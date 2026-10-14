"SNS 좀 안하거나 덜하면 안돼?" 아내 경고, 대통령님과 함께 듣고파서

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큰사진보기 ▲이 대통령은 최근 "품격 없다, 권위 없다고 해도 SNS 소통을 계속하겠다"고 밝힌 바 있다. 2017년 당시 성남시장 시절에도 JTBC <말하는대로>에 나와 본인을 'SNS마니아'라고 소개했다. ⓒ JTBC 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령의 엑스(X·옛 트위터) 계정 화면 ⓒ 이재명대통령X계정갈무리 관련사진보기

"SNS 그거 이제 좀 안 하거나 덜하면 안 돼요? 알아요. 당신이 좁아터진 회사 사람들, 당신 일로 만나는 사람들 말고, 세상을 향해 얘기하고, 사람들하고 소통할 수 있는 유일한 창문이고 관문인 거 모르지 않는다고요.

나도 그 생각은 해요. 그렇게 말 많이 하고, 이런저런 반응 궁금해 하고 무슨 중독처럼 핸드폰 들여다보는 사람한테 어떻게 저걸 못하게 하나 싶죠. 답답하겠죠. 갑갑하겠죠. 그런데 당신은 확실히 줄일 필요가 있어요.

첫째. 당신은 한 개인이 아니에요. 회사에서 직함도 있고, 그만큼의 책임이 따르는 거예요. 당신이 떠드는 건 개인이 아니라 한 조직의 중간 간부든 장이든 뭐든 그런 사람이 '공식적으로' 말하는 거라고요.

그게 왜 공식적이냐고요? 한국은 언론사 기자들이 개인 SNS 하는 거에 관대한 편이지만 외국만 해도 그렇지 않다고 들었어요. 거의 금지돼 있다고 말이죠. 그 이유가 그거예요. 아무리 내 개인으로 말한다고 해도, 그 개인은 <조선일보> 소속 아무개고, KBS 소속 아무개인 걸 벗어날 수가 없는 거예요.

그 간극이 어느 정도까지는 수용되겠지만 결정적으로 어긋나거나 파장이 클 때는 책임을 질 수밖에 없어요. 왜 그런 위험을 감수하고, 아니 스스로 위험해지려고 하고, 과녁이 되려고 이마에 동그라미 열 개를 그리냐고요.

둘째. 동어반복 같지만 인정해요. 당신이 표현하고 주장할 수 있는 소중한 소통의 장인 거. 그러면 소통을 '잘' 해야 돼요. 사실은 그게 어려운 거예요. 영화에서 보면 왜 군중들 앞에서 누가 쩌렁쩌렁 연설을 하고 군중들이 감동하고, 아무개 만세 부르고 뭐 그러잖아요? 그만큼 영향력을 갖는다 싶으면 어깨에 힘도 들어가잖아요.

하지만 그게 위험한 거예요. 영화는 영화예요. 사람 열 명만 모여도 생각이 다 달라요. 백 명 천 명 만 명은 말할 것도 없고요. 1대 다(多)로 소통할 수 있고, 사람들을 나의 진정성으로, 나의 논리로 감화시킬 수 있다고 생각하는 건 무리라는 거예요.

당신 포스팅에 열광하고 좋아요 누르는 거 보고 헤벌쭉 하고, 내 편 많다고 생각하겠지만 팔짱 끼고 놀고 있네 하는 사람이 그 열 배는 돼요. 당신은 소통한다고 생각하지만 오히려 당신이나 당신에게 반대하는 사람들은 그 소통 방식으로 콘크리트를 치고 있는지도 모른다고요. 즉 당신은 소통을 위해서가 아니라 그저 내 얘기를 하고 싶고, 내 편 얘기를 듣고 싶어서 SNS하고 있는 거라고. 아니라고요? 내가 당신을 몰라?

셋째. 당신의 소통이 위험한 이유는 당신 성질머리 때문에 그래요. 마음에 안 들면 버럭 바로 하잖아요. 오히려 당신을 걱정하는 사람들 말에도 발끈하기 일쑤고, 쓸데없이 화만 내서 다음날 이불킥한 적 많잖아요. 뭐가 문제인 줄 알아요? 당신은 당신이 틀렸다고 생각하면 화 안 내요. 오히려 꼬리 내리지.

문제는 항상 당신이 옳다고 생각할 때 발생해요. 도무지 이해가 안 되는 상황, 아니 왜 이걸 모르지? 정말 일생에 도움이 안 되는 놈들에 대해 분노가 타오를 때, 당신의 문제는 그때 발생한다니까. 가끔 보면 어떤 상황이 벌어지는지 알아요? 당신이 옳아서가 아니라 상대가 틀렸다고 생각할 때 더 흥분하고, 더 오버하고, 더 열렬하게 반응해요. 즉 당신도 억지를 부리게 된다는 거예요. 당신이 왜 옳은지가 아니라 상대가 왜 틀렸는지에 더 열중하면서, 사리에 안 맞는 이야기를 열정적으로 하게 된다는 거예요.

