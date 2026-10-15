한 시간마다 오던 투자 앱 알림 끄면 이런 기분

이 글은 거시경제 분석도, 종목 추천도 아니다. 평범한 시민이 주식시장에서 마주치는 욕망, 불안, 확신, 후회 같은 감정을 프랑스 정신분석학자 라캉의 시선으로 읽어보려는 기록이다.

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큰사진보기 ▲풍경풍경(wind chime) ⓒ 안유림 관련사진보기

큰사진보기 ▲출장에서 돌아와 그 앱의 알림을 껐다. AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 블로그에도 실립니다.자크 라캉, 『세미나 10권: 불안(L’angoisse)』(Seuil, 2004; 영어판 Polity, 2016)

니클라스 칼손·조지 로웬스타인·듀안 세피, 「타조 효과: 정보에 대한 선택적 주의」(『위험과 불확실성 저널』 38권 2호, 2009)

한 달 전 재테크 강의를 듣다가 알게 된 투자 앱을 깔았다. 알림이 한 시간마다 왔다. 환율이 몇 퍼센트 움직였다는 소식, 서부텍사스산 원유(WTI) 가격이 어느 쪽으로 가고 있다는 소식, 그래서 트럼프 대통령이 SNS에 무슨 말을 올렸다는 소식까지 이어졌다.아는 내용도 있었고 모르는 내용도 있었다. 이걸 알아야 하나 싶은 내용도 있었다. 그래도 알림을 끄지는 못했다. 다 알아야 할 것 같다는 막연한 불안감 때문이었다. 나는 이 마음이 재산을 잃을까 봐 시작되는 불안에서 오는 것이라고만 생각했다. 최근 한 출장을 다녀오기 전까지는.10월 초, 1박 2일 강원도로 출장을 갔다. 출장지는 강원도 홍천 산속 깊은 곳에 위치한 디지털 디톡스 마을이었다. 기지국이 없어 데이터가 잘 터지지 않았고 와이파이도 거의 잡히지 않았다. 카페에서는 모바일 페이도 되지 않았다. 건물 리셉션 쪽 비즈니스 구역까지 가야 겨우 데이터가 잡혔다.출장 첫날은 마침 미국 반도체 기업의 실적 발표일이었다. 하지만 데이터 사용이 불편했던 터라 앱을 열지 않았다. 둘째 날, 그곳을 떠나기 전 데이터가 잡히는 곳으로 가서 한 번 열었다. 내 계좌는 반도체 중심이다. 그런데 실적 발표 결과는 생각보다 내 계좌에 큰 영향을 주지 않았다. 이미 주가에 반영돼 있었다는 해설뿐이었다.그런데 출장에서 기억에 남은 시간은 첫째날이었다. 야외 카페에서 산을 앞에 두고 앉아, 바람에 흔들리는 풍경(風磬, 처마 끝에 매달아 바람이 불면 소리가 나는 작은 종) 소리를 들으며 멍하니 있었다. 바람이 피부에 닿는 게 느껴졌다. 바람이 어디서 오는지 알 필요 없이 그냥 맞고 있었다. 평화로웠다.계좌는 그대로였고 시장은 그날도 움직이고 있었을 텐데 나는 왜 평화로웠을까. 이 평화가 어디서 왔는지 라캉의 불안 개념으로 읽어볼까 한다.라캉이 말하는 불안은 우리가 흔히 아는 불안, 즉 무언가를 잃을까 봐 걱정하는 마음과 다르다. <세미나 10권: 불안>에서 라캉은 불안을 '결핍이 결핍될 때' 생긴다는 역설적인 표현으로 설명한다.관계에서 결핍, 곧 빈자리가 있어야 내가 설 틈이 생긴다. 중요한 것은 무언가가 사라지는 일이 아니라, 그 결핍이 더 이상 결핍으로 남아 있지 못하는 상황이다. 빈자리가 없어지면 틈이 사라지고, 도리어 불안해진다는 말이다.몸에 빗대어 보면 쉽다. 우리 몸 척추뼈 사이사이의 틈에는 추간판이 있어서 충격을 흡수하고, 신경이 지나갈 공간도 지켜 준다. 그 틈이 있어야 척추가 굽히고 펴는 움직임도 안정적이다. 반대로 척추관협착증은 신경이 지나가는 척추관이 좁아져 신경을 누르는 질환이다. 신경이 지나갈 틈이 줄어드니 허리를 펼 때 통증이 심해지고, 걷다가도 다리가 아파 쉬어야 한다.움직일 여지, 곧 틈이 줄어든 몸은 그렇게 오히려 불안정해진다. 불안(不安)이라는 말 그대로 편안하지 않은 상태가 된다. 나는 라캉의 문장 '불안은 결핍이 결핍될 때 생긴다'를 이렇게 읽는다. 빈자리가 있어야 안정되고, 빈자리가 사라지면 오히려 흔들린다.이를 주식하는 나에게 적용하면 이렇다. 알림이 쉴 새 없이 울리고 헤드라인이 계속 뜨는 시장 소식과 나 사이에는 틈이 없었다. 눈을 돌릴 여지도 모르고 지나갈 여지도 없었다. 너무 밀접하게 붙어 있었다. 급락하는 날 앱을 열기 싫었던 것도 손실이 보기 싫어서만은 아니었을 것이다.'투자자가 나쁜 소식 앞에서 확인을 피하는 행동'을 이르는 이름이 있다. '타조 효과'다. 위험이 닥치면 머리를 모래에 묻는다고 알려진 타조에 빗댄 말이다. 행동경제학자 칼슨(Karlsson), 로웬스타인(Loewenstein), 세피(Seppi)는 2009년 논문 'The Ostrich Effect: Selective Attention to Information'에서 좋은 소식 뒤에는 정보를 찾고 나쁜 소식 뒤에는 피할 것이라고 예측했다. 하지만 라캉의 불안으로 읽으면 다른 해석도 가능하다.주가 관련 소식이 틈 없이 밀려오는 환경에서 계좌를 열지 않는 건 의도적으로, 내가 설 틈을 스스로 만드는 일일 수 있다.출장에서 돌아와 그 앱의 알림을 껐다. 전에는 알림을 끄는 순간 뭔가를 놓칠 것만 같았는데, 이틀을 안 보고도 아무 일이 없었다. 알림을 끈 첫날, 한 시간마다 울리던 알림과 나 사이에 틈이 생겼다. 소식을 빠짐없이 알아야 덜 불안할 줄 알았는데 반대였다. 불안은 틈이 없던 때 오히려 가득 차 있었다.필라테스 매트에 누워 갈비뼈에 손을 얹고 숨을 들이마시면, 갈비뼈가 조금씩 벌어지며 손이 옆으로 밀려난다. 숨 쉴 틈은 흉곽이 움직여 공간을 만들 때 생긴다. 알림을 끈 뒤의 나도 그랬다. 불안은 어쩌면 소식을 더 채우는 쪽이 아니라, 소식이 들어오지 않는 틈을 부러 만드는 쪽에서 풀리는지도 모른다.