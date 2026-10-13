국가가 조작하고, 국가가 포상했다

큰사진보기 ▲2019년 6월 10일 오전 옛 남영동 대공분실에서 열린 32주년 6.10 민주항쟁 기념식에 참가한 학부모와 학생이 박종철 열사가 고문을 받다 숨진 조사실을 둘러보고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲뉴사타파의 '조국이 버린 사람들' 중 일부 갈무리 ⓒ 변상철 관련사진보기

큰사진보기 ▲김기춘이 포상금 결정에 위원장 대리로 결재한 결정문 ⓒ 변상철 관련사진보기

큰사진보기 ▲박처원이 치안본부 대공분실 사건 포상금 결정에 관여한 결정문 ⓒ 변상철 관련사진보기

국가가 시민을 잡아 가두고 간첩을 만들었다. 영장 없는 불법 구금, 칠성판 위에서 쏟아진 고춧가루 물, 살점이 튀고 뼈가 부서지는 전기고문 속에서 허위 자백서가 완성됐다. 조작된 자백서를 근거로 사법부는 사형과 무기징역을 선고했고, 수사관들은 '일망타진의 영웅'이 되어 훈장을 달고 일계급 특진의 사다리를 탔다.그러나 그 잔혹한 연극은 거기서 끝나지 않았다. 국가는 이들에게 다시 막대한 국민 세금을 현금으로 쥐여줬다. 더욱 경악스러운 사실은, 그 피 묻은 돈을 누구에게 얼마나 지급할지를 결정하는 심사위원회의 한복판에 과거 공안 조작 사건을 기획하고 진두지휘했던 당사자들이 나란히 앉아 있었다는 점이다.국가기록원에 봉인되어 있던 '국가보안유공자심사위원회' 결정문 7121쪽과 최근 공개된 정부 내부 문서 속에서 한국 현대사 공안 기구의 상징적인 두 이름이 선명하게 떠올랐다. 바로 김기춘과 박처원이다.김기춘은 1975년 중앙정보부 대공수사국장으로서 수많은 젊은이의 청춘을 짓밟았던 대규모 '재일교포 유학생 간첩단 사건' 수사를 지휘하고 직접 대언론 발표를 맡았던 인물이다. 그런데 불과 6년 뒤인 1981년, 그는 법무부 검찰국장으로 자리를 옮겨 국가보안유공자심사위원회에서 일선 수사관들에게 지급할 포상금을 심사하고 최종 결재하는 자리에 올랐다.박처원은 1987년 남영동 대공분실에서 스물두 살 대학생 박종철을 물고문으로 숨지게 한 박종철 고문치사 사건 당시 치안본부 대공수사처장이자 고문 은폐 공작의 총책임자였다. 그런 박처원 역시 국가보안유공자심사위원회의 정식 심사위원으로 참여해 수사관들의 '공적'을 평가하고 상금을 승인했다.간첩을 수사하고 고문으로 사건을 만들어내던 공안기관의 최정점 인사들이, 다시 책상에 마주 앉아 부하 수사관들의 '간첩 검거 공적'을 심사하고 국고를 열어준 것이다. 이것은 우발적인 행정 과오도, 개인의 일탈도 아니었다. 국가폭력을 제도화하고, 그 폭력에 현금 인센티브를 부여하며, 스스로 면죄부를 발행했던 '공안 카르텔의 완벽한 자급자족 시스템'이었다.1975년 11월 22일, 서울 남산 중앙정보부. 대공수사국장 김기춘이 기자들 앞에 섰다. 그가 손에 쥔 종이에는 '학원침투 북괴 간첩단 사건'이라는 무시무시한 제목이 적혀 있었다.김기춘은 차가운 목소리로 발표문을 읽어 내려갔다. 모국으로 유학 온 재일동포 유학생들이 북한 대남공작원의 지령을 받아 국내 대학에 침투했고, 학생운동을 배후 조종하여 사회 혼란을 획책했다는 것이었다. 당시 김기춘은 "최근 수년간 대학가에서 벌어졌던 대규모 데모가 북괴 간첩의 배후 조종에 의한 것임을 명백히 증명한 케이스"라며 군사독재에 맞선 학생운동 전체를 빨갱이의 공작으로 몰아붙였다.한국학중앙연구원 한국민족문화대백과사전 등의 기록에 따르면, 이 사건은 1975년 11월부터 12월까지 중앙정보부와 보안사령부 등이 결탁해 20여 명의 무고한 재일동포 청년들을 간첩으로 엮어 기소한 대표적인 조작 사건이다.결과는 참혹했다. 고국을 배우겠다며 현해탄을 건너온 젊은 유학생 4명에게 사형이 선고됐다. 강종헌 등 다수의 청년에게 무기징역과 15년 이상의 중형이 떨어졌다. 가족을 만나러 고국을 찾았던 이들은 영문도 모른 채 남산의 지하실로 끌려가 살이 찢기는 고통을 겪고 간첩이 되어 감옥에 갇혔다.