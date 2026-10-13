돌봄 취약 지역 59곳 중 40곳이 인구 감소 지역

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 지난 4월 22일 강원도 영월군을 찾아 치매와 거동 불편으로 통합돌봄 서비스를 이용하는 대상자 가구를 방문해 90세 어르신의 손을 잡고 안부를 살피고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲서비스별 수요(잠재수요 포함) 대비 공급 충족률 (전국, 서비스 수요군 기준, 단위 %) ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역유형별 서비스 충족률 비교 (단위 : %) ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲인구감소지역의 서비스 접근성 비교 (단위 : km) ⓒ 보건복지부 관련사진보기

지역 사회 통합 돌봄 실태를 조사한 결과, 방문 진료와 재택의료센터 등 방문형 의료 서비스의 공급 기반이 상대적으로 취약한 것으로 나타났다. 특히 돌봄 수요는 높지만 서비스 공급 수준이 낮은 시군구 59곳 가운데 40곳(67.8%)이 인구 감소 지역으로 확인됐다.보건복지부는 13일 이 같은 내용의 '지역사회 통합 돌봄 실태 조사' 결과를 발표했다. 전국 229개 시군구를 대상으로 돌봄 수요와 주요 서비스 16종의 공급 수준, 지역별 분포와 접근성을 동일한 기준으로 분석한 첫 조사다.이번 조사 결과를 토대로, 정부는 지역별 돌봄 수요와 공급 여건에 맞춰 서비스를 확충할 계획이다.조사 결과, 중장기적으로 돌봄 필요가 예상되는 노인 잠재군은 320만 8000명으로 전체 노인의 28.5퍼센트(%)였다. 이 가운데 향후 5년 내 돌봄 필요가 상대적으로 높은 핵심군은 98만 3000명(8.7%)으로 추정됐다. 65세 미만 등록장애인의 경우 잠재군은 60만 8000명(52.8%), 핵심군은 15만 명(13.0%)으로 나타났다.다만 잠재군과 핵심군은 정책적 수요 분석을 위한 집단으로, 이들 모두가 통합 돌봄 대상자가 된다는 의미는 아니다. 실제 대상 여부와 필요한 서비스는 개인별 건강 상태와 일상생활 수행 능력, 주거 환경 등을 종합적으로 고려해 결정된다.서비스별 공급 수준은 큰 차이를 보였다. 수요 대비 공급 충족률은 방문 요양이 96.9%로 가장 높았고, 장애인 활동지원 89.7%, 방문 건강 관리 75.6% 순이었다. 반면 단기 보호는 1.5%에 그쳤고, 긴급돌봄지원사업 7.0%, 장애인 건강주치의 16.9%, 재택의료센터 17.7% 등도 상대적으로 낮았다.복지부는 이 같은 충족률이 현재 서비스의 제공 수준이 미흡하다는 의미라기보다 향후 공급 확대가 필요한 정도를 진단한 지표라고 설명했다. 긴급돌봄지원사업의 경우 서울과 경기 등이 사업에 참여하지 않아 충족률이 상대적으로 낮게 산출됐다.지역 간 격차도 확인됐다. 방문 진료 충족률은 일반 지역이 25.5%인 데 비해 인구 감소 지역은 10.7%였고, 재택의료센터도 각각 20.6%, 8.3%로 차이가 났다. 장애인 건강주치의 제공 기관까지의 평균 이동 거리는 인구 감소 지역이 20.8km로, 그 외 지역(10.9km)의 약 1.9배였다.시도 내에서도 서비스 자원의 분포가 고르지 않았다. 시군구 간 공급 편차를 보여주는 지니계수는 단기 보호가 0.830, 장애인 건강주치의가 0.667로 높았다. 반면 방문 요양은 0.118, 치매 예방 및 관리는 0.159로 비교적 고르게 분포했다.16개 서비스를 종합해 지역별 수요와 공급을 비교한 결과, 수요가 높고 공급이 낮은 시군구는 59곳이었다. 이 유형에 속하는 서비스·지역 조합의 비중은 경남 38.9%, 전남 38.4%, 경북 34.7%, 전북 33.9% 순으로 높았다. 반면 수요와 공급이 모두 낮은 시군구는 119곳으로 가장 많았다. 정부는 지역별 여건이 다른 만큼 전국에 동일한 방식으로 서비스를 확충하기보다 지역에 맞는 공급 방식을 마련해야 한다고 분석했다.한편 통합 돌봄 전국 시행 이후 8월 31일까지 신청자는 9만 3136명으로, 이 가운데 98.7%가 노인이었다. 실제 서비스를 연계 받은 사람은 7만 8677명으로 1인당 평균 3.5건의 서비스가 연계됐다.복지부는 조사 결과를 기본 계획과 지방 정부의 지역 계획 수립에 반영할 예정이다. 재택의료센터는 2026년 9월 말 463개에서 2030년까지 650개로 늘리고, 내년부터 보건소 지역사회중심재활사업 전담 인력을 128명 확대할 계획이다. 공급 수준과 접근성이 낮은 지역에는 취약지 돌봄센터 확충과 지역 특화 서비스 지원 등을 추진한다.정은경 복지부 장관은 "이번 조사는 전국 모든 시군구의 돌봄 수요와 서비스 공급 여건을 동일한 기준으로 분석해 지역별로 어떤 기반을 보완해야 하는지 구체적으로 확인했다는 데 의미가 있다"면서 "지역 여건에 맞춰 필요한 서비스를 단계적으로 확충해 국민이 어디에 살든 살던 곳에서 필요한 돌봄 서비스를 끊김 없이 받도록 하겠다"고 밝혔다.