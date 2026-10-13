한국에선 '금송이'... 캐나다에서는 그냥 버섯?

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큰사진보기 ▲캐나다 한인 마트 채소 코너에 송이버섯팩이 평범하게 진열되어 있는 모습 ⓒ 김종섭 관련사진보기

​오늘 캐나다의 한인 마트에 들렀을 때의 일이다. 매대를 둘러보다 눈에 띈 송이버섯은 일반 채소나 과일 상품들 옆에 아무런 차등이나 특별한 대우 없이 평범하게 진열되어 있었다. 아마도 한국의 엄청난 몸값을 자랑하는 송이버섯에 비해 가격이 현저히 낮기 때문일 것이다. 만약 한국처럼 천문학적인 가격표가 붙어 있었다면, 포장은 물론 진열된 장소부터 사뭇 달랐을 것이다. ​오늘 한국 신문에서 <'금송이' 된 양양송이... kg당 171만 원 돌파, 역대 최고가로 공판 마감>이라는 기사를 보게 되었다. 송이 하나하나에 바코드가 붙어 있는 모습을 보니, 송이마다 고유의 이력을 증명하려는 세심한 포장이 아닐까 하는 생각이 들었다. 1kg에 170만 원을 호가하는 상품이니, 송이 한 송이의 가격 또한 일반인이 선뜻 사 먹기에는 한참 멀어진 금액임을 실감할 수 있다. ​반면, 캐나다 한인 마트에 진열된 송이는 kg당 153.97불(약 14만 4000원) 안팎의 가격으로 판매되고 있었다. 앞서 언급한 양양송이 시세와 비교하면 약 12배 정도 수준으로 저렴한 셈이다. 이 정도 가격이라면 큰 부담 없이 일반 버섯보다 조금 더 질 좋은 버섯을 먹는다는 기분으로 구매할 수 있을 것 같다.사실 팩에 담긴 176g짜리 송이버섯의 27.10불(약 2만 5400원)이라는 가격표는 처음 마주했을 때 그리 가벼운 금액은 아니었다. 그러나 한국의 어마어마한 시중 유통가를 알고 나니, 이곳 마트 매대에서 대우받지 못하는 송이버섯의 모습은 그동안 우리가 마음속에 갖고 있던 '귀한 송이'라는 단단한 벽을 깨뜨리는 기분이 들었다. ​ ​이민 초기에 지인이 송이버섯을 몇 킬로그램이나 사 와서 정말 일반 버섯처럼 부담 없이 배부르게 먹어본 이후로, 아직까지 송이버섯을 따로 챙겨 먹어본 기억이 없다. 그 당시에도 캐나다에서는 가격이 비교적 저렴했던 편이라, 가격이 비쌀 때 오는 특별한 미각적 차별화나 기대감보다는 '일반 버섯보다는 좀 더 맛있다'는 인상만이 전부로 남아 있었다. ​옛 기억을 떠올리며, 오늘 마트에서 송이버섯의 현지 가격대가 한국과 비교해 얼마나 될지 궁금한 마음에 사진 한 장을 남겨보았다. 사진이 조금 흔들리기는 했지만, 다행히 맨 앞줄에 붙은 가격표는 또렷하게 식별할 수 있어 대략의 시세를 비교해 볼 수 있었다. ​이곳 캐나다 한인 마트에도 이맘때가 되면 송이버섯이 매대에 진열되는데, 지금이 한창 채취 절정기인 모양이다. 하지만 이곳 교민 사회에서는 한국처럼 송이버섯을 귀한 선물로 주고받는 분위기는 아닌 듯하다. 마트를 둘러보아도 별도로 선물 포장된 상품을 전혀 찾아볼 수 없었기 때문이다. ​한국의 송이가 12분의 1 가격인 캐나다산보다 맛이나 품질 면에서 훨씬 우수한지 궁금해 인터넷을 찾아보았다. 물론 한국산이 채취부터 유통 과정까지 신선도나 고유의 풍미가 좀 더 잘 보장되기는 한단다. 다만, 이렇게 가격 차이가 나는 가장 큰 이유는 '희소성'이 결정적인 듯하다. 좁은 영토에서 생산량이 극히 한정적인 한국과 달리, 캐나다는 한국 영토의 100배가 넘는 광활한 땅을 가졌기에 송이의 희소성에서 자유로운 듯했다.다가오는 주말에는 적당한 양이 담긴 송이버섯 한 팩을 장바구니에 담아오려 한다. 한국에서라면 특별한 날이나 큰마음 먹어도 사실상 일반인들이 쉽게 맛볼 수 없는 귀한 버섯이다. 이런 한국의 '금송이'를 광활한 자연 속에 있는 캐나다에서 살기에 얻을 수 있는 뜻밖의 풍요라 생각하며 식탁 위에 올려보려 한다. 가격표와 상관없이 귀한 송이버섯 본연의 순수한 향과 맛을 고스란히 맛보는 기분으로 주말 식탁을 맞이하려 한다.