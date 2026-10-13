'지지율 비상대책' 요구한 최민희 "40대 이탈은 위기 징후"

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 최민희 최고위원과 대화하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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최민희 더불어민주당 최고위원이 최근 당 지지율 하락에 대해 "처참하다"며 "지도부로서 매우 죄송하게 생각한다"고 밝혔다. 그는 전통적 지지층의 박탈감과 상처를 지지율 하락의 근본 원인으로 지목하면서 당 차원의 대책 마련과 지지층 결집을 위한 적극적인 대응을 촉구했다.최 최고위원은 13일 유튜브 방송 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에 출연해 이같이 말하며 "지도부가 자체적으로 (지지율 하락 원인을) 분석한 적은 없다. 비공개 최고위원회의에서 당 지지율 대책을 한번 세워야 하지 않겠냐 요청했다"고 말했다.그는 8.17 전당대회 이후 당내 분위기에 대해 지도부와 의원들이 하나로 움직였고 공개적인 지도부 흔들기도 없었다고 설명했다. 다만 진행자가 '단일대오인가, 침묵인가'라고 묻자 "초기에는 단일대오였고, 지금은 침묵하면서 매우 크게 우려하는 상황"이라고 답했다.최 최고위원은 특히 전날 발표된 리얼미터 조사에서 진보층과 40대의 민주당 지지율이 크게 하락한 점을 거론했다. 리얼미터가 <아시아경제>의 의뢰로 지난 7~8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 무선전화 자동응답 방식으로 실시한 조사다(응답률 2.6%, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p. 중앙선거여론조사심의위 홈페이지 참조).해당 조사에서 민주당 지지율은 전주보다 7.0%p 하락한 35.5%로 나타났다. 국민의힘은 2.9%p 오른 41.3%로, 양당 순위가 오차범위 안에서 뒤바뀌었다. 민주당의 진보층 지지율은 14.0%p 하락한 59.5%, 40대 지지율은 17.0%p 떨어진 36.7%로 집계됐다.이에 대해 그는 "(해당 조사 결과는) 주 지지층이 빠지는 것이기 때문에 매우 심각했고 충격도 받았다"며 "정말 위기 징후"라고 진단했다.진행자인 김어준씨가 '코어(핵심) 지지층의 마음을 헤아리기 위해 민주당이 노력하고 있나'라고 묻자, "이재명 대통령, 당 대표, 민주당이 하나로 뭉뚱그려서 한 묶음이 될 수가 없는 상태라고 본다"며 "이미 지지층 사이에 분열도 일어났다"고 답했다.어떤 집단을 핵심 지지층으로 볼 것인지 등 범위와 우선순위를 놓고 당내 시각차가 생겼다는 진단이다.최 최고위원은 중도층을 먼저 확보해야 한다는 전략과 핵심 지지층을 결집한 뒤 중도층의 지지를 얻어야 한다는 전략 등 두 개의 노선으로 당이 나뉘어 있다면서 "김민석 대표도 이에 대해 토론하자고 했다. 저는 토론을 빨리 하고 싶다"라고 했다.그러면서도 "당 대표가 너무 바쁘다. 심각하지 않아서 의제로 안 올리는 게 아니라 금방금방 처리해야 될 일이 매우 많다", "제가 토론하자고 얘기하고 제안해도 너무 바빠서 일정 잡기도 힘들다"고 했다.그는 지지층의 상처를 살피도록 계속 요구하는 것은 자신의 역할이라며 "(이런 사정을) 한 번은 헤아려 주십사 하는 말"이라고 덧붙였다.최 최고위원은 이재명 대통령의 국정 지지율 반등 흐름이 이어지지 못하는 이유로도 핵심 지지층의 결집 약화를 꼽았다.그는 지지율 하락을 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인선을 둘러싼 갈등만으로 설명하기는 어렵다면서, 인사 논란의 밑바탕에 "전통적 지지층이 느끼는 박탈감, 상처"가 있다고 했다. "이재명 정부에 대한 기대감이 매우 컸는데 그 기대를 충족시키지 못하고 있다"는 주장이다.정책 추진 방식도 원인으로 꼽았다. 그는 "농지 전수조사처럼 많은 국민의 재산상에 직접적인 영향을 줄 수 있는 것을 너무 급하게 서둘렀다"며 "특히 호남 지역의 지지율이 많이 떨어지는 데 중요한 요인"이라고 주장했다.지역구에서 체감한 분위기를 전하기도 했다. "정권 초기에는 한두 명이 대통령을 욕하면 (지지자들이) 벌떼같이 일어나 그 여론을 제압해 버렸는데, 요즘은 8~9명이 욕을 하고 한두 명이 침묵한다"는 것.그는 "본래 코어 지지층이란 정책을 지지해주기도 하지만 곳곳에서 벌어지는 여론 싸움을 같이 해준다. 지금 그게 붕괴돼 있다"고 말했다. 이어 지난달 대통령 기자회견 이후 "당이 좀 더 적극적으로 전통 지지층을 달래는 메시지를 내야 하는데 당이 미흡했다고 생각한다"며 "후속 작업이 계속 필요하다"라고 강조했다.전통 지지층 결집을 위한 방안으로 '조작기소 특검'과 조희대 대법원장 탄핵 추진을 제시했다. 탄핵 추진에 따른 역풍 우려에는 "해야 할 역할을 안 해서 지지율이 이미 역풍만큼 떨어졌다"라며 이런 상황을 평가하는 것이 지지율 비상대책을 요구한 핵심이라고 설명했다.