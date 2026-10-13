"이소영, 돈세탁" 가짜뉴스 계정주, 장관 한마디에 '사과문'

이소영 중소벤처기업부 장관이 자신을 향한 가짜뉴스에 "온라인 정화 차원에서 형사조치하겠다"고 밝혔다.
지난 11일 이소영 중기부 장관은 자신의 페이스북에 한 장의 사진을 올리며 "이런 게 SNS에서 퍼지고 있다는 제보를 받았고, 이미 여기저기 리트윗되며 퍼지고 있다"라고 했다. 해당 사진에는 이 장관의 사진과 함께 "민주당 이소영, 돈세탁. 채소가게서 상품권 122억 결제 불법 환전해 혼자 꿀꺽하다 적발"이라는 문구가 적혀 있었다.
이 장관 "가짜뉴스에 무대응 했으나, 앞으론 엄정 형사조치"
이 장관은 "의원으로 일할 때도 황당한 가짜뉴스의 대상이 된 적이 있지만, '저런 걸 누가 믿나. 대응하면 키워주는 거지' 이런 생각에 무대응으로 일관해 왔다"라면서 "장관에 대한 가짜뉴스를 방치하는 건 정부 신뢰에 영향을 줄 수 있다는 판단이 들어, 엄정하게 형사조치하려 한다. 앞으로도 그렇게 할 생각"이라고 엄중대응 의지를 표명했다.
해당 가짜뉴스가 왜곡한 진실은 이렇다. 지난 7일, 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 김원이 더불어민주당 의원은 "지역 전통시장협동조합의 온누리상품권 결제액이 122억 원에 달하나 거래 증빙이 확인되지 않는다"라는 의혹을 제기했다.
이에 이 장관은 "자체 조사뿐 아니라 국세청이나 관계기관까지 협조를 구해서 정확하게 조사하고 종합감사 전에 보고드리겠다"고 답했다. 이 평범한 국정감사 질의응답이 순식간에 가짜뉴스로 둔갑한 것이다.
이러한 가짜뉴스에 중소벤처기업부 역시 공식 입장을 냈다. 중기부는 "해당 게시물에 대해 플랫폼 신고 절차를 통해 삭제를 요청했으며, 향후 작성·유포 경위를 파악하여 필요한 법적 대응을 검토할 예정"이라며 "온누리상품권 부정유통 의혹에 대해서는 관계기관과 협력해 철저히 조사하고, 사실을 왜곡한 악의적 게시물에 대해서는 단호하고 엄정하게 대응하겠다"고 밝혔다.
가짜뉴스 올린 계정 "진심으로 사과드린다" 했지만...
이처럼 정부와 장관의 강력한 법적 대응 방침이 발표되자, 가짜뉴스를 최초 유포했던 인스타그램 계정은 결국 고개를 숙였다.
해당 계정은 12일 "최근 게시한 '이소영 장관 온누리상품권 논란' 관련 카드뉴스에 대해 진심으로 사과드린다. 해당 게시물은 타 인스타그램 채널에서 올린 내용을 사실 확인 없이 그대로 참고하여 제작한 게시물"이라며 "잘못된 게시물로 인해 이소영 장관님의 명예를 훼손하고 얼굴에 먹칠을 하게 된 점, 장관님께 진심으로 고개 숙여 사과드린다"고 사과했다.
하지만 해당 계정은 사과문을 올리기 불과 하루 전인 11일, 사실관계를 임의로 서술한 다른 뉴스를 또 올린 바 있다. 이 계정은 "이재명, 붕괴 사고에도 가족들과 골프치며 현장 지시 "내 일정에 관여말라" 반박"이라는 문구와 함께 AI(인공지능)으로 생성된 것으로 보이는 골프채를 든 이재명 대통령의 사진을 올렸다.
