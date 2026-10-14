"다들 2019년 전으로 돌아간 것 같아 아쉬워"

큰사진보기 ▲75세 이상 어르신 대상 인플루엔자(독감) 국가예방접종이 시작된 10월 6일 서울 시내 한 의원에서 한 시민이 코로나 백신 예방접종을 받고 있다. 독감 및 코로나19 백신을 모두 보유한 기관에서는 이날부터 두 백신의 동시 접종이 가능하다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 10월 들어 일교차가 커지면서 독감 환자가 늘어날 것 같은데, 상황이 어떤가요?

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- 예년과 비교해 보면 어떤가요?

- 예년에 비해 독감 유행이 빨라진 이유가 있을까요.

큰사진보기 ▲발제하는 이재갑 한림대 교수이재갑 한림대 의과대학 교수가 2021년 10월 1일 오후 서울 서초구 양재동 엘타워 오르체홀에서 열린 단계적 일상회복 관련 공개토론회에서 발제하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 독감은 추워서 걸리는 게 아닌가요?

- 올해 독감 특징을 예년과 비교해 보면 어떤가요?

- 바이러스 종류가 다른 것과 증상은 크게 차이 없나요?

- 독감이나 감기 걸리면 병원에 가야 되나요, 안 가도 되나요? "병원 가면 7일 만에 낫고 안 가면 일주일 만에 낫는다"는 이야기도 하잖아요.

- 백신 접종이 시작된 것으로 아는데, 접종은 잘 진행되고 있나요?

- 코로나19와 독감 예방접종을 같이 해도 문제가 없나요?

- 코로나19 예방접종 처음 할 때, 예방접종 하면 하루 정도 쉬라고 했던 거로 기억하거든요. 지금도 마찬가지인가요?

- 매년 변이 바이러스에 맞춰 백신이 나오지만 "걸릴 사람은 다 걸린다"며 접종을 회의적으로 보는 시선도 있는데요.

큰사진보기 ▲예년보다 이른 인플루엔자(독감) 유행이 이어지는 가운데 어린이와 임신부를 시작으로 국가예방접종이 시작된 9월 21일 서울 성북구 성북우리아이들병원에서 어린이들이 진료를 위해 대기해 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 가을·겨울철마다 반복되는 코로나19와 독감의 '트윈데믹(Twindemic)' 혹은 호흡기 감염병 동시 유행 가능성에 대해, 의료 현장에서는 어떻게 대비하고 있나요?

- 환절기마다 독감 환자가 급증하면서 응급실 과밀화나 소아과·내과 '오픈런' 현상이 반복되고 있는데요. 경증 환자들이 불필요하게 응급실로 몰리는 현상도 있을 것 같고요. 우려되는 지점이 있을까요.

- 포스트 팬데믹 시대에 독감이나 신종 호흡기 감염병에 대비하기 위한 일상적 방역 패러다임은 어떻게 달라져야 할까요?

- 청장년층은 개인위생만 잘 지켜도 될까요?

- 청장년층은 예방접종 거의 안 하지 않나요?

- 마지막으로 한마디해 주세요.

