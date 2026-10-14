20년 넘게 고등학생 가르치며 자주 들은 말

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큰사진보기 ▲수능을 한달여 앞둔 고3 교실 ⓒ 챗지피티 편집 관련사진보기

"학교에서 행사는 많이 하는데, 제가 어떤 분야에 관심이 있는지 모르니까 아무것도 신청을 못 하겠어요."

"친구가 같이 하자고 하긴 했는데, 저는 딱히 관심이 없어요."

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"선생님, 저는 제가 뭘 하고 싶은지 모르겠어요."

"일본어를 하고 싶니, 웹툰이나 일러스트를 하고 싶니?"

"저는 웹툰이나 일러스트 쪽으로 하고 싶어요."

"저, 한번 해보고 싶어요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

지난 1학기 어느 날, 학교 행사 안내문을 게시판에 붙이고 있었다. 고등학생 남학생 두 명이 다가왔다. 나는 한 학생에게 행사에 참가해 보라고 권했다. 생기부에도 활동을 기록할 수 있다는 말도 재빨리 덧붙였다.진학하고 싶은 학과가 있느냐고 물었더니, 무엇을 하고 싶은지 아직 모르겠다고 했다. 관심 분야를 모르니 결국 어떤 행사에도 참여할 수 없어서 더 답답하다고 했다. 관심이 있어야 활동을 선택할 수 있지만, 관심을 발견하려면 먼저 경험해 봐야 한다. 아이는 그 사이에서 망설이고 있었다.올해 고3 학생들의 수시 원서 접수가 끝났다. 약 한 달 후인 11월 19일 수능이 치러진다. 학생들은 대학과 학과를 선택했지만 모두 자신이 원하는 길을 찾았을까. 올해 8월 명퇴하기 직전까지 20년 넘게 고등학교에서 학생들을 가르치며 자주 들은 말이 있다.진로를 결정할 시기는 어김없이 찾아오지만, 그 답을 찾을 기회는 충분했을까.몇 년 전 후배가 딸 때문에 힘들다며 찾아왔다. 고등학교 시절 따돌림을 겪은 아이가 말수가 없어지고 무기력해진 사실을 알고 있었다. 산업디자인과에 진학했지만, 부모에게 말도 없이 휴학하고 거의 1년째 방에서 나오지 않는다고 했다.그 아이는 원래 웹툰과 일러스트를 좋아했다. 관련 학과에 진학하지 못했고, 다니던 미술학원에서는 일문과 편입을 권유했다고 한다. 일본의 만화·애니메이션 시장이 크다는 이유였다. 일본어를 가르쳤던 내게 후배가 조언을 구했다.나는 순서가 뒤바뀌었다고 생각했다. 아이가 원하는 것은 일본어 전공이 아니라 그림을 공부하는 일이었다. 직접 만난 아이에게 물었다.웹툰이나 애니의 본고장인 일본에서 일본어와 더불어 미술계열 진학을 지도하는 일본어학교에 대해 자세히 알려주었다. 일본 현지에서 직접 체험하며 자신이 선택할 기회에 도전해보지 않겠냐고 제안했다. 아이는 작은 목소리로 답했다.그렇게 후배 딸은 지난해 3월 일본으로 떠났다. 스스로 도시락을 만들어 다니고 관련 회사에서 아르바이트도 했다. 올해 4월에는 도쿄의 디자인 전문학교에 입학했고, 작품 전시 사진까지 보내왔다. 방에서 나오지 않던 아이가 낯선 곳에서 자신의 생활을 꾸리고 있었다. 아이는 하고 싶은 일이 없었던 게 아니다. 그곳에 이르는 구체적인 길을 몰랐던 것이다.조용하고 학교 활동에서도 눈에 띄지 않던 한 여학생도 생각난다. 상담 중 도마뱀 이야기가 나오자 달라졌다. 