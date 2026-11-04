자동차가 지날 수 있다고? 거대한 나무 밑동에 뚫린 터널

칠순의 두 사내가 2026년 8~9월, 미국 LA에서 출발해 알래스카를 거쳐 귀환하는 35일간의 로드트립. 날것 그대로의 생태 르포를 전합니다.

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큰사진보기 ▲시애틀 '스타벅스 1호점'세계 커피 애호가들의 성지라는 '스타벅스 1호점'. 아침 9시에 도착했는데도 "오후 2시에나 자리가 날거라는 어처구니 없는 답이 돌아왔다. 무려 5시간을 기다려야 커피 한잔을 마실수 있다니.. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲시애틀 에서 만난 매부의 동창들시애틀에 거주하는 고교 동창 부부 네 쌍이 정갈하게 한국 음식을 차려놓고 우리를 반갑게 맞아주었다. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲북극권 툰드라 지역의 비쩍마른 침엽수침엽수는 기온이 낮고 건조하면 살아남기 위해 제 몸을 줄이고, 기온이 온화하고 비가 잦으면 끝 모르게 몸집을 불린다. 툰드라로 진입하기 직전에는 키 1미터에 손가락 굵기만 한 볼품없는 관목으로 쪼그라들었었다. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲레드우드 공원의 거대한 침엽수레드우드 공원에는 밑동의 지름만 5미터가 훌쩍 넘고, 까마득한 키는 고개를 한껏 젖혀도 가늠조차 되지 않는 신목(神木)들이 도로 양옆으로 산 전체를 빈틈없이 메우고 있었다 ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲나무 밑동에 터널을 뚫어놓은 '드라이브 스루 트리(Drive-Thru Tree)'살아있는 거목 한가운데로 자동차가 지나갈 수 있도록 길을 낸 곳이다. 우리의 트럭은 폭이 커서 사이드미러가 걸릴까 봐 진입을 포기했다. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲주립공원 안쪽에 작은 오토캠핑장캠핑장 구석에 트럭을 세우고 나는 조수석 등받이를 뒤로 젖혀 몸을 뉘었고, 매부는 뒷좌석에 모로 누워 구부정하게 잠을 청했다. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲캘리포니아 1번국도변의 아름다운 바다해안선을 따라 굽이치는 도로 주변의 기암절벽과 깊은 숲, 그리고 파도 속에 우뚝 솟은 해식 기둥들이 어우러져 숨 막히는 비경을 토해냈다. ⓒ 한진석 관련사진보기

큰사진보기 ▲롬바드 스트리트(Lombard Street)위에서 본 샌프란시스코세계에서 가장 구불구불한 급경사 언덕길 롬바드 스트리트. 화사한 꽃길 사이로 8개의 지그재그 급커브를 조심스레 꺾어 내려오는 운전은 색다른 재미를 선사했다. ⓒ 한진석 관련사진보기

"형님, 정말 고생 많으셨습니다! 진석 형, 우리 정말 무사히 해냈네요!"

덧붙이는 글 | 칠순의 두 남자가 8기통 트럭에 몸을 싣고 북위 34도 로스앤젤레스에서 출발해 북위 70도 북극해의 흙먼지를 뚫고 다시 돌아오기까지, 35일간 1만 4000km를 달렸던 알래스카 로드트립을 마치고 로스앤젤레스 앞마당에 닿았습니다. 이어서 이번여행을 결산하는 에필로그가 연재됩니다.



야생 곰과의 대치부터 노숙과 차박, 85시간의 선상 여정까지 매 순간이 긴장의 연속이었지만, 대자연의 경이와 길 위에서 만난 사람들의 온기 덕분에 무사히 엔진을 끌 수 있었습니다.

