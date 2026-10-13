김정은 "세계최강 국방공업 건설은 천직"... 국방혁명박물관 공개

큰사진보기 ▲북한 조선중앙통신은 "당창건 81돐에 즈음하여 조선민주주의인민공화국 제2경제위원회 국방혁명박물관이 개관되였다"고 13일 보도했다. 통신은 개관식이 지난 11일에 진행되었다고 전했다.2026.10.13 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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김정은 북한 국무위원장이 노동당 창건 81주년을 맞아 새로 문을 연 국방혁명박물관을 방문해 세계 최강의 국방공업을 건설하겠다는 의지를 밝혔다. 북한은 신형 대륙간탄도미사일(ICBM)을 비롯한 각종 무기체계를 한자리에 전시하며 김 위원장 집권 이후의 군사력 증강 성과를 과시했다.북한 노동당 기관지 <로동신문>은 제2경제위원회 국방혁명박물관 개관식이 지난 11일 열렸으며, 김 위원장이 직접 개관 테이프를 끊고 박물관을 둘러봤다고 13일 보도했다.김 위원장은 박물관을 참관하면서 "인민의 운명을 전적으로 책임지는 것을 절대사명으로 하여 탄생한 우리 당에 있어서 세계최강의 국방공업을 건설하 는것은 응당한 천직이고 특유의 활동방식으로 된다"고 말했다.이어 "강위력한 주체병기들은 독보적인 발전과 진화의 로정을 경과하며 더욱 줄기차게 개발완성될것"이라고 강조했다. 현재의 무기 개발 성과에 머무르지 않고 새로운 무기체계를 지속적으로 개발하겠다는 뜻을 밝힌 것이다.김 위원장은 또 국방혁명박물관을 "우리 국가의 존엄과 안전, 인민의 행복이 어떻게 지켜지고 이 땅의 평화가 어떻게 마련되였는가를 집약적으로, 직관적으로 보여주는 불멸의 문헌고이며 국보 중의 국보"라고 평가했다.제2경제위원회는 북한의 군수경제와 무기 생산을 총괄하는 기관이다. 북한이 이 기관의 이름을 내건 국방혁명박물관을 개관한 것은 무기 개발과 생산의 역사를 노동당의 주요 업적으로 부각하려는 의도로 풀이된다.이날 북한이 공개한 사진에는 개인 전투장구부터 무인기, 탄도미사일 등 다양한 무기체계가 전시된 모습이 담겼다. 특히 신형 ICBM '화성-20형'과 신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM), 극초음속 미사일 '화성-16마형', 600㎜ 초대형 방사포, 대함미사일 '바다수리' 등이 전시된 것으로 확인됐다.화성-20형 이동식 발사대 앞에는 다탄두 관련 도면과 세계지도도 설치됐다. 북한이 미국 본토를 비롯한 광범위한 지역을 타격할 수 있다는 점을 부각하려는 것으로 해석된다.개관식에서는 최근 북한군에 배치된 무장장비들을 소개하는 영상도 상영됐다. 북한이 국방혁명박물관을 단순한 역사 전시시설이 아니라 현재의 군사력과 향후 무기 개발 방향을 선전하는 공간으로 활용하고 있음을 보여주는 대목이다.개관 기념 연설은 김정식 노동당 중앙군사위원회 위원 겸 당 중앙위원회 제1부부장이 맡았다.김정식은 북한의 국방발전 계획을 추진하는 과정이 "우리의 국방과학기술과 군수공업을 또다시 새롭게 창설하는것과 같은 말그대로의 혁명"이었다고 주장했다. 그러면서 국방혁명박물관이 김 위원장의 국방건설 노선과 지도력을 보여주는 상징적 시설이라고 강조했다.김 위원장도 북한의 국방공업 발전이 노동당의 자위국방 노선과 주민들의 희생으로 이뤄졌다고 평가했다. 그는 국방공업이 도달한 수준에 대해 "조선의 정신과 힘, 조선사람의 슬기로 전취한 영광과 명예의 정상"이라고 주장했다.<로동신문>에 따르면, 이날 행사에는 노동당 중앙위원회 비서 등 당 지도부와 국방공업 부문 간부, 국방성 지휘관, 군종사령관, 주요 군부대 지휘관들이 참석했다. 김 위원장 부인 리설주 여사와 딸 주애도 박물관 참관에 동행한 것으로 공개된 사진에서 확인됐다.북한이 노동당 창건 기념일에 맞춰 국방혁명박물관을 개관하고 신형 무기체계를 대거 공개한 것은 핵·미사일을 비롯한 군사력 증강을 김정은 시대의 핵심 성과로 내세우려는 행보로 해석된다.