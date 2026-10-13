자활 참여자의 '문제' 너머, 삶을 버텨온 힘을 보다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

덧붙이는 글 | 필자는 자활 현장에서 사례관리자로 일하고 있습니다. 이 글은 워크숍 참여 경험을 바탕으로 작성했으며, 사례관리 실천에 관한 생각은 필자의 개인적인 견해입니다. 자활 참여자의 어려움과 함께 그들이 지닌 힘과 가능성에도 관심을 기울이는 계기가 되기를 바랍니다.

자활 현장에서 참여자를 만나는 사례 관리자는 여러 어려움을 함께 듣는다. 일을 지속하기 어려운 건강 상태, 갚아야 할 빚, 불안정한 주거, 기댈 사람 없는 일상까지. 지원할 방법을 찾으려면 이러한 사정을 살펴야 한다. 그러나 어려움을 하나씩 기록하다 보면 정작 그 삶을 살아온 사람이 어떤 힘을 지녔는지, 충분히 묻고 있는지 돌아볼 필요가 있다.지난 12일 대구무역회관 대회의실에서 한국자활복지개발원이 운영하는 '2026년 자활사례 관리 현장 공유 워크숍'이 열렸다. 경남·경북·대구·부산·울산 권역을 대상으로 마련된 이번 교육은 광역자활센터와 지역자활센터 등 자활사업 수행기관 종사자를 대상으로, 총 6시간 과정으로 편성됐다.자활 현장에서 사례 관리자로 일하는 필자도 이번 워크숍에 참여했다. 이번 자리는 일상적으로 해온 상담과 기록을 돌아보고, 자활 참여자의 자립을 돕는다는 것이 무엇인지 다시 생각하는 계기가 됐다.사례관리 상담에서는 당장 해결해야 할 문제가 앞에 놓이기 쉽다. 주거가 불안정하면 주거 지원을, 부채가 부담이면 금융 상담을, 건강이 좋지 않으면 이용할 수 있는 의료·복지 자원을 찾아야 한다. 필요한 지원을 제때 연결하는 것은 중요한 일이다.동시에 질문은 더 이어질 수 있다. 어려운 상황에서도 지금까지 생활을 이어올 수 있었던 이유는 무엇인지, 과거에 힘든 시기를 어떻게 견뎠는지, 자신이 잘할 수 있다고 생각하는 일은 무엇인지 살펴보는 것이다.이러한 질문은 참여자를 이해하는 데 필요한 정보를 넓혀준다. 지원이 필요한 사정과 함께 당사자가 지닌 경험, 관계, 생활의 지혜를 알아야 앞으로의 계획도 구체적으로 세울 수 있기 때문이다. 강점 관점을 현장에 적용한다는 것은 막연하게 긍정적인 말을 건네는 데 그치지 않는다. 당사자의 삶 속에서 실제로 활용할 수 있는 힘을 발견하고, 그것을 본인이 원하는 변화와 연결하는 과정이어야 한다.예를 들어 상담자가 중요하다고 생각하는 목표와 참여자가 먼저 해결하고 싶은 일이 다를 수 있다. 상담자는 취업 준비를 서두르고 싶지만, 당사자는 안정적으로 지낼 공간을 마련하는 일을 더 시급하게 느낄 수 있다. 이때 필요한 것은 목표를 대신 정하는 일이 아니라, 서로의 생각을 확인하고 실행할 순서를 함께 찾는 일이다.자활 현장에서 계획을 세우는 일은 익숙하다. 상담 내용을 정리하고, 목표와 실행 방법을 기록하고, 이후의 변화를 확인한다. 그 과정에서 놓치지 말아야 할 질문이 있다. 이 계획을 당사자도 자신의 계획이라고 느끼고 있는가 하는 점이다.실무자가 보기에는 필요한 지원이라도 참여자가 충분히 이해하거나 동의하지 않았다면 실행으로 이어지기 어렵다. 무엇을 원하는지 묻고, 선택할 수 있는 방법을 설명하고, 지금 할 수 있는 일을 함께 정하는 과정이 필요한 이유다.변화를 살피는 기준도 구체적이어야 한다. 취업이나 자격 취득처럼 분명하게 드러나는 결과에 이르기까지는 여러 단계가 있을 수 있다. 필요한 상담에 연락해 보는 일, 자신의 어려움을 말하는 일, 생활 속 약속을 지키는 일도 다음 행동으로 이어질 수 있는 출발점이다.물론 이러한 변화만으로 경제적 자립이 완성되는 것은 아니다. 다만 결과에 이르는 과정에서 무엇이 달라지고 있는지 알아야 지원 방법도 조정할 수 있다. 당사자와 함께 변화를 확인하는 일은 사례 관리의 방향을 점검하는 작업이기도 하다.사례 관리자는 참여자의 이야기를 듣는 동시에 자신의 판단도 돌아봐야 한다. 필요한 지원을 충분히 설명했는지, 당사자가 선택할 여지를 남겼는지, 변화가 더디다는 이유로 가능성을 좁게 보고 있지는 않은지 점검할 필요가 있다.지역의 현장 경험을 공유하는 워크숍은 이러한 질문을 일상 업무 밖에서 꺼내볼 기회다. 서로 다른 지역에서 일하는 실무자들이 경험을 나누고 지원 방법을 검토하는 일은, 각자의 현장에서 익숙해진 판단을 돌아보는 데 의미가 있다.이번 워크숍을 계기로 필자 역시 상담에서 무엇을 먼저 묻고 무엇을 기록할지 돌아보게 됐다. 참여자의 어려움을 정확히 파악하는 일만큼, 그 사람이 원하는 삶과 이미 지니고 있는 힘을 충분히 듣는 일이 중요하다.자립의 계획을 실행하며 살아갈 사람은 결국 당사자다. 사례 관리자가 해야 할 일은 그 사람이 자신의 경험과 가능성을 바탕으로 다음 선택을 할 수 있도록 함께 살피고, 필요한 지원을 연결하는 것이다. 현장으로 돌아가 이어갈 상담도 그 지점에서 시작돼야 한다.