주노를 떠난 지 3박 4일, 85시간의 긴 항해 끝에 배는 캐나다 서부 해안을 지나 미국 본토 서북단 워싱턴주의 항구도시 벨링햄(Bellingham)에 닿았다. 이제 배에서 차를 내려 출발지였던 로스앤젤레스(LA)로 돌아가는 마지막 육로 여정만 남았다.벨링햄에서 LA까지 태평양 해안선을 따라 뻗은 길은 미국 내에서도 손꼽히는 천혜의 절경 지대다.울창한 원시림의 올림픽 국립공원과 거대한 거목들의 안식처인 레드우드 국립공원이 자리 잡고 있고, 태평양 벼랑을 따라 이어지는 캘리포니아 '1번 하이웨이(California State Route 1)'는 세계에서 가장 아름다운 해안 드라이브 코스로 꼽힌다.이 길을 따라 달리는 것 자체가 로드트립 여행자들에게는 일생의 버킷리스트다. 우리는 이 찬란한 해안선을 따라 남하하기로 했다. 도중에 시애틀과 샌프란시스코를 거치고, 레드우드 국립공원의 숲길과 바닷가 트레킹 코스를 차례로 섭렵할 계획이었다.벨링햄을 빠져나와 1시간 남짓 달려 첫 기착지인 시애틀에 들어섰다. 1990년대 영화 <시애틀의 잠 못 이루는 밤>을 본 이래 늘 막연한 동경을 품어왔던 도시다. 시애틀의 상징이자 해안 전통시장인 파이크 플레이스 마켓(Pike Place Market)과 전 세계 커피 애호가들의 성지라는 '스타벅스 1호점'을 찾았다.평소 스타벅스에 앉아 노트북으로 글 작업을 즐겨 하던 터라 1호점의 커피 한 잔은 꼭 맛보고 싶었다. 하지만 아침 9시에 도착했는데도 예약 대기표를 받아 들었더니 "오후 2시에나 커피를 살 수 있다"는 어처구니 없는 답이 돌아왔다. 무려 5시간을 기다려 커피 한잔을 마실 여유는 없었기에, 씁쓸한 입맛을 다시며 간판 앞에서 사진 한 장 남기는 것으로 만족해야 했다.발길을 돌려 둘러본 전통시장은 활기로 넘쳤다. 싱싱한 해산물이 펄떡이는 어시장 한복판에 화사한 생화 꽃집들이 자연스레 어우러진 풍경은 무척 이채롭고 흥미로웠다.미국 생활 45년 차인 매부는 발이 참 넓었다. 시애틀에는 그의 고교 동창 네 명이 모여 살고 있었는데, 매부가 시애틀을 지난다는 소식을 듣고는 친구들이 집으로 우리를 초대했다. 한인들이 많이 모여 산다는 주택가에 도착하자, 고교 동창 부부 네 쌍이 정갈하게 한국 음식을 차려놓고 우리를 반갑게 맞아주었다.70대 중반의 재미 한인들이 어떤 모습으로 노후를 가꾸어가고 있는지 그 생생한 삶의 단면을 엿볼 수 있는 귀한 자리였다. 젊은 시절 태평양을 건너와 낯선 땅에서 치열하게 삶의 터전을 일구고, 이제 은퇴 후 미국에서 원숙한 황혼을 맞이한 그들의 모습은 참으로 평온하고 단단해 보였다.한창 이야기꽃을 피우던 도중, 한 노부인이 "파트타임 일하러 갈 시간이라 먼저 일어나 미안하다"며 가볍게 옷매무새를 고치고 일어섰다. 그 뒷모습을 바라보는데 문득 가슴 한구석이 뭉클해졌다.그것은 결코 지친 발걸음이 아니었다. 거친 이민의 세월을 온몸으로 돌파해 낸 개척자 특유의 강인함이자, 칠순의 나이에도 안주하지 않고 여전히 사회의 한 축에서 제 몫을 해내며 삶의 리듬을 지켜가는 '영원한 현역'의 당당한 발걸음이었다.