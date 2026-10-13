같은 20년, 시드니의 교사는 154일을 쌓습니다

시드니에 내린 날은 9월 30일이었다. 뉴사우스웨일스주 공립학교는 방학 첫 주였다. 3학기는 9월 25일 금요일에 끝났고, 학생들은 10월 13일 화요일에 돌아온다. 그 사이 학생이 없는 날이 열이레다. 교사들은 하루 먼저, 10월 12일 월요일 연수일(school development day)에 출근한다. 나는 학기 중에 이레를 비우려고 두 달을 보냈다. 그 이레를 쓰는 동안, 이곳 교사들은 열엿새짜리 방학을 보내고 있었다.
[관련 기사 : 몇 명이 휴가 썼느냐 물었더니 '정보부존재'였습니다
, https://omn.kr/2k2ui]
시드니에서 정말 알고 싶었던 것은 방학이 아니었다. 이 나라에서 20년을 가르친 교사가 받는 휴가였다. 답부터 적으면 154일이다. 같은 20년 동안 우리 교사가 받는 것은 많아야 열이틀이다. 6편에서 다룰 뉴질랜드에는 근속에 따라 쌓이는 휴가가 아예 없다. 한 학교에서 5년을 채우면 한 학년까지 쉴 수 있지만 급여는 없고, 급여를 받는 열 주짜리 안식휴가는 해마다 전국에서 110명을 뽑는다.
호주는 땅이 우리의 77배인데 사람은 절반을 조금 넘는다. 학교와 학생, 교원은 모두 초·중·고만 셌다. 다만 교원을 세는 셈법은 나라마다 다르다. 한국은 기간제 교사와 휴직자까지 포함한 실제 인원(기타학교 제외)이고, 호주는 사립학교를 포함해 전일제로 환산한 인원이다.
뉴질랜드는 공립·통합학교 정규 교사만 전일제로 환산했다. 표의 학교와 학생 수에는 사립이 들어 있어서, 교원 한 명당 학생 수는 공립·통합학교 학생만 놓고 나눴다. 셈법이 이렇게 다르니 대략의 비교일 뿐이지만, 교원 한 명당 학생 수는 두 나라 모두 오히려 우리보다 많다. 154일은 교사가 남아돌아서 생긴 숫자가 아니다.
열흘이 아니라 마흔나흘
입국장을 나서자마자 아내가 휴대전화를 잃어버린 것을 알았다. 예약 정보와 연락처가 모두 그 안에 있었다. 분실물 센터는 아침 8시에 문을 열었다. 문 앞에서 기다렸다가 신고를 마치고, 가이드와 만나기로 한 8시 30분에 맞춰 약속 장소로 갔다. 예약 업체에 내 전화로 몇 번이고 전화를 걸었다. 아내의 휴대전화를 잃어버렸으니 내 번호로 연락해 달라는 카카오톡 메시지도 남겼다.
연락은 닿지 않았다. 가이드와 우리는 한 공간에 있으면서 얼굴도 모르는 서로를 기다렸다. 두 달 동안 내 신청서가 그랬다. 간신히 업체와 통화가 되어 가이드를 만난 것은 한 시간 가까이 지나서였다. 공항에서 시드니의 대표적인 해변과 시내 관광지를 거쳐 숙소까지 가는 세 시간짜리 일정이었다. 그 3분의 1이 그렇게 흘러가 버렸다.
가이드는 스무 해 넘게 시드니에 산 한국인이었다. 그의 아내는 공립 초등학교 교사라고 했다. 우리는 곧장 본다이 해변으로 향했다. 차 안에서 가이드는 방학 이야기부터 꺼냈다. 이곳 학교는 여름방학을 빼면 열 주 공부하고 두 주 쉬는 리듬으로 한 해를 돈다. 아이들이 두 주간 방학하면 부모도 휴가를 내고 함께 떠난다. "이 나라는 모든 게 아이들한테 맞춰져 있다고 보시면 돼요."
장기근속휴가를 물었다. 가이드는 잠시 생각하더니 "10년 기준으로 열흘 넘게 나오는 것 같다"고 했다. 교사인 아내를 둔 그도 정확한 숫자는 몰랐다. 그날 밤 숙소에서 뉴사우스웨일스 교육부의 교원 편람(Teachers Handbook)을 열었다. 10년에 열흘이 아니라 마흔나흘이었다.
해마다 11일씩 쌓이는 휴가
호주의 장기근속휴가는 1860년대 남호주와 빅토리아 식민지에서 시작됐다. 배로 몇 달씩 걸리는 영국 본국에 공무원이 다녀올 수 있게 하려는 것이었다. 1950년대 들어 각 주가 장기근속휴가법을 만들면서 이 휴가는 대부분의 노동자 몫이 되었다. 뉴사우스웨일스의 <장기근속휴가법>은 1955년에 생겼다. 지금 뉴사우스웨일스 공립학교 교사는 <교직법>(Teaching Service Act 1980)과 2006년 제6호 결정에 따른 '확장휴가(extended leave)'를 받는다. 정규 교사뿐 아니라 우리로 치면 기간제 교사인 임시 교사도 대상이고, 시간제 교사는 근무 비율만큼 받는다.
