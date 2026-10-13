같은 20년, 시드니의 교사는 154일을 쌓습니다

▲뉴사우스웨일스 공립학교 교사의 장기근속휴가 적립일수는 주말을 뺀 근무일 기준이다. 시간제 교사는 근무 비율만큼 받는다. 예를 들어 주 3일 근무면 정규 교사의 60%다. 뉴사우스웨일스 교육부 교원 편람 4.7장(Extended leave and long service leave). ⓒ 오성훈 관련사진보기