휴대전화로 여러 종류의 도마뱀을 보여주고 종이에 혈통도를 그리며 신나게 설명했다. 파충류에 대한 지식이 놀라울 만큼 깊었다.아이는 관련 분야를 공부할 학교를 이미 찾아두었고, 언젠가 파충류 연구가 앞서있는 일본에서 유학도 할 생각이라고 했다. 대학 졸업장을 주는 학교는 아니었지만 아이에게는 중요하지 않았다. 나는 도마뱀을 사육하며 관찰하고 기록한 자료로 포트폴리오를 만들어 보라고 했다. 아이가 만들어온 포트폴리오를 보며 함께 내용을 수정하거나 검토했다.다음해 타학교로 전출한 내게 아이에게서 문자가 왔다. 원하던 학교에 들어가 즐겁게 공부하고 있다는 소식이었다. 성적표에는 드러나지 않았던 특별한 재능이었다.어떤 학생은 좋아하는 일을 알지만 길을 모르고, 어떤 학생은 자신만의 관심을 이미 키워가고 있다. 반면 게시판 앞의 남학생처럼 어디서부터 시작해야 할지 모르는 학생도 있다.또 다른 학생은 컴퓨터공학과에 가려는데 AI 시대에도 괜찮은 선택인지 물었다. 나도 선뜻 답할 수 없었다. 부모와 교사조차 직업 세계의 변화를 예측하기 어려운데, 우리는 열일곱, 열여덟 살 학생들에게 일찍 진로를 정하고 그에 맞는 활동을 쌓으라고 요구한다.학교가 진로교육을 외면하는 것은 결코 아니다. 전문가를 초청하고 진로체험과 동아리 활동을 운영한다. 하지만 체험이 하루 행사로 끝나거나 관심이 생겨도 이어서 탐색하기 어려운 경우가 많다. 내가 근무한 학교에서는 동아리 시간이 연간 10시간 안팎인 경우도 있었다. 동아리 조직 및 오리엔테이션에 각 한 시간, 하반기에는 동아리 전시 활동 준비로 그 시간을 보낸다. 학교 교육과정에서 실시하는 활동으로는 아이들의 필요를 채우기에 역부족이었다.학생들에게 작은 관심부터 시도해 보라고 권하고, 관심 분야를 찾아서 내게 오면 체험 기회나 전문가를 연결하려 애썼다. 그러나 교사 한 사람이 서른 명 가까운 학생의 다양한 관심사를 파악하고 각 분야의 길까지 안내하기는 불가능에 가깝다. 학교에 진로체험 시간을 더 늘리라고만 할 수도 없다. 이미 정해진 교육과정 안에서 수많은 수업과 활동이 진행되기 때문이다.교사 개인의 열정과 학교가 해결하는 것에는 한계가 있음을 인정해야 한다. 이제는 학교 밖의 교육기관과 직업 현장이 함께해야 한다. 울산에는 대학의 진로체험 프로그램과 교육청의 대안교육 위탁, 직업교육 위탁 등 서로 목적과 대상이 다른 제도가 있다. 제빵·미용·웹툰처럼 학생의 관심을 끌 만한 분야도 있다.그러나 이 프로그램은 학업 중단 학생을 대상으로 하고 있다. 폴리텍 대학의 대안학교도 기술을 연마해서 그 대학에 진학할 학생을 대상으로 한다. 기존 제도가 있다고 해서 진로를 정하지 못한 일반고 학생 누구나 충분히 탐색할 수 있는 것은 아니다.앞서 언급한 두 대안학교의 다양한 프로그램을 일반고 학생들에게도 확대하면 분명 의미있는 결과가 있을 것이다. 물론 이런 기회를 확대하는 것은 쉬운 일이 아닐 것이다. 교육청과 학교, 지역 교육기관과 직업 현장의 협력, 예산과 인력이 뒷받침되어야 한다.게시판 앞 남학생의 말이 지금도 마음에 남는다. 나는 그때 생기부에 도움이 된다는 말부터 했다. 정작 아이가 왜 아무것도 선택하지 못하는지는 충분히 헤아리지 못했다.올해도 학교 게시판에는 행사 안내문이 붙을 것이다. 그 앞에서 망설이는 아이에게 필요한 것은 희망 학과를 빨리 적으라는 독촉이 아니다. 아직 좋아하는 것이 무엇인지 몰라도 일단 경험해 볼 수 있는 기회인 것이다.