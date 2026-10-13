보수는 왜 영화 '암살자(들)'에 목숨 거나

큰사진보기 ▲4일 오후 서울 성북구 배우 유해진씨 자택 부근에서 극우보수 성향의 신자유연대 김상진 대표와 벨라도 안정권 대표, ‘윤어게인’ 홍보물을 든 윤석열 지지자들이 영화 <암살자(들)> 상영 중단, 제작진 및 배우들의 대국민사과, ‘탄흔 굿즈’ 제작 판매한 메가박스의 사과 등을 요구했다. 이들은 육영수 피습사건을 다룬 영화 <암살자(들)>이 ‘정치 선전선동물이며, 제작자와 배우들은 평소 좌편향된 소재의 영화를 만들거나 출연했다’고 주장했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 확산하는 가운데 28일 국민의힘 일부 의원들은 "표현의 자유로 정당화될 수 없는 역사 왜곡"이라며 가세했다. 국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북에 "노무현 대통령을 건드리면 줄줄이 고소·고발 당한다. 박정희 대통령 모욕은 '표현의 자유'다"라며 비판했다. 사진은 이날 서울의 한 영화관에 걸린 '암살자(들)' 홍보물. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

도무지 납득할 수가 없다. 영화 <암살자(들)>에 대해서 왜 사생결단식으로 저토록 격렬하게 반응하고 있는지를. 영화가 개봉한 지 얼추 한 달이 다 되어가고 있는데도 언론에선 거의 매일 기사화하고 있고, 심지어 국정감사에서도 도마 위에 올라 여야가 서로 치받고 있다.영화감독을 경찰에 고발하는가 하면, 출연 배우 집에 찾아가 사과를 요구하며 난동을 부리는 건 전례가 없는 일이다. 그들이 신변의 위협을 느껴 초청받은 영화제 행사에도 참여하지 못하는 어처구니없는 상황에까지 이르렀다. 그 어떤 반론도 해명도 전혀 먹히지 않는 현실이다.보수 성향의 언론, 특히 대구, 경북 지역의 언론들은 마치 입이라도 맞춘 듯이 박정희 대통령(이하 호칭 생략)에 대한 명예를 훼손하고 역사적 사실을 왜곡한 영화라고 규정하는 분위기가 역력하다. 영화 관련 뉴스인데도 그 흔한 제작 배경이나 작품성 등에 대해선 언급이 없다.상영 반대 집회나 영화관에서 상영이 중지되었다는 사실을 중점 보도하고, 지방자치단체의 예산을 지원하는 공공 영화관에서 상영하는 게 맞느냐는 주장을 소개하는 언론도 있다. 심지어 역사적 고증이 잘못됐다는 지역 인사들의 주장까지 실어 극영화를 다큐멘터리 영화로 혼동하는 행태까지 보였다. 어떻게든 영화를 흠집 내려는 의도로 보인다.누구는 박정희와 육영수의 '신성'을 모독하는 행위에 대한 보수 세력의 본능적인 거부감이라고 하고, 또 다른 누구는 영화계를 비롯한 문화 권력이 좌편향되어 있는 현실에 대한 집단적 저항이라고 분석한다. 그런가 하면, 사분오열된 보수 정치권의 결집을 위한 호재로 활용하려는 의도라고 말하기도 한다.일리 있는 분석이고, 설득력 있는 주장이다. 그러나, 난 요즘 영화 <암살자(들)>에 대한 보수 세력의 극단적인 반응을 조금은 다른 관점에서 이해해 보려 한다. 박정희의 '신성'을 결코 포기할 수 없는 보수 세력의 '절박함'이 엿보여서다. 요즘 아이들의 역사 인식이 실마리가 됐다.결론부터 말하자면, 이승만의 '신성'이 급속하게 허물어진 까닭으로 본다. 지금 '뉴라이트' 중에도 극우 세력을 제외하곤, 이승만을 '위대한 건국 대통령'이나 '국부'로 호칭하는 경우가 눈에 띄게 드물어졌다. 그를 여전히 떠받드는 이들은 일부 극우적 개신교단에 불과하다.듣자니까, 근래 사회적 이슈로 떠올랐던 '리박 스쿨'도 인기가 예전만 못하다고 한다. 여전히 전국적으로 교회의 주일 학교나 사교육 업체의 간판을 달고 암약하고 있다지만, 활동 목표를 수정했다는 이야기가 공공연하다. '이승만 띄우기'보다 '박정희 지키기'에 '올인'한다는 거다.'런(RUN) 승만'. 요즘 아이들이 이승만을 부르는 '애칭'이다. 마치 일베 아이들이 온라인 커뮤니티 등에서 전두환에게 '전땅크'라는 별명을 지어 부르는 것과 마찬가지다. 다른 게 있다면, 전두환에 대해선 나름 호의적인 데 반하여, 이승만은 부정적으로 표현하고 있다는 점이다.참고로, '런 승만'은 6.25 전쟁이 발발하자 북한군의 남하를 늦추기 위해 한강 철교를 폭파하고 도망친 일을 빗댄 것이다. 