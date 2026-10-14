'가족 없다' 통보하더니... 경찰, 사설탐정에 하루 만에 정보 제공

큰사진보기 ▲가족찾기 DNA 매칭이 확인되었음에도 경찰의 행정착오로 가족찾기에 실패한 과정. ⓒ 김예지 의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲김예지 국민의힘 의원이 12일 오전 서울 서대문구 경찰청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경찰청, 한국도로교통공단에 대한 국정감사에서 김종철 경찰청장 직무대행에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이 교수가 의뢰한 사건이 특정 경찰서에 집중되어 있다는 걸 보여주는 자료. ⓒ 김예지 의원실 제공 관련사진보기

1번 (2024년 접수 / 미국 입양 문OO 씨): 이OO 교수 대리 신고 → 입양서류·가족관계증명서·제적부·경찰 전산 조회 → 가족 상봉(이모)

2번 (2024년 접수 / 노르웨이 입양 박OO 씨): 이OO 교수 대리 신고 → 가족관계증명서·제적부·경찰 전산 조회 → 가족 상봉(이모)

3번 (2024년 접수 / 덴마크 입양 양OO 씨): 이OO 교수 대리 신고 → 과거 지명, 가족 이발소 운영 진술 단서 현장 탐문 → 가족 상봉(외삼촌)

4번 (2025년 접수 / 미국 입양 이OO 씨): 이OO 교수 대리 신고 → 가족관계증명서·제적부·경찰 전산 조회 → 가족 상봉(친부)

5번 (2025년 접수 / 덴마크 입양 김OO 씨): 이OO 교수 대리 신고 → 출생병원 탐문 수사 → 가족 상봉(친모·쌍둥이 형제)

6번 (2025년 접수 / 미국 입양 이OO 씨): 이OO 교수 대리 신고 → 가족관계증명서·제적부·경찰 전산 조회 → 가족 상봉(외삼촌)

7번 (2026년 접수 / 미국 입양 박OO 씨): 이OO 교수 대리 신고 → 가족관계증명서·제적부·경찰 전산 조회 → 가족 상봉(친모)

