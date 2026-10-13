의왕시생활폐기물협회 "어려운 이웃에 따뜻한 겨울을"

큰사진보기 ▲의왕시생활폐기물 협회 이웃돕기 성금 기부 ⓒ 의왕시 관련사진보기

AD

의왕시생활폐기물협회가 의왕시 저소득층 지원을 위해 현금 2000만 원을 기부했다. 기부금은, 경기사회복지공동모금회를 통해 기탁 처리된다. 다음 달 추진되는 김장나눔 지원사업에 사용할 예정이다.기부금 전달식은 지난 12일 시장 집무실에서 열렸다. 김성제 의왕시장과 협회 소속 업체 (청수산업, 대우환경기업, ㈜승화, 중앙산업, 한우개발, 성일기업, 사회적협동조합 비지땀, 동우실업, 대정기업) 대표 등이 참석했다.유성수 협회장은 "매년 시에서 김장김치 나눔을 통해 어려운 이웃들에게 지역 사회의 따뜻한 마음을 전하고 있는 것으로 알고 있다"며 "이번 후원금이 겨울철 식생활에 어려움을 겪는 가정에 김장김치로 전달 돼 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내는 데 작은 보탬이 되기를 바란다"고 말했다.김성제 시장은 "관내 기업들의 따뜻한 기부가 소외된 이웃들에게 든든한 도움이 되고 있다"며 "의왕시생활폐기물협회의 정성이 담긴 후원금 또한 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 혜택으로 이어질 수 있도록 하겠다"고 말했다.