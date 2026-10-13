"서대문 5대 신속 현안 해결" 주민들 두 번째 광장대회

지난 10일 서울 서대문구 남가좌동에 위치한 가재울어린이공원에서는 2회 서대문주민광장대회가 개최됐습니다. 오전 11시 벼룩시장 개장을 시작으로 2부는 서대문 주민광장대회(아래 광장대회)가 3부는 주민들이 직접 참여하는 장기자랑과 공연 프로그램으로 진행되었습니다.
앞서 6월 20일, 가재울사거리에서 1회 서대문 주민광장대회에서는 서대문 5대 신속 현안을 선정하고 서대문구의 추진을 요구했습니다(1회 서대문 주민광장대회 기사 보러가기
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서대문 주민 현안은 가지각색, 3회 광장대회까지 이어질 것
박사훈 전국셔틀버스노조 위원장은 "소중한 미래세대들의 학습을 전제로 한 이동이 안전하다고 장담할 수 없는 현실"이라며 그 동안 노동조합에서는 "정치하는 사람들이 미래세대들에 대한 소중함을 안다면 무엇보다도 안전한 이동대책에 대한 근본대책을 세워라"고 요구했습니다. 이어 "대한민국 최초로 기초자치단체인 서대문구 내에 통학안전지원센터 설치해 우리 아이들의 통학안전의 포문을 열겠다"고 말했습니다.
이광식 서대문 역사정의 실천 시민연대 대표는 12월 1일부로 친일반민족행위자 재산조사위원회 출범을 앞두고 있는 가운데 "우리 지역에도 스위스그랜드호텔이 친일재산"이라며 "친일파 후손들이 날개를 펴고 위세를 부리며 재산을 가지고 떵떵거리며 살고 있다"고 말했습니다.
이수민 전국대학원생·비정규연구자노동조합지부 연세대분회장은 "대학원생은 노동자로 인정받지 못하고 근로계약서를 작성하지 못한다"고 전하며 "서대문구의 구성원으로 대학원생들은 1인 가구로 이주했지만 잘 정착하지 못한다"라고 정주 환경 개선을 요구했습니다.
서호성 "모든 시선을 구민에게로" - 박운기 "서대문 5대 신속 현안 추진"
서호성 서대문구의회 구의장은 "10대 서대문구의회는 슬로건을 모든 시선을 구민에게로"라고 정했다며 "권력은 주민에게 있어야 하는데 현실은 그렇지 못해 지방정치인이 깨어있는 시민들이랑 힘을 합쳐서 행정조직을 감시하고 견제하는 역할을 해야 한다"고 말했습니다. 이어 "주민들의 요구가 용솟음치는 자리가 더 많이 이뤄졌으면 좋겠고 구의회가 적극 지원하겠다"고 밝혔습니다.
박운기 서대문구청장은 서대문 5대 신속 현안에 대해 "모두 제 공약이기도 하고 서대문의 숙원사업이기도 해서 추진하겠다"고 말했습니다. 그는 "그 과정 속에서 구청장인 제가 매번 만날 순 없지만 담당부서와 정책보좌관, 주민대표 3자간의 협의체를 통해서 정기적으로 해결해 나가도록 하겠다"고 밝혔습니다. 아울러 주민자치시대의 주민자치회 부활과 동장 직선제 시범사업 실시 계획을 전했습니다.
서대문 5대 신속현안 해결 촉구 위해 주민들 나서
서대문 5대 신속 현안은 ▲ 서부선 공공 신속 추진 ▲ 공공심야어린이병원 지정 ▲ 마을버스 공영제 실시와 배차 확대 ▲ 1인가구 원스톱지원센터 동별 설치 ▲ 디지털성폭력원샷지원센터 설치였습니다. 서대문 주민광장을 포함한 지역 주민단체에서는 6월 1회 광장대회 이후 거리캠페인과 주민 모임을 진행해 현안 해결을 위한 활동을 벌여왔습니다. 2회 광장대회에서는 그 동안의 활동 보고와 서대문구에서 보내온 답변, 이후 주민들과 함께 현안 해결을 위한 활동계획을 참가한 주민에게 밝혔습니다.
벼룩시장과 홍보부스, 주민참여한마당으로 주민이 함께 만든 축제
이번 2회 광장대회에는 주민들이 직접 참여하는 다양한 프로그램이 함께 진행되었습니다. 벼룩시장은 다양하게 구성된 물품들로 참여한 주민들의 관심을 끌었고, 노래와 마술공연으로 재능을 한껏 보여준 주민참여한마당은 이후에도 지속되길 바라는 목소리가 높았습니다. 벼룩시장 참가자는 "이런 행사를 열어준 것이 너무 고맙고 기쁘다"고 참가 소감을 전했습니다. 광장대회에 참가한 자원봉사자는 행사 전단지를 인근 아파트에 배포하던 중에 "서대문 주민들을 위한 행사이니 홍보해도 된다"며 응원해준 일이 인상적이었다고 말했습니다.