 경비 앞에서는 도무지 수지타산이 맞지 않았을 것이다.귀환길 시애틀에서 매부 친구들과 점심을 먹던 중, 알래스카의 이 살인적인 물가에 대해 혀를 내두르며 성토한 적이 있다. 그러자 해양학 교수로 은퇴하셨다는 한 분이 빙그레 웃으며 우리에게 핀잔을 주었다.맞는 말이었다. 수심 4천 미터 바닷속에 가라앉은 타이타닉호를 잠깐 구경하겠다고 수억 원을 내고 작은 잠수정에 몸을 싣는 사람들도 있는 세상이다.우리는 칠순의 나이에 할 수 있는 가장 높은 수준의 모험을 감행했고, 세상 어디서도 살 수 없는 단 하나의 값진 경험을 온몸으로 사들인 셈이다. 그렇게 생각하니, 가성비는 없었을지언정 이번 여행이 헛된 돈 낭비나 미친 짓만은 아니었다는 유쾌한 위안이 찾아왔다.여행을 마치고 돌아왔을 때 지인들이 궁금해한 것은 알래스카의 장엄한 대자연이 아니었다.내 대답을 들은 친구들은 못 믿겠다는 표정으로 한마디씩 던졌다.그 이야기를 매부에게 전했더니, 매부 역시 시애틀과 LA의 친구들에게 똑같은 핀잔을 들었다며 껄껄 웃었다.실제로 2년 전 50일간의 유럽 캠핑카 여행을 떠날 때도 주변에서 "부부든 친구든 캠핑카 타고 가다 대판 싸우고 중간에 갈라선 집이 부지기수"라며 숱하게 경고했었다.나름대로 서로 배려하고 양보한다고 했지만, 좁은 공간에서 부대끼다 보니 몇 차례 의견 충돌이 생겨 서먹해진 순간들이 있었다. 다행히 끝까지 완주하긴 했지만, 그때의 경험이 있었기에 이번 여정을 앞두고도 내심 걱정이 없지 않았다.40년이 넘는 인연이라지만 평소에는 1년에 한두 번 식사나 함께 하던 서먹한 처남 매부 사이가 아니던가. 그런 두 사람이 하루 24시간을 꼬박 붙어서 35일을 보낸다는 것은 엄청난 모험이었다.사람은 나이가 들수록 자기주장이 강해지고 고집이 세지기 마련이다. 칠순을 넘긴 우리 둘 역시 그 세월의 고집에서 자유로울 리 없었다.그럼에도 불구하고 우리는 1만 4천 킬로미터를 달리는 내내 단 한 번의 얼굴 붉힘도 없이 서로를 묵묵히 의지하고 격려했다. 핏줄을 나눈 친형제도 이렇게까지 끈끈하기는 힘들 만큼 서로를 아끼고 보살폈다.나는 지난 4년간 배낭 여행자로서 길 위를 떠돌며 '길동무에 대한 양보와 배려'가 몸에 배었고, 매부는 평생 큰 사업체를 이끌어오며 사람을 품어온 원숙한 대인관계 능력이 있어 그 둘이 멋지게 조화를 이룬 덕분일 것이다.하지만 그 무엇보다 큰 힘이 된 것은 '한 여인'을 향한 두 남자의 깊은 애정과 연대의식이었다.남편으로서, 또 오빠로서 매일 아침저녁으로 울리는 여인의 걱정 어린 안부 전화를 받을 때마다, 두 사내는 '어떤 일이 있어도 이 사람을 안심시키고 무사히 돌아가야 한다'는 묵묵한 책임감으로 똘똘 뭉쳤던 것이다.1년에 한두 번 얼굴 보며 서먹했던 매부와 처남은 이번 험난한 고행을 함께 치러내며 평생을 터놓고 기댈 수 있는 둘도 없는 '인생의 절친'이 되었다.그뿐만이 아니다. 미국에서 태어나 자라며 말도 문화도 달라 삼촌을 낯설어하던 두 조카와 손주들 역시, 아빠와 함께 북극해 험지를 누비는 삼촌의 모습을 보며 가슴 깊은 존경과 살가운 애정을 뿜어내기 시작했다.태평양 건너 멀리 떨어져 살며 세월의 흐름 속에 조금씩 엷어져 가던 여동생 가족 전체가, 이번 35일간의 거친 로드트립을 통해 다시 우리 가족의 끈끈한 울타리 안으로 단단하게 돌아온 것이다.알래스카의 거대한 빙하도, 북극해의 칼바람도 아닌, 바로 이 '가족의 따뜻한 복원'이야말로 1만 4천 킬로미터의 거친 비포장길 끝에서 건져 올린 가장 눈부시고 값진 훈장이었다.