"이소영, 돈세탁" 가짜뉴스 계정주, 장관 한마디에 '사과문'

▲이 계정은 11일 "이재명, 붕괴 사고에도 가족들과 골프치며 현장 지시 "내 일정에 관여말라" 반박"이라는 문구와 함께 AI(인공지능)으로 생성된 것으로 보이는 골프채를 든 이재명 대통령의 사진을 올렸다. 하지만 이 대통령이 해당 계정이 올린 게시글처럼 "내 일정에 관여말라"고 말한 적은 없다. ⓒ 인스타그램 갈무리 관련사진보기