메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.10.12 18:17최종 업데이트 26.10.12 18:17

남양주시, 코엑스 한국전자전서 왕숙 산단 입주기업 찾는다

13~16일 서울 코엑스서 홍보관 운영…첨단산업 기업 대상 입주 수요 조사

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
경기 남양주시는 오는 13일부터 16일까지 서울 코엑스에서 열리는 제57회 한국전자전(KES 2026)에 참가해 왕숙 도시첨단산업단지를 홍보하고 미래산업분야 잠재 투자기업 발굴에 나선다고 12일 밝혔다.
경기 남양주시는 오는 13일부터 16일까지 서울 코엑스에서 열리는 제57회 한국전자전(KES 2026)에 참가해 왕숙 도시첨단산업단지를 홍보하고 미래산업분야 잠재 투자기업 발굴에 나선다고 12일 밝혔다. ⓒ 남양주

경기 남양주시는 오는 13일부터 16일까지 서울 코엑스에서 열리는 제57회 한국전자전(KES 2026)에 참가해 왕숙 도시첨단산업단지를 홍보하고 미래산업분야 잠재 투자기업 발굴에 나선다고 12일 밝혔다.

한국전자전은 전자·정보기술(IT) 산업의 최신 기술과 제품, 산업 동향을 한자리에서 살펴볼 수 있는 종합 전시회다. 올해는 약 500개 기업이 참여해 1,100개 부스를 운영할 예정이다.

시는 행사장에 투자유치 홍보관을 마련해 왕숙 도시첨단산업단지의 입지와 교통망, 기업지원환경 등 주요 투자 강점을 집중적으로 알릴 계획이다.

AD
특히 홍보관을 찾은 기업을 대상으로 투자 계획과 입주 수요, 필요한 지원 사항 등을 파악하는 맞춤형 상담을 진행한다. 이를 통해 산업단지 입주 가능성이 있는 잠재 투자기업을 발굴하고 기업별 사업 특성과 투자 수요에 맞는 유치 전략을 마련할 방침이다.

남양주시는 이번 박람회를 계기로 왕숙 도시첨단산업단지의 기업 유치 기반을 강화하고 첨단산업 분야 기업과의 접점을 넓힐 계획이다.

아울러 발굴한 잠재 투자기업과 지속적으로 협의해 입주 검토가 실제 투자로 이어질 수 있도록 기업별 수요에 맞는 지원 방안을 모색할 예정이다.

시 관계자는 "이번 한국전자전 참가를 통해 남양주시와 왕숙 도시첨단산업단지의 투자 경쟁력을 널리 알리고, 첨단산업 분야 기업과의 교류를 확대할 계획"이라며 "기업별 투자 수요에 맞는 상담과 지원을 통해 실질적인 투자유치 성과를 창출할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

#남양주

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사전진선 양평군수 "서울~양평 고속도로 다시 추진"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기