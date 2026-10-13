양림축제, 지역 넘어 문화성장 거점으로

큰사진보기 ▲2026 양림골목비엔날레 행사 사진. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 양림골목비엔날레 행사 사진. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이한호 쥬스컴퍼니 대표·양림골목비엔날레 기획자. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 펭귄마을신문에도 실립니다.

전남광주통합특별시 출범으로 아시아문화중심도시 정책의 법적 범위는 전남까지 넓어졌다. 이제 중요한 것은 이를 어떤 방식으로 실현할 것인가다. 기존 연차별 실시계획의 대규모 시설 개발 방식을 전남 곳곳에 반복해서는 안 된다. 이미 있는 문화예술 시설과 사람, 콘텐츠를 키우고, 지역의 고유성을 국내외 교류와 관광으로 확장하는 정책이어야 한다.지금 양림동은 이런 전환의 가능성과 과제를 함께 보여주는 곳이다. 관광지화와 공간 운영의 지속성이라는 숙제도 안고 있지만, 작은 문화거점이 오랜 시간 관계를 쌓고 외부와 연결되며 성장하는 과정을 확인할 수 있다.양림은 단기간에 만들어진 예술마을이 아니다. 근대 문화유산과 주민의 생활 사이에 예술가의 작업실, 미술관과 문화공간이 오랜 시간에 걸쳐 자리 잡았다. 1930양림쌀롱 같은 마을형 문화기획과 골목 산책, 공간 투어도 이어졌다.양림에서 문화기획을 하며 배운 것이 있다. 지도에서는 몇 걸음 거리인 두 공간도 실제로 연결하려면 여러 번 찾아가 인사를 나눠야 한다. 주민이 문을 열고, 예술가가 작업실을 공개하고, 공간 운영자가 자신의 손님을 다음 장소로 보내기까지는 시간이 걸린다. 마을은 사업계획서의 속도로 움직이지 않는다. 마을의 속도가 있는 것이다.2021년 팬데믹 기간 예술인과 기획자, 주민과 상인이 함께 시작한 양림골목비엔날레도 그 축적 위에서 나왔다. 침체된 거리를 사람들이 다시 걷게 하고, 흩어진 공간을 예술로 연결해보자는 시작이었다. 축제를 이어오며 작가와 공간, 주민과 상인의 관계도 넓어졌다.지난 9월 10일 양림골목비엔날레가 문을 열었고, 올해 양림에 마련된 광주비엔날레 파빌리온 전시장도 10곳으로 확대됐다. 광주관광공사는 파빌리온 전시투어와 골목 연극투어를 추진하고, 민간에서는 미술관과 작업실, 근대건축과 음식을 엮은 다양한 투어를 운영한다. 지금 양림에서는 오랫동안 쌓아온 관계가 전시와 여행으로 확장되는 변화를 확인할 수 있다. 양림이 기반을 쌓아왔기 때문에 세계적인 미술행사인 광주비엔날레와 공공 관광사업에 연결될 수 있게 된 것이다. 이 과정을 제대로 봐야 마을의 시간과 민간의 역할이 지워지지 않는다.이제 양림을 축제가 열리는 지역이나 관광지로만 설명해서는 부족하다. 양림의 다음 정체성은 '지속 가능한 예술마을'이다. 이를 위해 원도심 문화성장거점이자 문화지구 실증지로 기능해야 한다. 콘텐츠를 만들고 공간에서 시험하며, 사람과 사업자를 키우고 지역의 변화를 함께 결정하는 곳이다.양림골목비엔날레는 대표 콘텐츠이자 국제교류의 플랫폼으로 키워야 한다. 국내외 예술가와 기획자가 양림에 머물며 작업하고, 지역 작가가 외부 무대로 나아가도록 연결해야 한다. 축제의 성과도 관람객 수보다 어떤 공동 작업과 교류가 남았는지로 평가해야 한다.