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

환절기로 접어들며 독감이 유행하고 있다. 앞서 질병관리청은 지난 9월 11일 인플루엔자 유행 주의보를 발령했다. 이는 지난해보다 한 달가량 빠른 것으로, 이에 따라 예방접종 시기도 앞당겨졌다.독감 유행이 빨라진 원인과 함께 올가을·겨울철 호흡기 감염병에 어떻게 대비해야 하는지 들어보고자 지난 8일 이재갑 한림대강남성심병원 감염내과 교수를 전화로 인터뷰했다. 다음은 일문일답."환자는 지금 질병관리청 통계에서도 계속 증가하는 걸로 나오고 있고, 입원 환자도 늘고 있어요. 저희도 오늘(8일) 보니 독감으로 3명이 입원해 있고, 그중 2명은 중환자실에 있더라고요. 3~4주 전에는 입원 환자가 거의 2배씩 늘었는데, 지금은 증가세가 조금 완만해지기는 했어요. 다만 정점에 가까워진 건지 아니면 더 오래갈 건지는 아직 잘 모르겠습니다.""작년보다 한 달, 재작년보다는 3개월가량 빨라서 예년에 비해 너무 일찍 시작하기는 했어요. 다만 올라가는 속도는 작년과 비슷합니다. 작년에도 꽤 길게 유행했거든요. 10월에 시작해서 중간에 유행 바이러스가 바뀌긴 했지만 3~4월까지 이어졌어요. 올해도 9월에 시작했으니 내년 3~4월까지는 계속 이어지지 않을까 싶어서, 유행이 길게 갈 것 같다는 생각이 듭니다.""사실 정확한 원인은 잘 모르겠는데, 일단 작년·올해 계속 빨라지고 있어서 독감 유행 자체가 조금 빨라지는 패턴인 것 같아요. 주변국 상황을 보면, 일본에서 2~3주 정도 먼저 유행하고 우리나라로 넘어오는 패턴이 반복되고 있어요. 작년엔 일본에선 9월에 유행이 시작되고 우리나라는 10월에 주의보가 내려졌는데, 올해는 일본이 8월 말, 우리나라가 9월에 시작되면서 일본과 동조화되는 모습이에요. 요즘 엔화 환율이 좋아서 일본 여행객이 매년 30%씩 늘고 있는데, 이런 상호 교류 증가가 동조화에 영향을 주는 것 같고, 다만 일본이 왜 이렇게 일찍 시작하는지는 저도 잘 모르겠어요.거시적으로는 기후변화도 영향을 주는 게 아닌가 싶어요. 작년·올해 여름이 엄청 더웠고 가을까지 더운 기후가 이어지면서, 우리나라 여름·가을이 꼭 아열대 기후처럼 가고 있잖아요. 아열대 기후에서는 특정 유행 시기 없이 연중 언제든 (독감이) 유행할 수 있거든요. 그래서 그런 패턴으로 가는 게 아닌가 하는 의구심을 갖고 있는 정도입니다.""독감이 춥고 건조한 걸 좋아해서 일반적으로 사계절이 뚜렷한 기후에서는 겨울에 유행합니다. 그런데 지금은 늦여름이나 초가을부터 유행이 시작되고 있잖아요. 그래서 우리나라나 일본이 최근 여름이 많이 더웠던 것, 그리고 가을까지 더운 날씨가 이어지는 게 영향을 끼치는 게 아닌가 합니다.""작년에는 A형 중에서도 H3N2가 H1N1보다 더 많이 유행했는데, 올해는 거의 99%가 H1N1이에요. 그래서 작년 유행 초기와는 조금 다른, H1N1 중심의 패턴을 보이고 있고요. 바이러스 종류가 다른 것 외에 증상 같은 면에서는 큰 차이를 보이지 않습니다.""신종플루로 알려진 H1N1이 토착화되면서 유행하고 있는 거예요. H3N2는 1968년 홍콩독감으로 팬데믹을 일으킨 뒤 이미 적응된 바이러스고요. H1N1은 아직 20년이 안 됐지만 홍콩독감은 거의 60년 가까이 돼서, 변이 수준은 H3N2가 훨씬 많이 나타났고 H1N1도 서서히 변이가 나타나는 중이에요. 변이 수준이 아직 크지 않은 H1N1은 백신 효과가 많이 떨어지지 않는데, H3N2는 어떤 변이가 유행하느냐에 따라 백신 효과가 있기도 하고 아예 없기도 해요. 특히 작년에 '서브 클레이드 K'라는 새로운 변이가 유행하면서 백신 효과가 거의 안 나타났었거든요. H3N2는 변이가 많다 보니 백신 효과도 더 떨어지고, 그만큼 노인층의 합병증을 더 많이 일으킨다는 게 전통적으로 알려진 차이입니다.""일반적인 감기는 대부분 저절로 2~3일, 길어야 일주일 안에 좋아지니까 꼭 가야 하나 싶을 수 있어요. 하지만 독감은 증상이 더 심할 수 있고 다른 감기보다 합병증도 훨씬 많이 생기는 데다, 무엇보다 치료제가 있잖아요. 치료제가 있으니 굳이 끙끙 앓을 필요가 없고, 빨리 치료를 시작하면 남에게 전파되는 기간도 줄일 수 있어요. 독감 유행 시기에 감기 증상이 있으면 대부분 독감으로 진단받게 되니, 빨리 병원에 가서 진단받는 게 본인 건강을 위해서도 중요하지만, 가족이나 같이 생활하는 사람들에게 전파를 줄이는 측면에서도 좋습니다.""원래 노인 예방접종은 10월 12일 시작 예정이었는데, 독감 유행이 앞당겨지면서 정부가 일주일을 당겼어요. 