그러나 영원할 것 같았던 거짓은 세월의 무게를 견디지 못했다. 민주화 이후 열린 사법부의 재심 법정은 김기춘이 발표했던 사건의 실체를 근본부터 뒤집었다.김기춘이 지휘했던 사건의 피해자들은 30~40여 년 만에 잇따라 대법원에서 '무죄'를 확정받았다. 관련 사건인 서울의대 간첩단 사건 역시 학계와 사법부에서 유신정권이 정권 안보를 위해 날조한 대표적인 공안사건으로 공식 규정됐다.당시 수사선상에 걸려 남산 대공분실 지하실에 한 달간 불법 감금된 채 고문과 협박을 당했던 김명수 목사 역시 41년 만에 재심에서 무죄 판결을 받아내며 국가폭력의 피해자임을 인정받았다.청년들의 삶을 사형장과 차가운 감방으로 밀어 넣었던 그 발표로부터 6년 뒤 김기춘의 이름은 전혀 뜻밖의 공문서에서 다시 등장한다.1981년, 신군부 정권이 들어선 뒤 김기춘은 법무부 검찰국장으로 영전했다. 검찰 인사는 물론 국가 법무 행정의 핵심 요직이었다. 그리고 그는 법무부 소속 기구인 '국가보안유공자심사위원회'에서 대공 수사관들에게 지급할 상금을 최종 심사하고 결재하는 막강한 자리에 앉아 있었다.MBC 탐사기획 <스트레이트>가 국가기록원에서 입수한 1976년부터 1992년까지의 '국가보안유공자심사위원회 결정문' 7121쪽을 전수 분석한 결과, 김기춘은 1981년부터 1982년까지 약 110건의 포상금 지급 결재에 직접 관여한 것으로 확인됐다.여기서 드러나는 현대사의 모순은 기괴할 정도로 선명하다.1975년: 중앙정보부 대공수사국장으로서 무고한 유학생들을 간첩으로 엮는 대규모 공안 사건을 직접 수사 지휘하고 국민 앞에 발표했다.1981~1982년: 법무부 검찰국장으로서 다른 공안기관 수사관들이 "간첩을 잡았다"며 청구한 공적 서류를 받아 들고, 국민 세금으로 거액의 상금을 내어줄지 말지를 심사하고 결재했다.간첩을 제조해 내던 국가 시스템의 한복판에 섰던 기획자가, 몇 년 뒤에는 '간첩을 잘 잡아 온 자'에게 국가의 포상금을 퍼주는 심사대 위에 앉은 것이다. 물론 김기춘이 결재한 110여 건의 대공 사건 전부가 사법적 조작 사건이라고 단정할 수는 없다. 그러나 본질적인 문제는 개별 사건의 시비를 넘어, 심사제도 자체가 지닌 극단적인 '이해충돌'과 '폐쇄성'에 있다. 자신이 몸담았던 공안 수사의 생리와 조작의 실태를 누구보다 잘 알고 있었을 핵심 책임자가, 수사관들의 조작을 걸러내기는커녕 그들에게 세금으로 보너스를 쥐여주는 승인권자로 군림했던 것이다.그리고 그 심사대에는 김기춘 혼자만이 아니었다.박처원. 한국 현대 경찰사와 공안 수사사에서 가장 어둡고 악명 높은 이름이다.평안남도 출신으로 월남해 대공 경찰에 투신한 그는 내무부 치안본부 대공수사단을 수십 년간 이끌었던 '공안 경찰의 대부'였다. 1987년 1월, 스물두 살 서울대 언어학과 학생 박종철이 남영동 대공분실 509호실에서 물고문을 당하다 숨졌을 당시 치안본부 대공수사처장이 바로 박처원이었다.그는 박종철 열사의 사인이 고문치사라는 사실을 은폐하기 위해 부하 경찰관 두 명에게 죄를 뒤집어씌우고 거액의 입막음용 돈을 건네며 사건 축소 공작을 진두지휘한 혐의로 훗날 유죄 판결을 받았다.그런데 바로 그 박처원이 국가보안유공자심사위원회의 정식 위원으로 활동한 사실이 확인됐다. MBC <스트레이트>의 분석에 따르면 국가보안유공 포상 심사위원 명단에 치안본부 대공 간부 박처원의 이름이 반복해서 등장한다. 수많은 고문 피해자들의 피눈물을 쥐어짜며 허위 자백을 받아내던 고문 총책임자가, 국가 회의실 테이블에 단정히 앉아 다른 수사관들이 올린 '간첩 검거 공적'을 심사하고 있었던 것이다.이쯤 되면 도저히 피할 수 없는 근본적인 질문과 마주하게 된다.도대체 누가 누구의 공적을 심사했단 말인가?고문의 배후이자 조작의 설계자들이 심사위원의 명패를 차고 앉아 있었는데, 그들이 심사하는 자리에서 과연 '고문이 있었는가', '자백이 조작되었는가'라는 의문이 단 한 번이라도 제기될 수 있었겠는가.국가보안유공자 상금 제도의 행정 절차를 뜯어보면 이 구조적 부패는 더욱 명확해진다. 