펭귄마을과 양림문화샘터 등 주요 문화거점은 기획·실증·사업자 육성의 현장이 되어야 한다. 투어와 체험, 지역 상품과 야간 프로그램을 시험하고, 가능성이 확인된 기획은 양림의 다른 공간과 광주·전남으로 확장해야 한다. 공간을 채우기 위해 행사를 반복하는 것이 아니라 공간에서 새로운 콘텐츠와 운영자를 길러내는 방식이다.이를 위해 주민과 예술인, 문화공간과 상인, 임대인과 청년 문화사업자, 관광 운영자가 함께 지역의 변화와 사업 방향을 결정하는 상설 거버넌스가 필요하다. 개발과 관광으로 생기는 이익과 부담, 마을이 지켜야 할 기준을 함께 논의해야 한다.문화지구 추진은 이 관계를 제도로 지키는 단계다. 문체부가 2026년 9월 발표한 제3차 지역문화진흥기본계획도 '참여와 협력', '연결과 지속 성장', '고유성과 다양성'을 핵심 가치로 제시하고, 지역문화기획자와 주민 기반 문화사업체의 성장을 강조했다. 양림의 문화지구 구상은 이 방향을 원도심 현장에서 구체화하는 일이다.임대인과 임차인이 장기 임대, 급격한 임대료 상승 방지, 문화공간의 용도 유지 등을 약속하는 상생협약도 필요하다. 2026 양림골목비엔날레가 전남광주통합특별시 남구 고향사랑기부제 지정기부사업으로 선정된 것은 지역 재원을 만드는 출발점이다. 여기에 민간 후원과 축제·투어 수익 일부를 연결해 예술가의 창작과 공간 운영, 국제교류와 다음 세대 문화사업자 육성에 다시 투자해야 한다.양림골목비엔날레는 대표 콘텐츠와 국제교류를 맡고, 주요 문화거점은 기획·실증·육성의 현장이 되어야 한다. 상설 거버넌스는 공동 결정과 운영을 맡고, 문화지구는 상생의 규칙을 마련해야 한다. 고향사랑기부제와 민간 후원은 이를 지속할 지역 재원의 기반이 되어야 한다. 이 요소들을 하나의 지역 운영체계로 연결해야 한다.양림의 사례에서 확산해야 할 것은 지역의 고유성을 발굴하고, 그곳에서 콘텐츠와 사람을 키우며, 작은 시도를 여러 해에 걸쳐 이어가는 방식이다. 광주·전남의 미술관과 예술마을, 창작공간과 정원, 섬과 오래된 마을도 각자의 매력을 가진 문화성장거점이 될 수 있다. 가능성이 확인된 곳에는 단년도 행사를 반복하기보다 3년에서 5년의 성장 시간을 보장하고, 운영자 육성부터 국내외 교류와 관광 연계까지 단계적으로 지원해야 한다.오는 10월 1일 양림골목비엔날레가 여는 전남광주 예술마을 교류전은 이 구상을 현장에서 시험하는 자리다. 작품을 한곳에 모으는 전시가 아니라, 서로 다른 예술마을이 각자의 경험을 나누고 공동 기획과 상호 방문으로 이어지는 '예술여행 권역'을 만들어보는 출발점이다.이 연결이 이어진다면 광주·전남은 서울·부산·제주와 다른 예술여행 목적지가 될 수 있다. 현대미술과 아시아 교류, 민주·인권의 역사, 마을의 일상과 전남의 자연을 함께 경험하는 여행이다.다만 사람을 모으는 일이 먼저여서는 안 된다. 예술가가 계속 작업하고 주민이 계속 살아갈 수 있는 환경을 만든 뒤, 그 현장에 여행자를 초대해야 한다. 축제 때 열린 문이 일상에서도 닫히지 않도록 콘텐츠와 공간, 사람과 조직, 제도와 재원을 함께 세워야 한다. 그 과정에는 마을의 동의와 협력이 필수적이다.아시아문화중심도시를 전남 전역에서 실현하는 일도 마찬가지다. 또 하나의 거대한 시설을 중심에 놓기보다, 양림과 같은 작은 점들이 각자의 고유성을 지키며 성장하도록 돕는 것. 사람들이 다녀간 뒤에도 예술과 삶이 함께 남도록 하는 것. 그것이 전남광주통합특별시가 만들어야 할 아시아문화중심도시 정책의 다음 방향이다.