대한민국 해외입양 피해자의 가족찾기 시스템이 퇴직 경찰 출신 사설탐정의 영리 창구로 전락한 것 아니냐는 의혹이 국회 국정감사를 통해 제기됐다.지난 12일 국회 국민의힘 김예지 의원실은 해외입양인 박아름씨의 가족찾기 과정에서 불거진 경찰청의 행정 착오와 퇴직 경찰출신 한 대학 교수의 개입 의혹을 제기했다. 경찰에 가족 찾기를 의뢰했으나 가족과 일치하는 자료가 없다는 통보를 받은 박씨가 수백만 원의 사비를 들여 사설탐정에 사건을 의뢰하자, 단 하루 만에 경찰을 통해 친모를 찾아냈기 때문이다.이 사설탐정은 대학교 본부동 연구실에 버젓이 개인사업자등록을 낸 채 교수의 공신력을 내세워 적지않은 금액을 받았고, 특정 일선 경찰서 실종팀은 이 교수가 넘긴 사건을 전담 해결해 주는 '전관 유착 창구' 노릇을 한 것 아니냐는 게 의혹의 핵심이다.김 의원실에 따르면, 이 사건은 지금으로부터 약 37년 전으로 거슬러 올라간다. 1988년 만 4세의 나이로 인천에서 실종된 박아름씨는 이듬해인 1989년 미국으로 해외 입양됐다. 타국에서 입양인이라는 특수한 상황의 힘든 시간을 견디며 정체성의 혼란을 겪던 박씨는 성인이 된 후 친부모를 백방으로 수소문했다. 그러다 한국 정부가 재외공관과 경찰청을 통해 해외입양인 친가족 찾기 유전자(DNA) 검사 제도를 운용하고 있다는 사실을 알고 정식 절차를 밟았다.행정 절차상 박씨의 유전자는 국립과학수사연구원으로 넘겨졌고, 얼마 뒤 기적 같은 결과가 나왔다. 국과수는 2025년 4월 2일, 경찰청 DNA 데이터베이스에 등록돼 있던 한 여성과 박씨가 '친자관계가 배제되지 않는 보호자(친모) 확인'이라는 감정 결과를 도출했다. 친모일 확률이 극히 높아 정밀 확인이 필요하다는 거였다.이에 따라 입양 업무를 총괄하는 보건복지부 산하 아동권리보장원은 이틀 뒤인 4월 4일, 관할 관서인 인천 B경찰서에 '보호자(친모) DNA 재채취 요청' 공문을 정식 발송했다. 30여 년 만에 모녀가 극적으로 재회할 수 있는 기회였다.그러나 경찰청은 확인 및 재채취 절차가 엄연히 진행 중임에도, 4월 6일 박씨에게 '매칭가족 없음(불일치)'이라는 내용의 공식 이메일을 발송했다. 공공기관의 공조체계가 전혀 작동하지 않았던 셈이다. 경찰청이 박씨에게 "가족이 없다"고 못 박은 바로 다음 날인 4월 7일, 정작 공문을 접수한 인천 B경찰서는 생모에게 전화를 걸어 "DNA 재채취가 필요하니 경찰서로 나와달라"고 첫 연락을 취했다.경찰청이 일선 경찰서의 확인 작업조차 기다리지 않은 채 당사자에게 잘못된 통보를 한 것이다. 이 과정과 관련해 김예지 의원이 국정감사에서 김종철 경찰청장 직무대행에게 사실관계를 따져 묻자 김 직무대행은 "이미 당사자는 퇴직한 상태"라며 "사실을 확인한 결과 단순 실수였다고 확인했다"고 답했다.박씨가 절망 속에서 마지막 지푸라기라도 잡는 심정으로 찾은 곳은 사설 민간 시설이었다. 박씨의 눈에 들어온 인물은 공중파 방송과 언론 인터뷰를 통해 '실종자 찾기의 대부', '5600여 명의 헤어진 가족을 찾아준 형사'로 유명세를 탄 이 아무개 경찰학부(경찰행정학) 교수였다.박씨는 이 교수에게 친모를 찾아 달라 요청했고 이 과정에서 건네진 수수료는 700여만 원이다.이 교수는 박씨로부터 서류를 받은 뒤, 자신이 교편을 잡고 있는 대학 관할 관서인 충남 A경찰서 실종수사팀장에게 '대리 신고' 형태로 사건을 접수했다. 충남 A경찰서 실종팀은 이 교수의 대리 신고를 받자마자 박씨의 친모 소재를 파악하였고 그 소재를 확인하는 데 걸린 시간은 단 '하루'였다.국가 공적 시스템에 정식으로 유전자 검사를 신청했을 때는 경찰청의 행정 착오로 불일치 통보를 받았던 피해자는 퇴직 경찰 출신 사설탐정에게 사건을 의뢰한 뒤 단 하루 만에 가족 소재를 확인했다. 이에 김 의원은 김종철 경찰청장 직무대행에게 "퇴직하면 사설탐정할 생각이냐"며 "경찰이 사설탐정과 일을 해야 사건이 해결되는 것이냐"고 질타했다.