오지연 하남시의원 "예산 집행·체납관리 집중 점검"

큰사진보기 ▲경기 하남시의회 오지연 의원(국민의힘·나선거구)이 제10대 시의회 첫 행정사무감사에서 예산 집행 실태와 지방세 체납관리 등 하남시의 재정 운영 전반을 집중 점검하겠다고 밝혔다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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경기 하남시의회 오지연 의원(국민의힘·나선거구)이 제10대 시의회 첫 행정사무감사에서 예산 집행 실태와 지방세 체납관리 등 하남시의 재정 운영 전반을 집중 점검하겠다고 밝혔다.12일 오 의원에 따르면 하남시의회는 오는 13일부터 27일까지 15일간 민선 9기 출범 이후 첫 행정사무감사를 실시한다.오 의원은 이번 감사에서 예산 편성과 실제 집행 사이의 차이, 미집행 예산 발생 원인, 지방세 징수 및 체납관리 실태 등을 주요 점검 대상으로 삼을 계획이다.오 의원이 제시한 하남시의 2026년도 본예산은 1조450억원으로, 2025년도 최종예산 1조1896억원보다 1446억원(12.16%) 적다.다만 본예산과 최종예산은 편성 시점과 추가경정예산 반영 여부가 달라, 해당 수치만으로 재정 규모가 같은 비율로 감소했다고 판단하기는 어렵다.오 의원은 "예산이 부족하다는 말 뒤에서 거둘 돈을 못 거두고, 세운 예산을 쓰지 못하는 일이 반복되고 있다"며 "재정이 어려울수록 감사는 더 엄격해야 한다"고 말했다.이를 위해 계획과 집행이 일치하는지에 대한 예산 점검, 불필요한 재정 지출 확인, 체납관리 실태 조사, 시민 체감 행정 점검 등 4개 분야에 감사 역량을 집중할 방침이다.오 의원은 지난 7월 제350회 임시회 5분 자유발언에서도 예산의 목적에 맞는 편성과 재정 운영의 원칙을 강조한 바 있다.그는 "행정사무감사는 공무원을 몰아세우는 자리가 아니라 시민을 대신해 묻고 함께 답을 찾는 자리"라며 "잘못된 부분은 지적하되 대안을 제시하고, 감사 이후 시정조치가 이행되는지도 확인하겠다"고 밝혔다.