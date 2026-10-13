최중증 발달장애인·희귀질환자 가족 활동 지원, 2028년까지 연장

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 지난 9월 29일 청와대에서 열린 국무회의에서 이재명 대통령 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장애인 활동 지원 급여 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

활동 지원 인력을 구하기 어려워 겪던 최중증 발달장애인과 희귀질환자 가정의 돌봄 부담이 한시적으로 더 가벼워진다. 가족이 직접 활동 지원 서비스를 제공할 수 있는 기간이 오는 2028년까지 연장되기 때문이다.보건복지부는 13일 열린 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 '장애인 활동 지원에 관한 법률 시행령' 일부 개정령안이 의결됐다고 밝혔다.장애인 활동 지원 서비스는 일상생활과 사회생활에 어려움을 겪는 장애인의 자립 생활을 지원하고 가족의 돌봄 부담을 덜어주기 위한 제도다. 원칙적으로 교육을 이수한 활동 지원사가 서비스를 제공하지만, 도서·벽지 거주나 천재지변 등 예외적인 경우에는 가족이 활동 지원 인력으로 서비스를 제공할 수 있다.복지부는 활동 지원 인력을 구하기 어려운 최중증 발달장애인과 희귀질환자의 돌봄 공백을 줄이기 위해 2024년 11월부터 일정 요건을 충족하는 경우 가족에 의한 활동 지원 서비스 제공을 한시적으로 허용해 왔다.이번 시행령 개정으로 기존에 2026년 10월 31일까지였던 특례 적용 기간은 2028년 12월 31일까지로 2년 2개월 연장된다. 활동 지원 인력을 확보하기 어려운 가정이 안정적으로 돌봄 서비스를 이어갈 수 있도록 하려는 취지다.차전경 복지부 장애인정책국장은 "이번 조치가 최중증 장애인과 희귀 질환자 가정의 염려를 조금이나마 덜어드릴 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 장애인 활동 지원 서비스가 보다 많은 장애인과 가족들의 삶을 든든하게 지원할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.한편 장애인 활동 지원 서비스는 2011년부터 시행됐으며, 6세 이상 65세 미만 등록 장애인 가운데 서비스 지원 종합 조사를 거쳐 대상자로 선정된 사람에게 제공된다. 지원 내용은 신체·가사활동과 이동 지원을 비롯해 방문 간호와 방문 목욕 등이다.2026년 기준 활동보조 서비스 시간당 단가는 1만 7270원이다. 활동 지원 급여는 장애인의 기능 상태와 사회 활동, 가구 환경 등을 고려해 산정하며, 월 최소 약 60시간에서 최대 약 480시간까지 지원한다. 복지부는 올해 활동 지원 서비스 예산으로 2조 8164억 원을 편성했으며, 지원 대상은 13만 9715명이다.