청와대 뒤 북악산, 17일부터 온전히 열린다

큰사진보기 ▲북악산 남측 탐방로에 위치한 법흥사터. ⓒ 김종훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대통령경호처는 13일 보도자료를 통해 약 59년 동안 일반인 출입이 제한됐던 북악산의 마지막 미개방 구간을 전면 개방할 예정이라고 알렸다. 새롭게 열리는 구간은 북악산 남서측 구간(청운동 방면) 1.32km다. ⓒ 대통령경호처 제공 관련사진보기

북악산이 오는 17일 오전 9시를 기해 전면 개방된다.대통령경호처는 13일 보도자료를 통해 약 59년 동안 일반인 출입이 제한됐던 북악산의 마지막 미개방 구간을 전면 개방할 예정이라고 알렸다.새롭게 열리는 구간은 북악산 남서측 구간(청운동 방면) 1.32km다. 2020년 1단계 북측 일대 탐방로 2.2km, 2022년 2단계 남동측 일대 탐방로 3.0km 개방에 이어 이번 개방을 통해 국민들이 북악산을 온전히 즐길 수 있게 된 것.이를 위해 대통령경호처는 지난해 7월부터 관계 기관과 탐방로 신설 및 정비, 경호 안전 조치 등 관련 협력을 진행했다. 국가유산청은 명승 북악산의 가치를 국민이 체감할 수 있는 최적의 탐방 환경 조성을, 종로구는 탐방로 설치 사업을 지원한 것으로 알려졌다.대통령경호처는 이번 개방에 대해 "국민주권정부 출범 이후 일관되게 추진해 온 '열린 경호, 낮은 경호' 원칙을 실천하여 경호대상자의 안전을 확보하면서도 '국민이 주인인 나라'의 가치를 담아 국민의 일상과 편의를 최대한 존중하겠다는 취지"라고 강조했다.새로 개방되는 구간 역시 기존의 탐방로와 마찬가지로 24시간 출입을 허용할 방침이다.경호처는 "탐방안내소 안전 순찰과 CCTV 운영 등 안전 관리 및 경호·경비 체계를 구축하여 완벽한 경호·경비 태세를 유지함은 물론 국민이 어떠한 불편도 없이 안전하게 산행을 즐길 수 있도록 지원할 계획"이라며 지난 7일 종로소방서·산림청·종로구청·종로경찰서 등과 함께 개방 예정 구간 내 산불 발생 대비 합동 진화 훈련도 실시했다고 알렸다.한편 황인권 대통령경호처 처장은 "이번 3단계 미개방 구간 개방을 통해 북악산을 온전히 국민께 돌려드릴 수 있게 됐다"라며 "앞으로도 '열린 경호, 낮은 경호' 원칙을 현장에서 적극 실천해 국민의 일상과 공간을 존중하고, 함께 호흡하는 경호 기관으로 거듭나겠다"고 밝혔다.