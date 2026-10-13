"조합 문 닫을 수 없어"... 1심 패소에도 항소 결정한 까닭

▲배분금반환 청구의 소 1심에서 패소한 허베이조합 항소장 제출국응복 허베이조합 이사장이 기자와의 단독 인터뷰에서 항소에 대한 입장을 밝혔다. 사진은 지난 2023년 9월 사랑의열매 사회복지공동모금회의 배분금반환 통보 이후 입장을 밝히고 있는 국 이사장. ⓒ 김동이 관련사진보기