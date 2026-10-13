찰나의 조각들로 모인 행위 예술 아카이브

큰사진보기 ▲권영일 개인전 전시장 정면 ⓒ 이혁발 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전시장 안 모습 ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시장 전면을 빽빽하게 채운 벽면의 부분 ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시장 입구 모습 ⓒ 이혁발 관련사진보기

행위 예술은 '생성되는 즉시 소멸하는 예술'이다. 물질적 결과물을 남기는 전통적 미술과 달리, 행위 예술의 본질은 예술가의 신체가 특정 시간과 공간 속에서 수행하는 '지금, 여기'의 일회성에 존재한다.행위미술의 찰나는 '사라짐'을 전제로 하기에 더욱 처절하고 가치 있다. 찰나의 몸짓은 허공 속으로 흩어지고, 시간과 함께 지워지며, 오직 그 현장에 함께했던 이들의 감각과 기억 속에만 강렬한 잔상을 남긴다.사진은 본질적으로 '흐르는 시간을 멈추어 물리적으로 고정하는 매체'이다. 앙리 까르띠에 브레송이 말한 '결정적 순간'처럼, 사진의 찰나는 무한히 흘러가는 시간의 궤적 중에서 가장 밀도 높은 한순간을 절단하여 프레임 안에 가두는 일이다.사진의 찰나는 단순히 현상을 복사하는 것이 아니라, 순간의 표정, 빛의 각도, 작가의 시선이 결합하여 시간을 쟁여놓는 고유한 시각적 기록으로 승화된다.소멸을 향해 달려가는 행위 미술의 찰나와, 이를 멈춰 세우려는 사진의 찰나가 만나는 지점은 미학적으로 매우 독특한 이중적 울림을 형성한다. 행위 미술은 '흐르는 찰나'이고 사진은 '절단의 찰나', '정지된 찰나'이다. 행위 미술은 생성되고 소멸(일회성)하지만, 사진은 포착하고 보존(영원)한다.행위 미술은 사진을 만나 시간의 흐름을 멈추고 소중한 아카이브가 된다. 반면 사진은 행위 미술이라는 생생한 날 것의 에너지와 만나 단순한 기록을 넘어선 강력한 예술적 아우라를 얻는다. 흐르는, 사라지는 찰나가 정지, 절단된 찰나와 만나 '영원한 찰나'로 재탄생하는 것이다.권영일의 작업은 2004년부터 현재까지 20년이 넘는 찰나의 시간 조각들을 쌓아 방대한 역사를 적고 있다. 권영일은 이 소멸해가는 전위예술가들의 찰나를 카메라 렌즈로 담아왔다. 그는 거창한 미학적 담론을 앞세우기보다, 행위예술가들의 격정적이고도 순수한 "해프닝의 현장에 길동무로서 함께 끼어들었을 뿐"이라고 고백한다.그러나 그가 쌓아 올린 찰나의 시간 조각들은 한국 현대 전위예술사의 가장 생생한 아카이브이자, 소멸을 영원으로 전환하는 찰나 미학의 절정을 이루어낸다. 나아가 아무 보상 없이 행위 예술가에게 전달되는 사진들은 작가에게 소중한 자료가 되어 왔다.70이 넘은 나이에도 권영일은 현장에 출동할 때 카메라 두 대, 렌즈는 세 개를 가져간다. 거기에 노트북까지 집어넣은 등산용 배낭 같은 크고 무거운 배낭을 메고 행위 미술이 펼쳐지는 곳이면 행사장이 어디든 자가용도 없이 전국 여기저기를 종횡무진한다. 이렇게 진심으로 매진한 22년의 세월은 우리 앞에 감동적인 '결정적 장면'들을 펼쳐 보여준다. 권영일 작가가 그 결정적 순간을 재해석한 24점의 작품들은 부산 복합문화예술공간MERGE?에서 오는 18일까지 볼 수 있다.권영일은 행위 작가들의 서명이나 그림이 그려진 '흰색 양복 상의(화이트 슈트)'를 입고 행위 작품을 촬영한다. 이 흰색 양복 상의는 단순한 작업복이 아니라 하나의 '움직이는 캔버스'가 된다. 권영일이 흰색 양복을 입고 현장을 누비는 것은 '소멸하는 행위미술의 찰나'를 '정지하는, 절단된 찰나'로 바꾸는 데 그치지 않고, 그 찰나의 파도 속으로 스스로 뛰어드는 파격인 것이다. 이 태도는 그의 사진을 '결과물로서의 찰나' 뿐만 아니라, 그 순간을 함께 구르고 호흡했던 '행위로서의 찰나'를 동시에 품게 하는 것이다.이번 전시는 전시장 정면 벽에 306장의 사진을 빽빽하게 걸었고, 작가별로 여러 장의 사진을 묶어 한 작품으로 만든 24점의 작품도 전시돼 있다. 이 24개의 작품엔 그 행위 예술가가 작품에 사용했던 소품이나 흔적들을 사진과 함께 부착해 놓았다. 이는 박제된 이미지(사진)에 실재했던 물성과 온기를 다시 부여하여, 관객이 당시 현장의 시공간을 입체적으로 재체험하게 만드는 미학적 장치이다.이 작품 안에는 3~5장의 사진을 자신의 기준으로 크기를 달리하고 배열을 달리한 후, 행위 현장에서 취득한 오브제(소품, 부스러기) 부착까지 단순한 사진을 넘어서서 하나의 미술 작품으로 이행한다. 이 작품들은 행위미술가의 '흐르는 찰나'가 사진가의 '정지된 찰나'와 만난 접점의 현장이다.작가가 정한 전시명인 '사발통문'은 주도자의 신분을 숨기기 위해 사발을 엎어 놓고 이름을 원형으로 적었던 통지문이다. 작가는 행위 예술가들을 특별한 신성 영역에 두지 않고 "똑같이 숨 쉬고 살아가는 생활인"으로 바라본다.행위미술 작품이 아름다움을 좇거나 '예술을 위한 예술' 같은 고전미학이 아니고, '삶(존재)이라는 우물에서 출렁출렁 반죽해서 길어 올려진 것'이라는 사실을 간파한 데서 기반했다고 본다. 몇 년 전부터는 퍼포먼스의 결정적 순간뿐 아니라 작업 전후의 소소한 삶의 편린까지 기록을 하고 있다. 행위 예술 작품 뒤편, 행위 예술가의 인간적인 면모, 그 진솔하고 자유로운 영혼을 들여다보고 있다.권영일의 행위 사진은 행위 미술의 소멸하는 찰나와 사진의 정지된 찰나, 그리고 삶이라는 유한한 찰나가 버무려진 결과물이다. 이 기록들은 어차피 한 번 뿐인 찰나의 인생을 살아가는 우리 모두에게 '틀과 고정관념에 갇히지 말고, 매 순간을 주체적이고 자유로운 영혼으로서 만끽하며 살아내라'는 울림 깊은 선언이기도 하다. 가장 따뜻하고 뜨거운 실존의 기록이자 자유로운 삶에 대한 헌시이다.