하지만 해당 계정이 올린 게시글처럼 이 대통령이 "내 일정에 관여말라"고 말한 적은 없다. 11일 청와대가 "대통령의 비공개 일정 및 사적인 휴일 일정은 확인하지 않는 것이 원칙이나 이례적으로 공개하는 것은 비공개 휴일 일정에 대한 불필요한 논쟁을 방지하기 위함"이라고 했을 뿐이다.
해당 계정은 이 대통령의 기자회견이 있던 지난달 18일에는 "이재명, 독재 안 하겠다. 여긴 중국, 북한이 아니다. 대통령은 한번 더 하게 하자"라는 문구가 적힌 사진과 함께 이 대통령이 이날 기자회견에서 "주어를 넣고 연임 안 하겠다고 말하지 않았다"라고 주장했다.
이 역시 사실과 다르다. 이 대통령은 당시 기자회견에서 "저는 연임할 생각이 전혀 없다. 헌법 개정을 통한 저의 연임은 헌법상 불가능하며, 저 역시 연임을 생각해 본 적조차 없음을 수차례 여러 차례에 걸쳐 밝혔다"라며 "이 자리를 빌려 다시 한번 확고하게 말씀드린다. 저는 연임할 생각이 전혀 없다"고 했다. '저는 연임할 생각 없다'만 대통령의 입으로 세 번이나 말했음에도 주어를 안 넣었다고 가짜뉴스를 퍼트린 셈이다.
가짜뉴스 사과문은 '좋아요' 20개도 안 돼... SNS 플랫폼의 책임 물어야
이외에도 해당 계정이 교묘하게 왜곡한 가짜뉴스들은 더 많다. 이러한 가짜뉴스들은 수천 개의 좋아요와 수백 개의 댓글이 달리며 인스타그램을 넘어 온라인 곳곳으로 퍼져나갔다. 반면 이 장관에게 사과하고 가짜뉴스 전파를 인정한 게시글은 올린 지 12시간이 지났지만 좋아요 수가 20개도 채 못 미친다(13일 오전 10시 30분 기준 좋아요 17개, 리포스트 4개).
해당 계정의 팔로워 수가 1만 8천 명에 달하는 점을 생각하면 이는 소셜미디어 플랫폼의 알고리즘 체계가 자극적이고 극단적인 혐오·조작 정보를 더 멀리, 더 빠르게 확산시키는 구조적 결함을 지니고 있음을 보여준다.
더 큰 문제는 이러한 플랫폼의 생태계를 통제하고 정화해야 할 운영 주체들의 무책임한 태도다. 최근 국회에서 이주희 민주당 의원이 허위조작정보의 유통을 금지한 개정 정보통신망법에 따른 신고 및 조치 현황 자료를 거듭 요구했음에도 불구하고, 인스타그램을 운영하는 메타(Meta) 측은 이에 대한 자료 제출을 거부하며 묵묵부답으로 일관하고 있다. 다른 글로벌 플랫폼 세 곳(구글, X, 틱톡)도 마찬가지다(관련 기사: "허위조작정보 신고 2천732건…구글·메타는 현황조차 '깜깜'"
).
메타를 비롯한 글로벌 빅테크 기업들이 플랫폼 내에서 판치는 허위조작정보의 유통을 막기는커녕, 방관을 넘어 오히려 트래픽 장사를 위해 이를 적극적으로 활용하고 조장하고 있다는 비판이 나오는 이유다.
이소영 장관이 엄정한 형사조치 의지를 밝힌 것은 공직 사회와 정부 신뢰를 지키기 위한 불가피하고도 정당한 결단이다. 그러나 사법적 단죄와 개별적 사과만으로는 날로 진화하는 디지털 가짜뉴스의 홍수를 막기에는 역부족이다. 허위조작정보를 방치하며 알고리즘의 장막 뒤에 숨어있는 글로벌 플랫폼 기업들에 대해 보다 강력하고 실효성 있는 법적 책임을 물어야 할 때다.