평생을 성실 하나로 이 거대한 대륙에 뿌리내린 이민 1세대만이 보여줄 수 있는, 아름다운 황혼의 품격이었다. 하지만 밥상 앞에서 그런 상념도 잠시 잊혔다. LA를 출발한 지 한 달 만에 마주한 온전한 한국 밥상이었다. 염치 불구하고 숟가락을 바쁘게 놀리며 밥과 찌개, 정갈한 밑반찬들을 쉴 새 없이 입으로 날랐다.지난 8개월간 세계 곳곳을 방랑하며 온갖 이국의 산해진미를 맛보았지만, 칼칼하고 깊은 손맛이 깃든 우리의 한식(K-Food)이야말로 그 어떤 음식보다 영혼을 달래주는 가장 품위 있고 위대한 밥상임을 뼈저리게 실감했다."칠순의 나이에 그 거친 알래스카를 트럭으로 완주하고 왔다니 대단하다"는 감탄과 "앞으로 남은 길도 조심하라"는 친구들의 부러움 섞인 환송을 뒤로 하고 다시 차에 올랐다.올림픽 국립공원의 원시 이끼 숲도 명성이 자자하지만, 이미 주노의 숲에서 이끼 트레킹을 원 없이 누렸던 터라 우리는 곧장 레드우드 국립공원(Redwood National and State Parks)을 향해 엑셀을 밟았다. 수천 년의 시간을 품은 거대한 거목들이 우리를 기다리고 있었다.날이 저물어 공원 인근 소도시의 호텔에 여장을 풀었다.무엇보다 숙박비가 참 착했다. 비슷한 수준의 모텔인데도 알래스카의 살인적인 방값과 비교하면 3분의 1 수준에 불과했다. 비싼 미국 본토의 물가가 오히려 저렴하게 느껴질 정도로 알래스카의 무지막지했던 바가지가 새삼 뼈저리게 떠올랐다. 주노에서 씹었던 다리 하나에 120달러짜리 비쩍 마른 대게를 생각하며, 비로소 인간 세상의 문명권으로 돌아왔음을 실감했다.이튿날 아침 일찍 레드우드 국립공원의 품으로 들어섰다. 숲길로 접어드는 순간, 눈앞에 펼쳐진 광경에 그만 입이 떡 벌어졌다. 하늘을 가리며 빽빽하게 솟구친 레드우드 거목들의 키와 두께는 완전히 비현실적인 크기였다. 마치 조너선 스위프트의 소설 속 거인국 한복판에 불시착한 기분이었다.밑동의 지름만 5미터가 훌쩍 넘고, 까마득한 키는 고개를 한껏 젖혀도 가늠조차 되지 않는 신목(神木)들이 도로 양옆으로 산 전체를 빈틈없이 메우고 있었다. 나도 모르게 차창 밖으로 "우와! 우와!" 탄성을 연신 내질렀다.이번 한 달여 여정 중 캐나다 국경을 넘어서면서부터 마주했던 북미의 침엽수들은 겉모습만 보면 다 엇비슷했다. 하지만 그 본질을 가른 것은 결국 기온과 강수량이었다. 기온이 낮고 건조하면 나무는 살아남기 위해 제 몸을 줄이고, 기온이 온화하고 비가 잦으면 끝 모르게 몸집을 불린다.북극해로 북상할 때는 위도가 높아질수록 나무들이 왜소해지더니, 툰드라로 진입하기 직전에는 키 1미터에 손가락 굵기만 한 볼품없는 관목으로 쪼그라들었었다. 반면 남쪽으로 내려올 때 마주한 해안가의 나무들은 정반대였다.태평양 난류가 품어내는 온화한 습기를 듬뿍 머금으며 내려올수록 굵어지고 높아지더니, 급기야 이곳 캘리포니아 북부의 레드우드 숲에 이르러 거대한 공룡 같은 위용으로 절정에 달한 것이다. 위도와 기후가 빚어낸 식생의 거대한 스펙트럼을 직접 눈으로 확인한 순간이었다.숲속에는 크고 작은 트레킹 코스들이 실핏줄처럼 얽혀 있었다. 