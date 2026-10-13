논산 취암동 주민들 "우리 동네 미래는 우리가"

큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터에서 열린 취암동 주민총회에서 백성현 논산시장과 이건창 논산시의회 의장, 김종욱·기호엽 충남도의원, 시의원 및 주민들이 ‘함께하는 취암, 논산을 세계로’라고 적힌 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 참석자들은 2027 논산세계딸기산업엑스포의 성공 개최와 취암동의 발전을 한마음으로 기원했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터에서 열린 취암동 주민총회에서 강진원 취암동 주민자치회 위원이 2026년 주민자치회 활동 성과와 2027년 자치계획안을 설명하고 있다. 주민들은 발표 내용을 살펴보며 내년 마을사업의 추진 방향에 귀를 기울였다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터 로비에서 취암동 주민총회에 참석한 주민들이 캘리그라피 체험을 하고 있다. 붓펜으로 한 글자씩 정성껏 써 내려가는 주민들의 모습에서 배움의 즐거움이 묻어난다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터에서 열린 취암동 어울림콘서트에서 숟가락 난타팀이 신명 나는 공연을 펼치고 있다. 숟가락이 부딪치며 만들어내는 경쾌한 장단과 단원들의 열정적인 몸짓이 어우러져 공연장의 흥을 한껏 돋웠다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터에서 열린 취암동 주민총회에서 김선광 취암동 주민자치회장이 개회사를 하고 있다. 논산시 15개 읍·면·동 주민자치회를 대표하는 주민자치협의회장이기도 한 김 회장은 주민 참여를 바탕으로 이웃이 함께 살기 좋은 마을을 만드는 데 힘쓰고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터에서 열린 취암동 주민총회에서 주민자치 활성화에 기여한 정충우·조영기 위원이 논산시장 표창을 받은 뒤 백성현 논산시장과 기념사진을 찍고 있다. 두 위원은 지역 주민들의 참여를 이끌고 주민자치 활동에 힘을 보탠 공로를 인정받았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터에서 열린 취암동 주민총회에서 정수영·한인성 위원이 논산시의회 의장 표창을 받은 뒤 이건창 의장과 기념사진을 찍고 있다. 두 위원은 주민 화합과 주민자치 활성화에 힘써 온 공로를 인정받았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터에서 열린 취암동 주민총회에서 방병철 위원이 충남도의회 의장 표창을 받은 뒤 표창을 대신 전달한 김종욱 충남도의원과 기념사진을 찍고 있다. 방 위원은 주민들의 화합과 지역 공동체 발전에 힘써 온 공로를 인정받았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터에서 열린 취암동 주민총회에서 백성현 논산시장이 축사를 하고 있다. 백 시장은 논산의 산업과 경제가 발전하면 중심 생활권인 취암동의 상권에도 도움이 될 것이라며 시민들의 관심과 협조를 당부했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터에서 열린 취암동 주민총회에서 이건창 논산시의회 의장이 축사를 하고 있다. 이 의장은 주민들이 마을의 주인이라는 자부심을 갖고 지역 현안에 관심을 기울이며 취암동 발전에 힘을 모아줄 것을 당부했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터 로비에서 취암동 주민총회에 참석한 한 주민이 아로마 오일을 묻힌 솜을 한쪽 콧구멍에 대고 반대쪽 코를 막은 채 향을 들이마시고 있다. 은은한 향을 맡으며 기분 전환을 해보는 체험으로, 뒤편에서는 스포츠 테이핑 시연도 진행되고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터에서 열린 취암동 주민총회 및 어울림콘서트에서 동성초등학교 학교돌봄터 어린이들이 우쿨렐레 공연을 선보이고 있다. 고사리손으로 악기를 연주하는 어린이들의 모습이 관객들에게 흐뭇한 웃음을 선사했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터에서 열린 취암동 주민총회 및 어울림콘서트에서 취암동 제일어린이집 어린이들이 신나는 음악에 맞춰 응원 퍼포먼스를 선보이고 있다. 앙증맞은 몸짓과 힘찬 율동으로 무대를 꾸민 어린이들의 열정적인 공연에 관객들의 박수가 이어졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터에서 열린 취암동 어울림콘서트에서 난타 공연팀이 힘찬 북소리와 역동적인 몸짓으로 무대를 꾸미고 있다. 