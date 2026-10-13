경찰청노조 "경찰 '기능중심 조직' 재설계해야"

큰사진보기 ▲경찰청 앞 기자회견공노총 경찰청지부가 12일 오전 국정감사가 예정된 경찰청 앞에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 경찰청지부 관련사진보기

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경찰청노조가 경찰의 민생치안 및 수사 현장 집중 배치와 인사·예산 등 행정·전문분야는 일반직 공무원이 담당하는 '기능 중심 조직 재설계'​를 촉구했다.국가공무원노동조합 경찰청지부(경찰청노조, 위원장 김대령)는 12일 오전 9시부터 서울 서대문구 경찰청 본청 앞에서 '경찰조직 쇄신과 기능 중심 조직 재설계'를 촉구하는 기자회견​을 열었다. 이날 이곳 경찰청에서는 국회 국정감사가 예정돼 있었다.경찰청노조는 "단순한 경찰관 증원에 앞서 현재의 경찰인력이 어디에서 어떤 업무를 수행하고 있는지를 점검해야 한다"며 "경찰력이 반드시 필요한 업무를 중심으로 인력을 재배치하는 조직개혁이 필요하다"고 밝혔다.이어 "내근·행정부서 근무가 승진과 경력관리에 유리하다는 인식을 개선하고, 민생치안과 수사 현장에서 근무하는 경찰관에게 승진·보직·수당 등 실질적인 인센티브가 돌아갈 수 있도록 경찰 인사제도의 구조적인 개선을 요구한다"며 "이를 실현하기 위해서는 전문행정을 담당할 일반직 공무원의 충분한 정원 확보가 전제되어야 한다"고 밝혔다.아울러 경찰청노조는 "경찰조직의 쇄신과 정상화를 위한 정부 차원의 일반직공무원 정원 확대와 적극적인 예산 지원"을 촉구했다.기자회견문을 통해서도 "일반직 공무원 정원을 그대로 둔 채 경찰관만 현장으로 보내면 행정업무에 공백이 생긴다"며 "경찰청은 업무별 경찰권 필요성과 전문성을 분석하여 중장기 인력 재설계 계획을 마련하고, 정부는 필요한 일반직 공무원 정원과 예산을 지원해야 한다"고 강조했다.발언을 한 김대령 국가공무원노동조합 경찰청지부 위원장은 "일반직공무원을 늘리는 것은 경찰관의 자리를 빼앗자는 것이 아니라 경찰관이 경찰관답게 일하도록 하자는 것"이라고 말했고, 고은경 경찰청지부 사무총장은 "제복은 현장에 있고, 일반직은 그 현장을 가능하게 하는 자리에 있다"며 "제복을 입지 않은 자리에서도 치안은 매일 만들어지고 있다"고 말했다.이날 경찰청 노조는 ▲경찰관을 민생치안·수사 중심으로 재배치하는 기능 중심 조직 재설계 ▲인사·예산·회계·계약·시설·정보통신 등 행정·전문분야 일반직공무원 역할 확대 ▲현장 경찰력 재배치를 뒷받침하기 위한 경찰청 일반직공무원 대폭 증원 ▲치안·수사 현장 경찰관에 대한 승진·보직·수당 등 인사상 인센티브 강화 ▲일반직공무원 정원과 인건비 확보를 위한 정부 차원의 적극적인 예산·인력 지원 등을 촉구했다.기자회견 참가자들은 '치안현장은 경철관이, 경찰행정은 행정관이' ' 경찰청내 일반직 공무원 비율 일본 12% 한국 4%' 등이 적힌 손팻말을 들었다.기자회견에서 이철수 국가공무원노동조합(공노총) 위원장, 김민성 공노총 시군구연맹 위원장, 이연월 대한민국퇴직공무원노동조합 준비위원장, 안진걸 민생경제연구소장 등도 참석해 연대 발언을 했다.한편 이날 노조에게서 기자회견 자료를 건네받고 국감장으로 향한 이광희 더불어민주당 의원은 사말을 통해 "노동조합의 의견에 공감한다"고 밝혔다.