어느 길을 걷든 거인들의 발밑을 지나는 난쟁이가 된 듯해 도무지 현실감이 생기지 않았다. 이 경이로운 감각을 조금이라도 더 누리고 싶어, 차를 달리다 트레킹 표지판을 만날 때마다 차를 대고 숲으로 걸어 들어갔다.워낙 나무가 거대하다 보니 사진을 찍을 때 사람이 옆에 서지 않으면 그 압도적인 크기가 화면에 담기지 않을 정도였다.이 거대 침엽수의 백미는 나무 밑동에 터널을 뚫어놓은 '드라이브 스루 트리(Drive-Thru Tree)'였다. 살아있는 거목 한가운데로 자동차가 지나갈 수 있도록 길을 낸 곳이다. 입장료까지 내고 기세 좋게 트럭 머리를 밀어 넣었는데, 워낙 덩치가 큰 포드 F-150 트럭이라 그런지 양쪽 사이드미러가 나무 벽에 닿을 듯 아슬아슬하게 걸리고 말았다.차에 상처를 낼까 두려워 아쉽게도 완주는 포기하고 후진으로 빠져나와야 했지만, 2톤짜리 육중한 트럭마저 집어삼킬 듯 서 있는 나무의 둘레는 그야말로 경악스러웠다.원시림의 낭만에 취해 숲속에서 너무 많은 시간을 보낸 탓일까. 거목의 숲을 빠져나오자 어느덧 사방에 어둠이 깔리기 시작했다. 분주했던 하루를 마감하며 하룻밤 묵어갈 모텔을 찾아 나섰다. 미국 도로변에 널린 게 숙소이니 예약 없이도 쉽게 방을 구할 거라 믿었다. 하지만 오산이었다.서너 개 마을을 지나며 수십 군데의 모텔을 훑었지만 하나같이 입구에 '빈방 없음(No Vacancy)' 네온사인을 밝히고 있었다. 아뿔싸, 하필 노동절 연휴가 시작되는 주말이었던 것이다.우리는 또다시 쿨하게 '차박'을 택했다. 이왕 길 위에서 잘 바에는 태평양이 시원하게 굽어보이는 절벽 위 명당을 찾기로 했다. 어둠 속을 헤매다 다다른 바닷가 주립공원 안쪽에 작은 오토캠핑장이 눈에 들어왔다.야심한 시각 캠핑장 구석에 트럭을 세우고 차박 모드에 들어갔다. 나는 조수석 등받이를 뒤로 젖혀 몸을 뉘었고, 매부는 뒷좌석에 모로 누워 구부정하게 잠을 청했다. 다행히 남쪽으로 꽤 내려온 터라 밤공기가 차지 않아 옷을 껴입은 채로도 포근하게 하룻밤을 보낼 수 있었다.아침 일찍 눈을 떠 남쪽을 향해 바퀴를 굴렸다. 태평양 연안을 따라 길게 뻗은 이 도로는 미국 최고의 해안 드라이브 코스로 손꼽히는 전설적인 '캘리포니아 1번 하이웨이(California State Route 1)'다.마치 한국의 동해안 도로를 달리듯, 푸른 태평양 바다를 오른편에 끼고 천 킬로미터 넘게 남쪽으로 내려가는 길이다. 바다야 어디서나 푸른 물결이라지만, 해안선을 따라 굽이치는 도로 주변의 기암절벽과 깊은 숲, 그리고 파도 속에 우뚝 솟은 해식 기둥들이 어우러져 숨 막히는 비경을 토해냈다.차를 멈추고 낭떠러지 아래를 내려다보니, 새하얀 백사장 위에서 물개(바다사자) 떼가 뒹굴며 평화롭게 일광욕을 즐기고 있었다. 깎아지른 해안 바위섬 위에는 수천 마리의 갈매기가 날아다니고, 파도에 밀려와 널브러진 바다표범 사체를 뜯어먹기 위해 몰려든 거대한 흰머리독수리들이 바위틈에 진을 치고 있었다.앞서 알래스카의 발데스와 헤인스에서 목격했던 그 날것의 야생 생태 다큐가, 이 찬란한 캘리포니아의 바닷가에서도 여전히 살아 숨 쉬고 있었다. 