참으로 신기한 일이었다. 한 달 남짓한 거친 여정을 마치고 일상으로 돌아오자, 우리를 만나는 사람마다 한목소리로 감탄을 쏟아냈다.남들의 눈에만 그렇게 비친 것이 아니었다. 우리 스스로도 몸이 전보다 훨씬 가볍고, 뼛속까지 생생한 활력이 차오르는 것을 피부로 체감하고 있었다.집 마당에 나란히 앉아 차를 마시며 건강해진 몸 상태에 대해 이야기를 나누다 서로 눈을 마주치며 놀라워했다.지난 4년간 쉼 없이 세상을 유랑하며 늘 건강한 편을 유지해 왔지만, 이번처럼 몸과 마음이 한꺼번에 가뿐해진 적은 드물었다. "도대체 왜 이렇게 몸이 좋아진 걸까?" 우리는 머리를 맞대고 그 신비로운 원인을 짚어보았다.내 나름의 분석으로는 무엇보다 '술'을 끊다시피 한 덕분이었다. 나는 여행중에는 하루를 마감하며 거의 매일 캔맥주나 와인 한두 잔을 홀짝이곤 했다.하지만 이번 여정에서는 매부가 술을 전혀 입에 대지 않는 데다, 매일 수백 킬로미터를 긴장 속에 운전해야 했기에 술을 완벽하게 멀리할 수밖에 없었다. 한 달여의 금주로 인해 간과 혈관이 묵은 피로를 털어내고 맑아진 것이다.매부의 경우는 '스트레스의 완벽한 차단'이 명약이었다. 40여 년간 거친 미국 땅에서 큰 사업체를 이끌며 짊어져야 했던 무거운 책임감과 만성적인 긴장에서 벗어나, 꼬박 한 달 동안 대자연의 품에 안겨 '오직 먹고, 자고, 풍경을 바라보고, 운전하는' 원초적인 삶의 리듬에만 몰입했기 때문이다.여기에 더해 매일 온몸으로 쬐었던 쨍한 햇볕과 폐부 깊숙이 들이마신 청정한 공기, 매일 트럭 짐을 오르내리며 다져진 하체 근육, 그리고 원시 야생의 장엄함이 영혼을 가득 채워준 덕분이었으리라.이번 알래스카 로드트립은 나에게도 깊은 울림을 주었지만, 매부에게는 그 이상의 인생 일대 전환점이 된 듯했다.칠순 중반의 나이에 청춘들도 혀를 내두를 거친 모험을 해냈다는 자부심, 평생 가슴에 남을 소중한 경험을 손에 쥐었다는 뿌듯함, 게다가 잃어가던 신체의 활력까지 되찾았으니 세상에 이보다 더 값지고 보람찬 일이 어디 있겠는가. 매부의 얼굴에는 소년 같은 생기가 가득했다.그는 여독이 채 가시기도 전에 벌써 지도를 펼치며 당장 내년에 '중앙아메리카 로드트립'을 떠나자고 내게 먼저 손을 내밀었다. 차량 반출입과 통관 절차, 국경별 자동차 보험 등 실무적인 조건들을 꼼꼼히 확인해 본 뒤, 문제가 없다면 내년 겨울 멕시코를 비롯한 중미 6개국을 종횡무진 누벼보자는 제안이었다.나 역시 홀로 배낭을 메고서라도 중앙아메리카를 종단할 계획을 품고 있었던 터라, 든든한 동행의 제안을 마다할 이유가 없었다. 나는 흔쾌히 그 제안을 맞받았다. 우리의 겁 없는 내년 계획을 전해 들은 여동생은 "오빠가 점잖고 순진한 남편을 살살 꼬여서 또 위험한 사지로 몰아넣는다"며 도끼눈을 뜨고 불평을 늘어놓았다.하지만 툴툴거리는 목소리 이면에는, 평생 가족을 위해 헌신해 온 칠순의 두 남자가 아이처럼 눈을 반짝이며 길 위에서 행복해하는 모습이 내심 대견하고 뭉클해 보이는 눈치였다.알래스카의 북극해는 끝이 아니었다. 그것은 잠들어 있던 우리 안의 야성을 깨운 거대한 신호탄이었을 뿐이다. 나이는 숫자에 불과하다는 낡은 수사를 증명하기 위해서가 아니다. 우리는 그저 심장이 여전히 뜨겁게 뛰고 있음을 온몸으로 확인하고 싶을 뿐이다.지도를 펼쳐 든 70대 두 '젊은이'의 엔진은 아직 식지 않았다. 북극해를 넘어 이제 중앙아메리카로, 우리의 심장은 여전히 길 위에서 뜨겁게 요동치고 있다.