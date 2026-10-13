진보당 "'암살자(들)' 관람 학교 명단 요구한 이인선, 사과하라"

영화 <암살자(들)>을 단체 관람한 학교 수를 공개한 이인선 국민의힘 의원실이 시도교육청에 '해당 학교 명단도 달라'라고 요구했다는 증언이 복수의 교육청으로부터 나온 가운데, 진보당이 "이인선 의원은 학교 명단 요구를 즉각 철회하고 국민 앞에 고개 숙여 사과하라"라고 촉구했다.
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진보당 노정현 수석대변인은 13일 오전 10시 45분 국회 소통관에서 브리핑을 갖고 "국회 교육위원회 소속 이인선 의원실이 영화 <암살자(들)>을 단체 관람한 학교 현황을 공개한 데 이어, 시도교육청을 상대로 해당 학교의 구체적인 명단까지 요구한 사실이 드러났다"며 이같이 밝혔다.
노 대변인은 "국민의힘의 이번 행태는 학교 현장의 교육 자율성을 짓밟는 명백한 월권이자 정치적 폭거"라며 "영화 단체 관람은 교육과정에 따라 학교가 자율적으로 판단하고 결정하는 정당한 교육활동이며, 학생들은 역사와 사회를 다룬 작품을 관람하고 토론하며 스스로 비판적 사고력을 키워간다"라고 밝혔다.
이어 "이를 두고 왜곡된 역사 인식 운운하며 국회의원의 권한을 악용해 관람 학교의 명단까지 색출하려 드는 것은 과거 유신 독재 시절의 사상 검열, 문화 검열과 다를 바 없다"라며 "특히 학교 명단 요구는 교육 현장을 극우단체의 표적으로 내모는 위험천만한 행위"라고 지적했다.
노 대변인은 "이미 2023년 영화 <서울의 봄> 단체 관람 당시 극우단체의 학교 앞 시위와 무차별적 악성 민원으로 학교 현장이 극심한 혼란을 겪은 바 있다"라며 "그 같은 사태를 뻔히 알면서도 또다시 개별 학교 명단을 집요하게 요구한 저의는 무엇인가"라고 물었다.
그러면서 "교사와 학생들을 극우세력의 공격에 노출시켜 정당한 단체관람을 위축시키려는 악랄한 협박에 다름 아니다"라며 "국민의힘은 학교를 정쟁의 도구로 전락시키려는 시도를 즉각 중단하라"고 요구했다.