해안 절벽과 하얀 포말이 어우러진 전망대나 주립공원을 만날 때마다 우리는 차를 세웠다. 거칠게 부서지는 태평양 파도를 난간에 기대어 바라보며 긴 여정의 상념을 털어냈다.그리고 트럭 트렁크에서 보온병과 컵라면을 꺼냈다. 알래스카 북극해 툰드라와 캐나다 숲속에서 그랬듯, 천 길 낭떠러지 위에서 바닷바람을 맞으며 후루룩 들이켜는 뜨거운 컵라면 한 그릇은 세상 어떤 산해진미도 부럽지 않은 우리만의 소박하고 찬란한 낭만이었다.해안길 중간에 자리한 샌프란시스코에 잠시 들렀다. 붉은 금문교(Golden Gate Bridge)를 건너 도심으로 진입한 뒤, 수많은 영화에 등장했던 세계에서 가장 구불구불한 급경사 언덕길 '롬바드 스트리트(Lombard Street)'로 향했다.화사한 꽃길 사이로 8개의 지그재그 급커브를 조심스레 꺾어 내려오는 운전은 색다른 재미를 선사했다. 차창 너머 샌프란시스코만 한가운데로는 거친 급류에 둘러싸여 탈옥이 절대 불가능했다는 악명 높은 '알카트라즈(Alcatraz)' 연방 교도소의 음산한 바위섬이 시야에 들어왔다.1번 국도의 거대한 자연 풍광과 샌프란시스코라는 대도시가 빚어낸 인간 문명의 경이가 매력적인 대비를 이루고 있었다. 시내에서 특히 눈길을 사로잡은 것은 말로만 듣던 '무인 자율주행 택시'였다. 운전석이 텅 빈 차들이 도심 빌딩 숲을 종횡무진 달리고 있었다.신호와 보행자를 귀신같이 인식하며 복잡한 골목길을 요리조리 매끄럽게 빠져나가는 무인 택시의 뒤꽁무니를 따라가다 보니, SF 영화 속 미래 사회가 이미 눈앞의 현실로 성큼 다가와 있다는 서늘한 전율마저 느껴졌다.샌프란시스코를 빠져나와 다시 1번 해안 도로로 진입하려 했지만, 연휴를 즐기려는 행락 차량이 구름처럼 쏟아져 나오면서 바닷가 진입로는 완전히 마비되어 있었다. 가다 서기를 반복하며 몇시간을 허비하다, 결국 이번 로드트립의 마지막 해안 코스는 미련 없이 포기하기로 결단을 내렸다.LA에서 언제든 마음만 먹으면 다시 달려올 수 있는 지척의 거리였기에 가능한 양보였다. 우리는 차머리를 돌려 내륙을 시원하게 관통하는 5번 주간고속도로(I-5)에 올랐다. 5번 도로 주변으로는 또 다른 광활한 대평원이 지평선 끝까지 펼쳐졌다.과거에는 메마른 황무지였다던 센트럴 밸리의 대지가 거대한 관개 수로를 통해 옥토로 탈바꿈해 있었다. 끝없는 평원 위로 줄지어 선 아몬드와 오렌지 농장, 지평선을 가득 메운 곡물들을 바라보며 세계의 식량 시장을 쥐락펴락하는 미국의 무서운 저력과 스케일을 온몸으로 실감했다.어둠이 짙게 깔린 한밤중, 마침내 우리는 로스앤젤레스의 집 앞마당에 닿았다. 35일간 먼지와 비바람을 뚫고 묵묵히 달려준 육중한 트럭의 시동을 마침내 껐다. 엔진 소리가 잦아들고 적막이 찾아온 순간, 매부와 나는 누가 먼저랄 것도 없이 서로를 부둥켜안았다.서로의 어깨를 두드리며 터져 나온 환호 속에는 지나온 수많은 위험과 피로, 그리고 말로 다 못 할 벅찬 성취감이 뜨겁게 녹아 있었다. 칠순의 나이에 북위 34도에서 70도까지, 35일간 1만 4천 킬로미터를 거침없이 질주했던 우리의 무모하고 찬란했던 알래스카 대장정은 이렇게 완벽한 마침표를 찍었다.