정보 전달이 잘 안 돼 문제가 되지 않을까 걱정했는데, 저희 병원만 해도 연휴 끝난 화요일(10월 6일) 오전 외래 때 어르신들이 많이 오셔서 접종을 잘 받으시더라고요. 또 코로나19 백신이 늦게 도착해서 동시 접종 기간이 일주일도 안 될 뻔했는데, 질병관리청이 백신이 도착한 병원·의원은 코로나19 백신도 동시 접종하도록 허락해 줬어요. 저희 병원에서도 이번 주 오전에 접종하러 온 6명 중 5명이 코로나19와 독감을 함께 맞고 가셨습니다. 그래서 예방접종은 전반적으로 순조롭게 이뤄지고 있는 것 같아요.""여러 논문에서 확인된 바로는, 독감 예방접종과 코로나19 예방접종을 같이 해도 백신 효과가 떨어지지 않고 안전성에도 문제가 없다고 해요. 그래서 한 번 내원할 때 같이 맞으면 접종률도 올리고 병원 방문 횟수도 줄일 수 있어서, 요즘은 대부분 동시 접종을 권장하고 있습니다.""그렇지는 않아요. 예방접종도 여러 번 진행됐고 감염된 경험도 있다 보니, 예전보다 훨씬 편하게 맞으시는 것 같아요. 하루 이틀 정도 으슬으슬하거나 팔이 아픈 정도지, 이상 반응이 예전보다 더 많아지거나 하지는 않습니다. 요즘은 코로나19 예방접종을 해도 많이 힘들어하지 않더라고요.""일단 코로나19나 독감 같은 호흡기 바이러스는 백신 효과가 6개월 이상 못 갑니다. 그래서 매년 접종하지 않으면 효과가 떨어지고, 맞았는데도 걸리는 경우가 많다 보니 '왜 맞냐'는 분들도 계세요. 하지만 걸리는 걸 예방하는 효과도 중요하지만, 입원이나 중증 진행, 사망을 예방하는 효과도 분명히 있거든요. 그래서 요즘은 '걸리는 걸 막는 효과도 의미가 없는 건 아니지만, 오히려 중증 예방 효과가 백신 접종의 더 중요한 이유'라고 설명하고 있습니다.""동시에 유행해서 걱정하긴 했는데, 다행히 두 바이러스가 아주 빠르게 급증하는 게 아니라 천천히 환자가 늘어나는 양상이에요. 그래서 아직 의료 현장에 과밀화나 중환자실 부족 같은 문제까지는 가지 않았습니다. 유행이 천천히 커지고 있다는 게 그나마 다행이고요. 코로나19는 입원 환자가 꺾여서 줄어들기 시작했습니다.""아직 응급실은 버틸 만한데, 소아청소년과가 더 문제예요. 초기 유행 때는 소아 환자가 많이 늘다 보니, 요즘 독감이 유행했다 하면 소아청소년과는 1~2시간 대기가 기본이 되고 있습니다. 내과도 어느 정도 비슷하긴 하지만 소아청소년과가 더 심각한 상황이에요. 응급실 쪽도 문제인데, 대학병원 중에서도 소아 환자를 받을 수 있는 응급실을 운영하는 곳이 지금 몇 곳 안 돼요. 그래서 갑자기 중증 소아 환자가 발생했을 때 응급실에서 제대로 소화하지 못하는 상황이 계속되고 있어서, 그 부분이 걱정됩니다.""전반적으로 코로나19를 지내면서 마스크 착용이나 손 씻기 같은 개인위생이 좋아졌는데, 엔데믹이 되면서 다들 2019년 이전으로 거의 돌아간 것 같아서 아쉬워요. 그래도 예전보다는 호흡기 증상이 있을 때 마스크를 쓰거나, 독감 유행 시기에 어르신들이 사람 많은 곳에서 마스크를 쓰는 습관은 조금 남아 있어서 그나마 다행이라고 생각합니다.다만 독감과 코로나19가 계속 유행하는 상황에서, 독감 유행 시기가 계속 앞당겨지고 코로나19는 여름에서 가을 쪽으로 밀리는 식으로 계절적 패턴이 달라지고 있거든요. 이런 패턴이 계속 굳어진다면 국가 필수 예방접종 시기도 조정이 필요할 수 있습니다. 그래서 앞으로 유행 패턴을 수리 모형화하고 예측하는 연구가 많이 필요하고, 예방접종을 어떤 식으로 진행해야 할지에 대해 방역 당국이 많이 고민해야 하는 시점이 된 것 같아요.""독감이나 코로나19는 예방접종이 있으니까, 사실 예방접종이 다른 개인위생보다 더 중요합니다. 개인위생도 물론 당연히 잘 지켜야 하고요.""그렇죠. 독감도 많이 안 하고, 코로나19는 유료 접종이 너무 비싼 데다 공급도 많지 않아서 젊은 층은 거의 예방접종을 안 하고 있어요. 그래서 젊은 층은 당연히 개인위생에 더 신경 써야 하고요. 다만 젊은층 중에서도 만성질환이 있거나 면역저하자는 꼭 예방접종을 해야 한다는 걸 잊지 마셔야 하고, 가족 중에 면역저하자가 있는 집의 젊은 분들도 가족에게 전파시키지 않기 위해 예방접종을 해주셔야 합니다. 그런 부분에 좀 더 신경 써주셨으면 좋겠어요.""독감이나 코로나19는 매년 유행하고, 어느 정도 유행 상황이 예측 가능한 질환이잖아요. 다만 최근 유행 패턴이 달라진 부분은 저희도 고민하고 연구해야 할 지점이고요. 어쨌든 기본적인 예방 조치, 즉 예방접종을 열심히 하고 개인위생을 철저히 하는 것만으로도 나만 보호하는 게 아니라 가족이나 함께하는 사람들까지 보호할 수 있으니, 개인위생에 많이 신경 써주시면 좋겠습니다."