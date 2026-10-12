여주시, 의과 공중보건의 공백 대응

큰사진보기 ▲경기 여주시가 의과 공중보건의사 부족에 대응하기 위해 보건진료 전담인력이 일부 진료 업무를 맡는 새로운 보건지소 운영체계를 도입한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

경기 여주시가 의과 공중보건의사 부족에 대응하기 위해 보건진료 전담인력이 일부 진료 업무를 맡는 새로운 보건지소 운영체계를 도입한다.여주시보건소는 12일부터 2027년 12월 31일까지 산북보건지소에서 '통합형 보건지소' 시범사업을 실시한다고 밝혔다.이번 사업은 보건복지부의 '농어촌 지역보건의료기관 기능개편 시범사업'의 하나로, 공중보건의사 감소에 따른 농촌지역 의료 공백을 줄이기 위해 추진된다.기존 보건지소에서 의과 공중보건의사가 담당하던 진료 업무 일부를 보건진료 전담인력이 법정 업무 범위 안에서 수행하는 것이 핵심이다.보건진료 전담인력은 간호사 또는 조산사 면허를 취득하고 별도의 직무교육을 이수한 인력으로, 관련 법령이 정한 범위에서 진료와 의약품 처방·조제 업무를 수행할 수 있다.다만 보건진료 전담인력이 처방할 수 있는 의약품과 진료 범위에는 제한이 있어 기존 의사 진료를 모두 대체할 수는 없다.시는 이러한 한계를 보완하기 위해 매월 둘째·넷째 수요일 의과 공중보건의사의 순회진료를 병행할 예정이다.산북보건지소는 12일부터 일주일간 시범 운영과 주민 안내를 거쳐 19일부터 정상 운영에 들어간다.여주시는 산북보건지소를 시작으로 2027년까지 의료 인프라가 취약한 관내 보건지소 3곳으로 사업을 확대할 계획이다.시 보건소 관계자는 "의료인력 부족 상황에서도 지역 주민들이 필요한 공공의료서비스를 받을 수 있도록 운영 과정에서 나타나는 문제점을 보완하겠다"고 말했다.