그는 대구-대전까지 도망가서 서울 시민들을 향해선 "안심하고 생업에 종사하라"는 거짓 방송까지 했다. 대통령으로서 국민의 생명과 안전을 내팽개쳤다는 뜻에서 붙은 치욕적인 별명인 셈이다.대통령을 비롯한 권력자들에겐 호감이든 조롱이든 여러 별명이 생기게 마련이지만, 이승만에겐 '런 승만'이 사실상 유일하다. 공산주의의 확산을 막아낸 자유 대한민국의 수호자라는 이미지도 '런 승만'에 묻혀가는 느낌이다. 전쟁이 터지자마자 삼십육계 줄행랑을 쳤기 때문이다.이는 현행 역사 교과서의 영향이 커 보인다. 집권한 기간으론 박정희보다 훨씬 짧고, 반민주적 독재 정치 행태로 치면 전두환도 그에 못지않지만, 유독 이승만 정권에 대한 아이들의 호감도가 낮다. 교과서에 이승만 정권의 악행들이 매우 구체적으로 소개되고 있기 때문이다.지나치게 납작한 역사 인식일지언정 아이들은 박정희와 전두환은 독재와 인권유린을 저질렀지만, 경제 성장을 이룬 권력자로 알고 있다. 반면에 이승만은 전쟁의 폐허 속에서 미국의 무상원조로 권력을 유지하면서 그 와중에 호시탐탐 장기 집권을 획책한 독재자로 기억한다.교과서에 수록된, 이승만의 집권 시기에 일어난 주요 사건을 열거해 본다. 제주 4.3은 미군정 때 시작되었으니 제외한다고 해도, 여순 사건, 국회 프락치 사건, 반민특위 해체, 농지개혁, 6.25 전쟁, 인천상륙작전, 1.4 후퇴, 국민보도연맹 사건, 국민방위군 사건, 반공포로 석방, 정전 협정 체결, 한미상호방위조약 체결, 발췌 개헌, 사사오입 개헌, 진보당 사건, 2.28 민주운동, 3.15 부정 선거 등. 어느 것 하나 소홀히 다룰 수 없는 우리 현대사의 굵직한 사건들이다.그런데, 아이들은 이승만의 공적이라고 할 만한 게 없다고 입을 모은다. 이승만 정권 12년은 친일 청산의 좌절과 전쟁 중 민간인 학살, 정적 제거 등 장기 집권을 위한 독재, 그리고 민주화운동 탄압과 부정 선거로 점철된 시기로 알고 있다. 오죽하면, '공정'을 위해 이승만의 업적을 찾아서 정리해 오라는 과제를 부과하겠는가.위의 내용 중 공적이라고 말할 수 있다면, 농지개혁과 한미상호방위조약 체결 정도다. 혹자는 인천상륙작전을 이승만의 공으로 돌리기도 한다. 그가 일찌감치 대한민국 국군의 작전권을 맥아더에게 이양했기에 작전이 성공할 수 있었다는 황당한 논리다. 참고로, 이승만이 작전권을 이양한 때는 전쟁이 발발한 지 채 20일도 안 된 7월 14일이다.농지개혁은 식민지의 지주 소작제를 혁파하고 다수 농민이 자작농이 됐다는 의의에도 불구하고, 북한의 토지개혁 성과에 등 떠밀리듯 추진했다는 점에서 데면데면하다. 더욱이 당시 농지개혁을 주도한 초대 농림부 장관 조봉암은 10년 뒤 이승만에 의해 처형당했다. 그것도 간첩, 곧 '빨갱이'라는 이유에서였다.아이들의 이승만에 대한 반감은 민간인 학살과 친일파 중용보다 되레 개헌 파동과 부정 선거에 기인한다. 다른 건 몰라도, 제 입맛대로 헌법을 바꾸고 버젓이 부정 선거를 자행했다는 건 용서할 수 없다는 거다. 추후 민간인 학살과 친일 청산 좌절의 책임까지 묻게 된다면, 그의 이름은 '오명'을 넘어 '악명'이 될 가능성이 크다.몇 달째 이어지고 있는, 이른바 '올공 시위'도 이승만에겐 악재다. 아이들은 이승만의 3.15 부정 선거를 부정 선거의 효시로 알고 있다. 부정 선거를 외칠수록 이승만의 이름이 끊임없이 소환될 수밖에 없는 구조다. 어떻게든 그를 중심으로 뭉치기가 쉽지 않은 이유다.결정적으론 그가 4.19 혁명으로 쫓겨났다는 점이다. 헌법 전문에도 우리나라가 '4.19 민주 이념에 의거한다'는 내용을 명토 박고 있다. 이승만의 하야는 대한민국의 정통성을 바로 세우는 일이었다. 아이들조차 이승만을 '국부'로 추앙한다는 건, 곧 헌법 정신을 부정한다는 뜻이라고 잘라 말한다.결국 남은 '우상'은 오직 박정희뿐이다. 오래전부터 전두환은 '일베의 아이콘'으로 규정되어 있어서, 일부 극우 정치인들을 제외하곤 내세우기를 조심스러워한다. 얼마 전 김태규 국민의힘 의원이 전두환도 "내란이 아니"라고 망언을 늘어놓았지만, 여론의 반응은 차갑기만 하다. 아이들조차 "그럼 대법원의 판단이 잘못됐다는 뜻이냐"며 반문할 정도다.요컨대, 영화 <암살자(들)>에 대한 도를 넘는 공격은 '박정희 사수'를 마지노선으로 삼은 보수 세력의 처절한 몸부림이다. 이승만과는 '손절'하더라도 박정희만은 '결사옹위'해야 한다는 각오에서 나오는 집단행동이라고 한다면 억측일까. 지금 대한민국 보수의 시원이 이승만에서 박정희로 넘어오는 변곡점에 와 있다.