김홍열 청양군수 "혁신 행정으로 청양 미래 전환점 마련하겠다"

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큰사진보기 ▲김홍열 청양군수가 취임 100일을 맞아 13일 기자회견을 열고 민선 9기 군정 운영의 구체적 비전과 지역 주요 현안에 대한 명확한 대응 방침을 밝혔다. ⓒ 방관식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

김홍열 청양군수가 취임 100일을 맞아 13일 기자회견을 열고 민선 9기 군정 운영의 구체적 비전과 지역 주요 현안에 대한 명확한 대응 방침을 밝혔다.이날 오전 군청 대회의실에서 열린 기자회견에서 김 군수는 "지난 100일간 현장에서 청양의 가능성과 해결해야 할 과제를 명확히 확인했다. 기존 관행을 깨고 실행과 성과 중심의 행정으로 청양의 미래를 바꾸겠다"고 선언했다.김 군수는 민선 9기 청양 발전을 견인할 3대 핵심 군정 방향을 제시했다.군민이 행복한 청양을 위해 교육, 청년, 돌봄, 복지를 촘촘히 연결해 아이부터 노인까지 정주할 수 있는 환경을 구축하겠다고 밝혔다.이어 일자리와 소득이 있는 활력 청양과 사람이 찾아오는 치유의 땅 청양을 위해 최선을 다하겠다고 약속했다.특히 김 군수는 충남도지사 방문 당시 약속받은 충남 산림자원연구소의 청양 이전 사업을 충남도와 긴밀히 협력하여 차질 없이 추진하겠다는 강한 의지를 내비쳤다.지역의 뜨거운 감자인 지천댐 및 추가 송전선로 건설 문제에 대해서도 분명한 대응 원칙을 표명했다.김 군수는 "국가사업이라 하더라도 청양군민에게 일방적인 희생을 요구해서는 안 된다"고 잘라 말하며, 수몰민 이주 및 생계 대책, 수질·상수도, 규제 및 재산권 문제에 대해 군의 실익을 담보할 수 있는 실질적인 대책을 국가로부터 반드시 받아내겠다고 강조했다.송전선로 건설 역시 군민의 생활권과 환경, 재산권 보호를 최우선 순위에 두겠다고 덧붙였다.끝으로 김홍열 군수는 "책상보다 현장을 찾고, 관행보다는 실질적인 성과를 내는 행정으로 4년 뒤 군민들에게 '청양이 달라졌다'는 평가를 받도록 책임을 다하겠다"고 강조했다.