당시의 포상 절차는 철저히 밀실에서 진행됐다.안기부, 보안사, 경찰 대공분실 등 일선 수사기관이 피의자를 검거해 사건을 마무리한 뒤 '공적평가서'를 자체 작성한다. 이 서류를 상부 기관을 거쳐 법무부 산하 국가보안유공자심사위원회에 제출한다. 심사위원회가 서류를 검토한 뒤 포상금(상금)과 보로금(국가보안법상 위반자 체포 시 지급하는 상금) 지급 액수를 심의·의결한다. 국고에서 현금이 인출되어 수사관들의 계좌나 수사팀에 비과세로 지급된다.문제는 이 심사위원회의 인적 구성이었다. 당시 법무부 훈령과 규정상 위원장은 법무부 차관이 맡았으며, 위원과 대리위원들은 법무부 검사뿐만 아니라 내무부(경찰), 국방부(보안사), 국가안전기획부(안기부), 국가보훈처의 국장급 공무원들로만 채워졌다. 간첩 사건을 수사하고 만들어 낸 당사자 기관들—안기부, 보안사, 경찰, 검찰—이 위원회의 심사위원 자리를 사이좋게 나눠 가졌던 것이다.여기에는 어떠한 외부 감시 장치도 없었다. 독립적인 인권 전문가나 변호사가 참여해 수사 과정의 적법성을 따지는 절차는 전무했다. 피의자가 체포 과정에서 영장 없이 며칠 동안 감금되었는지, 지하실에서 물고문과 전기고문이 있었는지, 증거물이 조작되었는지를 확인하는 과정은 애당초 없었다. 수사기관이 스스로 작성해 올린 화려한 '공적 조서'를, 같은 식구인 공안기관 고위 간부들이 둘러앉아 고개를 끄덕이며 통과시켜 준 구조였다.과거사 전문 최정규 변호사가 이 시스템을 두고 "서로서로 봐주고 챙겨주는 완벽한 셀프 심사"라고 규정한 이유가 바로 여기 있다.고문 은폐 책임자 박처원이 심사위원석에 버젓이 앉아 있었다는 사실은, 이 제도가 대공 사범 검증 기구가 아니라 '공안 기구들의 현금 잔치용 파이 배분 기구'였음을 보여준다.이 잔혹한 심사 구조 속에서 인간으로서의 피의자는 완전히 지워졌다.누군가를 영장도 없이 길거리에서 보쌈하듯 납치했는가.지하실에 가두고 열흘 동안 잠을 재우지 않았는가.칠성판에 묶어 코에 고춧가루 물을 들이붓고 성기에 전선을 연결했는가."자백하지 않으면 네 딸과 아내까지 빨갱이로 엮겠다"고 협박했는가.그렇게 날조된 종이쪽지로 사형수를 만들어냈는가.국가보안유공자심사위원회 테이블 위에서 그런 질문들은 아무런 의미가 없었다. 그들의 눈에 중요했던 것은 단 하나, '국가보안법 위반 혐의로 기소에 이르렀는가' 그리고 '검거 시나리오가 얼마나 거창한가'뿐이었다.심지어 당시 행정 지침에 따르면 정식 재판에 넘겨진 기소 사건뿐만 아니라, 증거가 부족해 기소유예 처분을 내리거나 공소 보류를 결정한 사건에 대해서도 공적을 인정해 포상금을 지급할 수 있었다. 훗날 법정에서 무죄 판결이 내려지더라도, 이미 지급된 포상금은 일선 수사관들의 주머니 속에 그대로 보전됐다.이것은 행정의 단순한 허점이 아니었다. 국가가 공권력에 고문과 조작을 장려하도록 설계해 놓은 치명적인 '악마의 인센티브'였다. 간첩 한 명을 더 만들어내면 조직 내에서 실적이 쌓였고, 그 실적은 일계급 특진과 가슴에 번쩍이는 보국훈장으로 이어졌으며, 여기에 당시 강남 아파트 한 채 값에 맞먹는 현금 보너스까지 두둑하게 얹어졌다. 그리고 그 상금을 결재하는 자리에는 조작 간첩을 기획했던 김기춘이 있었고, 남영동 고문 경찰의 우두머리 박처원이 앉아 있었다.이러한 완벽한 밀실 카르텔 안에서, 공안 수사관들이 고문과 조작의 유혹을 뿌리칠 이유가 도대체 어디에 있었겠는가.대표적인 사례가 1976년 발생한 '서울의대 간첩단 사건'이다. 당시 보안사는 무고한 지식인과 청년들을 북한의 지령을 받은 간첩으로 몰아 고문했다. 이 사건을 기획하고 조작해 낸 보안사 수사관 5명에게 국가는 각각 20만 원씩, 총 100만 원의 포상금을 지급했다. 당시 100만 원은 평범한 노동자의 수년 치 월급에 달하는 거금이었다. 훗날 피해자 강종헌 등은 수십 년의 세월이 흐른 뒤에야 재심을 통해 무죄를 확정받았다.피해자는 청춘을 빼앗긴 채 차가운 감옥으로 끌려갔고, 가족들은 사회적 연좌제에 묶여 파멸했다. 반면 그들을 고문한 수사관들은 국고에서 나온 현금으로 축배를 들었다.