남종섭 경기도의회 의장 "예산 갈등 반복 안 돼"

큰사진보기 ▲남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당·용인3)이 경기도의 제2회 추가경정예산안 처리 과정에서 빚어진 도와 도의회 간 갈등을 내년도 본예산 심사에서는 되풀이하지 말아야 한다고 강조했다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

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남종섭 경기도의회 의장(더불어민주당·용인3)이 경기도의 제2회 추가경정예산안 처리 과정에서 빚어진 도와 도의회 간 갈등을 내년도 본예산 심사에서는 되풀이하지 말아야 한다고 강조했다.남 의장은 12일 제394회 경기도의회 임시회 본회의 폐회사에서 "오랜 진통 끝에 집행부가 의회의 복원 요구를 일부 받아들이면서 마침내 추경안을 처리할 수 있었다"며 "늦게나마 합의에 이른 것은 다행"이라고 밝혔다.이날 도의회는 제1회 추경보다 5254억원 늘어난 42조2053억원 규모의 경기도 제2회 추가경정예산안을 의결했다.도의회 심의 과정에서는 산후조리비와 여성청소년 생리용품 지원, 보육교사 처우개선 등 자체사업 17건에 216억원이 추가 반영됐다. 증액에 필요한 재원은 예비비를 감액해 마련했다.남 의장은 예산 조정 과정에서 재정 감축 규모뿐 아니라 사업의 필요성과 도민 생활에 미치는 영향을 함께 고려해야 한다고 강조했다.그는 장자의 '양생주'에 등장하는 '포정해우(庖丁解牛)'를 인용하며 "재정을 줄인다는 목표만 앞세워 무조건 덜어내는 것이 능사가 아니라, 줄일 곳은 정확히 줄이고 지켜야 할 곳은 지키는 분별이 필요하다"고 말했다.이어 "재정의 어려움을 의회도 모르지 않는다"면서도 "재정을 지키는 일과 도민의 삶을 지키는 일을 양극단에 세워서는 안 된다"고 밝혔다.남 의장은 내년도 본예산 편성·심사 과정에서는 집행부와 의회가 사전에 충분히 협의할 필요가 있다고 지적했다.그는 "예산안이 제출된 뒤에야 큰 차이를 확인하고 오랜 시간 맞서는 방식은 반복하지 않아야 한다"며 "도와 의회의 대립이 길어질수록 결국 피해는 도민에게 돌아간다"고 말했다.그러면서 "서로 다른 판단이 있을수록 상대의 의견을 듣고 해법을 찾는 과정이 중요하다"며 "이번 합의가 앞으로의 소통과 협력을 바꾸는 출발점이 되길 기대한다"고 덧붙였다.