단원들이 일제히 북채를 내리칠 때마다 울려 퍼지는 경쾌한 장단이 공연장의 흥을 한껏 돋웠다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 충남 논산아트센터에서 열린 취암동 주민총회 및 어울림콘서트에서 주민들이 무대 공연을 관람하며 즐거운 시간을 보내고 있다. 공연이 이어지는 동안 객석 곳곳에서 웃음과 박수가 터져 나오며 이웃들이 함께 어울리는 흥겨운 분위기가 펼쳐졌다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산의 중심 생활권인 취암동 주민들이 한자리에 모여 마을의 미래를 논의했다. 주민들이 직접 지역에 필요한 사업을 살펴보고 내년도 주민자치 활동 방향을 결정하는 자리였다.논산시 취암동 주민자치회(회장 김선광)는 지난 12일 오후 2시 논산아트센터 대공연장에서 '2026 취암동 주민총회 및 어울림콘서트'를 개최했다. '함께 만드는 취암동, 함께 여는 내일'을 주제로 열린 이날 행사에는 주민과 주민자치위원, 지역 기관·단체 관계자 등이 참석했다.취암동은 논산시 15개 읍·면·동 가운데 인구가 가장 많은 지역으로, 3만 2000여 명이 거주하고 있다. 시청을 비롯한 주요 행정기관과 상업시설이 밀집해 있어 논산의 중심 생활권으로 꼽힌다.이날 주민총회에서는 취암동 주민자치회가 올해 추진한 사업을 주민들에게 보고하고, 2027년 주민자치계획안과 주민자치 활성화사업안을 놓고 주민투표를 진행했다. 주민총회는 행정기관이 일방적으로 사업을 정하는 방식에서 벗어나 주민들이 직접 의견을 내고 지역에 필요한 사업을 결정하는 자리다.취암동 주민자치회는 올해 명상요가와 난타, 우쿨렐레, 라인댄스, 바리스타, 숟가락난타, 몸펴기 생활운동, AI교육, 스포츠 테이핑, 캘리그라피 등 다양한 주민자치 프로그램을 운영했다. 주민들이 배우고 익힌 재능을 이웃과 나누는 활동도 이어왔다.특히 거동이 불편한 어르신과 장애인 등 식사 준비에 어려움을 겪는 이웃을 위한 반찬 지원사업도 추진했다. 주민참여예산 2250만원을 들여 회차별 80가구를 지원하는 사업으로, 주민들이 장을 보고 음식을 만들어 각 가정에 직접 전달했다.생활환경을 개선하기 위한 사업도 진행 중이다. 취암동 주민자치회가 참여한 범죄예방 디자인 사업은 취암주공아파트와 논산여자중학교, 취암동사무소 주변 등 3곳을 대상으로 추진된다. 총사업비 6억원을 들여 낡은 벽면을 정비하고 방범시설과 보행환경을 개선하는 사업으로, 오는 12월 준공을 목표로 하고 있다.내년에는 주민들이 함께 즐기는 문화행사도 확대할 계획이다. 취암동 주민자치회는 2027년 활성화사업으로 시민가족공원에서 상·하반기 한 차례씩 '취암동 어울림콘서트'를 개최하는 방안을 마련했다. 주민자치 프로그램 참가자들이 공연에 참여하고 지역 문화예술 공연도 함께 선보이는 행사로, 2000만 원의 예산을 계획하고 있다.김선광 취암동 주민자치회장은 개회사에서 "주민자치회가 한 해 동안 여러 활동을 이어올 수 있었던 것은 주민 여러분의 관심과 참여 덕분"이라며 "오늘은 그동안의 활동을 돌아보고 앞으로 취암동이 나아갈 방향을 함께 생각하는 자리"라고 말했다.이어 "앞으로도 주민들의 목소리에 더욱 귀를 기울이고 작은 일부터 하나씩 실천하는 주민자치회가 되겠다"고 강조했다.김 회장은 취암동 주민자치회장과 함께 논산시 15개 읍·면·동 주민자치회를 대표하는 논산시주민자치협의회장도 맡고 있다.이날 주민자치 활성화에 기여한 위원들에 대한 표창도 이어졌다. 정충우·조영기 위원이 논산시장 표창을, 정수영·한인성 위원이 논산시의회 의장 표창을 받았다. 방병철 위원은 충남도의회 의장 표창을 수상했다.백성현 논산시장은 축사를 통해 취암동이 논산의 중심 생활권이라는 점을 강조했다. 백 시장은 "논산 전체가 발전하고 좋은 일자리가 늘어나면 취암동의 상권과 주민 생활에도 도움이 될 것"이라며 "시민들이 논산에서 안정적으로 생활하고 행복을 느낄 수 있도록 지역의 여건을 살린 발전을 추진하겠다"고 말했다.이건창 논산시의회 의장도 "취암동을 가장 잘 아는 사람은 이곳에 살고 있는 주민들"이라며 "좋은 의견과 제안을 통해 취암동의 발전 방향을 함께 정해 주시길 바란다"고 당부했다.주민총회에 앞서 아트센터 로비에서는 주민자치 프로그램을 소개하는 체험·전시행사가 열렸다. 캘리그라피와 스포츠 테이핑, 아로마오일, 서각 등을 직접 체험하려는 주민들의 발길이 이어졌다.식전 공연에는 관내 동성초등학교 돌봄터와 어린이집 어린이들이 무대에 올라 박수를 받았다. 이어 열린 어울림콘서트에서는 주민자치 프로그램 참가자들이 그동안 갈고닦은 실력을 선보였다. 난타와 국악가요를 시작으로 숟가락난타, 우쿨렐레, 라인댄스 등 다채로운 무대가 이어졌다.어린이들의 공연을 지켜보던 주민들은 박수로 응원했고, 이웃들이 무대에 오를 때마다 객석에서는 환호가 이어졌다. 주민들이 배우는 즐거움을 나누고 서로의 활동을 격려하는 시간이었다.취암동 주민자치회는 이날 총회에서 모인 의견을 바탕으로 내년도 사업을 구체화하고, 주민들이 생활 속에서 필요로 하는 사업을 지속적으로 발굴할 계획이다.