내가 언제 그랬냐고요? 가슴에 손 얹고 한 번 돌이켜보지? 이재명 도지사가 당선된 뒤에 이어폰 확 빼버리고 생방송 끊는 거 봤죠? 그러다가 다음날 다소곳이 사과하는 거 봤죠? (이건 그 당시 실제 아내의 이야기입니다) 당신이 (이재명 도지사처럼) 그러는 거 내가 한두 번 본 줄 알아요? 당신도 이제 당신 소셜 포지션이 있다고. 그런데 당신이 그 소셜 포지션을 잘 알고, 그에 맞게 처신하고, 분위기를 맞출 성질머리가 아니라고요. 그럼 그만큼 조심해야지.

왜 높은 사람들에게 '대변인'들이 있겠어요. 높으신 양반들이 제 성깔대로 버럭버럭거리고 할 말 못할 말 다 하게 되면 그만큼 기우뚱거리는 사람들도, 헝클어지는 일도 많기 때문에 그런 거예요. 아니할 말로 대통령이 당신처럼 소통한다고 생각해 봐요. 국민들이 우리 대통령 소통 잘한다고 좋아할까? 글쎄 아니라니까요.

아무튼 뭐든 잘 쓰면 약이고 못 쓰면 독이에요. 그 무슨 영국 축구팀 감독이 'SNS는 인생의 낭비다'라고 그랬다던데 난 그 말도 맞다고는 생각 안 해요. 인생에 때론 낭비하기도 해야지. 펑펑 써보고도 살아야지. 100년도 못사는 인간이 뭘 그렇게 꽁꽁 얽매여 물샐틈없이 살 필요가 뭐 있어.

하지 말라는 말이 아니에요. 그걸 '내 소통 수단'이라고 얘기하려면 당신한테나 소통하는 사람들한테나 부담이 되거나 걱정이 되거나 조마조마하면 안 되는 거예요. 잘해야지. 창문은 있어야 하는데 방충망도 쳐야 하는 거예요. 잘 좀 해봐요. 그리고 세 가지 명심. 당신은 그냥 개인 페부커가 아니다. 두 번째 소통한다는 걸 쉽게 생각하지 마라. 셋째. 당신 성질머리 보통 아니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 페이스북에도 실립니다.

페이스북을 시작한 지는 15년, 트위터로 거슬러 올라가면 거의 18년 동안 SNS를 놀이터 삼아 왔습니다. 인생의 1/3을 함께 한 셈입니다. 그동안 SNS는 제 주장과 뜻을 펼치는 근엄 진지한 공간이자 깝치고 노는 놀이터이기도 했고, 꽤 볼만한 콜로세움이기도 했고, 이전투구가 벌어지는 진흙밭이기도 했습니다.이 SNS 생활 동안 제 포스팅을 가장 주의 깊게 지켜본 사람이 있습니다. 다름 아닌 제 아내죠. 철없는 남편이 누구랑 또 쓸데없이 싸우나, 물정 모르고 험한 소리를 하나, 분위기를 흐리거나 깨고 있나, 누구한테 욕먹을 짓을 하고 있나 애면글면 감시하고 있기 때문입니다.오래된 페이스북 친구들은 이 녀석 왜 이러지? 오늘 술 먹었나? 하는 포스팅이 올라왔다가 잠시 후 슬그머니 지워지는 풍경을 여러 번 봤을 겁니다. 자의로 지운 적은 백에 하나 둘이고, 대개는 가정당국과 안방정보부의 치밀한 감시와 보도지침 속에 사라진 것들입니다.언론 탄압(?) 뒤에는 당연히 명분이 따릅니다. 왜 이렇게 해야 하는지, 왜 그런 내용을 쓰면 안 되는지, 왜 글을 내려야 하는지 설명을 들어야 하지요. 아시다시피 그 설명이 친절할 리는 없습니다. 엄청나게 험악하고 때로는 살벌하기까지 하지요. 하지만 저는 그게 두려워서가 아니라 그 말에 공감하여 글을 내릴 때가 많았습니다, 진짭니다. 무서워서 지운 게 아니라니까요.SNS를 계속하시겠다는 대통령님의 굳은 의지를 보면서 저는 문득 제 아내에 빙의되는 느낌이 들었습니다. 아, 이래서 아내가 이때 그런 말을 했고 저때 그렇게 화를 냈구나. 요때 이마에 손을 올리면서 글 지워라 손짓을 했고, 조때 한숨을 푹푹 쉬었구나 하면서 아내의 마음이 이해가 되었다는 뜻입니다.그래서 아내에게 빙의된 채로, 아내가 제게 내렸던 SNS 주의령, 자제령, 삭제령 등을 재구성해보고자 합니다. 제가 대통령님께 드리고 싶은 말도 일부 포함돼 있기 때문입니다. 아내로부터 제가 듣는 말은 절대 아래와 같이 공손하지 않습니다. 하지만 제게 전하는 그대로를 옮기면 자칫 불경스러워 보일 수 있어서 최대한 순화시켜 보도록 하겠습니다.아래는 제가 15년 넘게 들었던 아내의 이야기를 재구성한 것입니다.이상 아내가 해 온 경고였습니다. 대통령님이 그저 같이 들으면 좋겠다 싶어 인용해 봅니다. 강녕하십시오.