10년을 근무하면 휴가 44일이 쌓이고, 그 뒤로는 해마다 11일씩 늘어난다. 15년이면 99일, 20년이면 154일, 30년이면 264일이다. 주말을 빼고 근무일로만 세니 154일은 일곱 달이 넘는다. 7년을 채우면 쌓인 몫을 비례해 꺼내 쓸 수 있고, 최소 단위는 반일이다. 전액을 받으며 쉴 수도 있고, 반액으로 두 배 길게 쉬거나 배액으로 절반만 쉴 수도 있다. 휴가 중에 낀 공휴일은 휴가 일수로 치지 않고, 돌아오면 원래 자리로 복귀한다.
감사패와 적금
우리 장기재직휴가는 재직 구간마다 한 번씩 주어진다. 5년~10년 구간에 사흘, 10년~20년 구간에 닷새, 20년 이상이면 이레다. 그 구간 안에 쓰지 않으면 사라진다. 다 합친 열닷새도 지금 5년~10년 구간에 있는 교사부터 받을 수 있다. 사흘짜리 구간이 생기기 전에 그 시기를 지난 지금의 20년차는 많아야 열이틀이다.
154일은 20년 동안 쌓인 잔액이고, 열이틀은 구간마다 한 번 주고 끝나는 휴가를 더한 값이라 두 숫자를 같은 자로 잴 수는 없다. 진짜 차이는 배수가 아니라 성격이다. 한쪽의 근속은 쓰지 않으면 사라진다. 다른 쪽의 근속은 쌓이고, 7년을 채운 뒤 그만두면 남은 몫이 돈으로 정산되며, 고용 형태가 바뀌어도 끊기지 않는다. 우리의 휴가가 오래 일한 사람에게 건네는 감사패라면, 그들의 휴가는 일한 만큼 불어나는 적금이다.
사람에게 붙어 다니는 근속
학교에 소속되지 않고 그날그날 비는 교실을 맡는 대체교사(casual teacher)는 <교직법>이 아니라 민간 노동자와 같은 <장기근속휴가법>을 따른다. 10년이 지나면 학교 소속 교사보다 더디게 쌓이지만, 학교를 옮겨 다니며 두 달 넘게 쉬지만 않으면 근속이 이어진다. 방학과 승인된 휴가는 그 두 달에 넣지 않는다.
이웃 빅토리아주는 일터를 자주 옮기는 지역사회 서비스, 청소, 경비 업종에 공적 기금을 두었다. 고용주가 임금의 1.65~1.80%를 적립해 근속이 사람에게 붙어 다니게 했다. 뉴질랜드의 리프레시먼트 휴가는 반대로 학교에 붙어 있어서, 학교를 옮기면 처음부터 다시 센다.
가장 불안정한 자리에 있는 대체교사도 20년이면 88일을 쌓는다. 우리에게는 2024년 기준 6만 1001명의 기간제 교사가 있다. 3편에 적었듯 이들은 몇 해를 가르쳐도 장기재직휴가의 셈에 들지 못한다. 같은 교실에서 같은 아이들을 가르치는데 휴가를 셀 때만 기간제 교사가 빠지는 것은 자연스러운 일이 아니다. 시드니에서는 우리의 기간제에 해당하는 임시 교사도 같은 표로 휴가를 쌓는다. 우리가 이들을 빼는 것은 <교원휴가에 관한 예규>가 그렇게 정해서이고, 그 규정은 그렇게 만들기로 한 선택의 결과다.
경고보다 먼저 적힌 석 달
편람은 신청 시기도 숫자로 적었다. 쉬려는 날로부터 3개월 전까지 신청한다. 새 학년 첫날부터 쉬려면 전 학년도가 끝나기 3개월 전까지 내야 한다. 언제 쓸지에 대한 제한은 없고, 학생들에게 미칠 영향은 교사의 전문적 판단에 맡긴다. 학교 사정이 맞지 않으면 교장과 교사가 서로 맞는 시기를 협의하되, 교사의 개인 사정도 그 협의의 고려 대상이다. 우리 쪽 문서들이 언제 쓰면 안 되는지부터 적은 것과는 순서가 반대다.
편람에서 굵은 글씨로 강조된 문장 하나를 보고 웃음이 났다. 휴가 승인을 확인하기 전에는 어떤 금전적 약정도 하지 말라는 경고였다. 우리는 승인이 언제 날지 몰라 항공권부터 끊었다. 경고문만 보면 책임은 교사에게 있다. 그러나 석 달 앞서 내라는 숫자가 함께 적혀 있으니, 승인을 기다릴 여유가 처음부터 일정 안에 들어 있다. 경고가 통하려면 기다릴 시간이 먼저 주어져야 한다.
편람을 덮고 나니 질문 하나가 남았다. 교사가 몇 달씩 비우는 동안 그 교실을 맡을 사람은 누가 구하는가. 우리 학교에서 그 일을 먼저 고민하는 사람은 떠나는 교사다. '시간강사를 구할 수 있을까. 학과 선생님들께 부담을 드리는 것은 아닐까.'
덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.