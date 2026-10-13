트럼프, 아시아 방문 중 김정은과 회담 계획 묻자 "그럴 수도"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 REUTERS/Nathan Howard ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(워싱턴=연합뉴스) 백나리 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 다음달 아시아 방문 중에 김정은 북한 국무위원장을 만날 수도 있다고 말했다.북한의 적극적인 호응이 감지되지 않는 가운데 재차 김 위원장을 향해 북미대화 재개를 위한 유화 메시지를 보낸 것으로 풀이된다. 내달 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 전후로 북미 정상의 대면이 성사될지 주목된다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진과 문답하다가 아시아 방문 중 김 위원장을 만날 계획이냐는 질문을 받고 "그럴 수도 있다"고 답했다.11월 18∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 아시아를 방문했을 때 김 위원장과 만날 것이냐는 질문에 가능성을 열어둔 것이다.트럼프 대통령은 김 위원장과의 대면과 관련해 구체적인 언급은 하지 않았다.다만 북미 정상의 대면이 성사될 가능성을 열어두면서 김 위원장을 상대로 거듭 유화메시지를 보낸 것으로 해석된다.중간선거가 얼마 남지 않아 정신없이 바쁜 와중에도 여전히 김 위원장과의 만남에 관심을 두고 있음을 확인하면서 좀처럼 대화 재개에 나서지 않는 북한에 호응을 촉구한 것으로 볼 수 있다.트럼프 대통령은 연내에 김 위원장과 만나고 싶다는 의지를 여러 차례 표명해왔다.가장 유력한 계기로는 APEC 정상회의가 꼽혀왔다. 트럼프 대통령이 아시아를 방문한 김에 중국 등지에서 김 위원장과 만나는 방안이다.김 위원장이 호응한다면 장소가 중국이 될지, 제3국이 될지는 미지수다. 일각에서는 TV 중계용 연출을 노리는 트럼프 대통령이 미국 대통령으로서는 처음으로 평양 방문을 추진할 수 있다는 관측도 내놓고 있다.김 위원장은 더이상 비핵화 논의는 하지 않겠다는 입장이다. 미국도 주무부처인 국무부에서는 북한의 비핵화를 거론하고 있지만 트럼프 대통령과 백악관은 비핵화 언급을 하지 않은 채 "전제조건 없는 대화가 가능하다"는 식으로 북한을 유인하고 있다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>