김 의원은 특정 일선 경찰서와 전직 경찰 출신 사설탐정 간에 구조적인 '전관 카르텔'이 형성돼 있었던 것 아닌가라고 의심할 수 있는 정황이 충남경찰청 공식 제출 문건을 통해 추가 확인되었다고 밝혔다.김 의원실이 충남경찰청으로부터 제출받은 '최근 10년간 충남 A경찰서 실종팀장이 담당·관여하여 가족 소재를 확인한 해외입양인 가족찾기 사건 현황'에 따르면, 실종팀장이 성사시킨 총 7건의 사건 접수 경로는 모두 이 교수의 대리 신고였다.구체적인 내역은 다음과 같다.국감 당시 공개된 또 다른 피해자, 덴마크 해외입양인 양 아무개씨의 사례 역시 박씨 사례와 크게 다르지 않았다. 김 의원실에 따르면, 양씨는 1977년 네 살 때 덴마크로 입양된 뒤 수십 년간 가족을 찾지 못하다가, 결국 이 교수에게 의뢰해 가족 찾기를 시도했다.충남 A경찰서 실종팀은 현장 탐문 등을 통해 양씨의 가족 관계를 확인했으나, 양씨의 친모는 이미 세상을 떠난 뒤였다. 김 의원은 경찰은 이 사실을 당사자인 양씨에게 알리지도 않은 상태에서, 언론사에 자화자찬 보도자료를 뿌렸다고 지적했다.외국에 거주하는 입양인 당사자는 어머니의 생사조차 듣지 못해 애를 태우고 있는 상황에서, 경찰이 '집념 어린 노력 끝에 가족을 찾았지만 친모는 이미 사망했다'는 사실을 언론에 먼저 알린 것이다.김 의원은 이번 국정감사에서 경찰청을 상대로 전면적인 감찰과 제도 개선을 강력히 촉구했다. 김 의원은 "국가가 마땅히 책임져야 할 실종 해외입양인 가족 찾기 공공 시스템이 오작동해 당사자들에게 지울 수 없는 상처를 줬다"며 "그 빈자리를 대학 내 사설 탐정업체가 파고들어 거액을 수임하고, 특정 경찰서 실종팀이 전관예우와 전산망 조회를 통해 이를 전담 처리해 준 것은 명백한 공권력 사유화이자 정보거래 의혹"이라고 질타했다.이어 "경찰청은 해당 퇴직 경찰과 충남 A경찰서 실종팀 간의 부적절한 유착 의혹에 대해 즉각 직무감찰과 전수 감사에 착수해야 한다"며 "다시는 힘없는 해외입양인들이 사설탐정에게 수백만 원을 뜯기지 않고도 국가의 정당한 보호를 받을 수 있도록, DNA 매칭 오류 방지 시스템 구축과 가족 찾기 공공 프로세스의 전면 개편을 반드시 관철하겠다"고 밝혔다.이 교수가 실종자 및 해외입양인 가족을 찾아준다며 운영해 온 곳도 문제가 있어 보였다. 기자가 입수한 사업자등록 데이터에 따르면, 이 교수는 충청남도 천안시 XX대학교 본부동 연구실에 '이XX 탐정센터'라는 상호로 개인사업자(등록번호 XXX-22-XXXXX)를 등록했다.사업자등록번호 가운데 두 자리 '22'는 법인이나 비영리 연구단체가 아닌 '개인사업자'에게 부여되는 코드다. 이 교수가 대학교 본부동이라는 교육 시설 한복판에 본인 소유의 영리 사설 탐정업체를 차렸다고 볼 수 있는 지점이다.사립학교법상 대학교 전임교원은 원칙적으로 영리 목적의 사업을 영위할 수 없다. 설령 대학 측으로부터 교원 창업이나 겸직 허가를 받았다 하더라도, 공공 전산망 연계나 사설 민간조사 수임은 학술적 기술 창업의 범주를 한참 벗어난 변칙적 영리 행위라는 비판을 피하기 어렵다.이 교수는 14일 기자와의 통화에서 관련 의혹을 전면 부인했다. 그는 먼저 "굉장히 억울하고 참담한 심정이다. 수십 년간 헤어진 가족을 찾은 건 입양인과 실종자 가족의 아픔을 덜어주겠다는 좋은 취지였다"라면서 "그런데 수수료나 챙기는 파렴치한 사람처럼 비치게 됐다"고 토로했다.충남 A경찰서와 유착됐다는 의혹을 두고도 "(사무실이 있는) 관내 경찰서에 제출한 것일 뿐, 담당 경찰관 등은 이전에 전혀 알지 못했던 사이"라면서 "경찰관과의 금전거래는 일절 없었다"고 강조했다.대학 본부동에 개인사업자를 등록해 운영한 것과 관련해서는 "대학 내 창업지원기업이라는 절차를 거쳐 등록한 것이기에 문제 없다"고 밝혔다.