남편과 당일치기 안동 여행, 운전은 하지 않습니다

잘 사는 것은 웰빙, 잘 죽는 것은 웰다잉, 잘 늙어가는 것은 웰에이징이다. 100세 시대, 삶에서 가장 긴 구간을 웰에이징하기 위한 마음은 모두에게 중요하다. 인생의 중반부에 들어선 지금, 후반부를 웰에이징하기 위한 결심들을 소개한다.

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큰사진보기 ▲병산서원 앞에서산이 병풍처럼 둘러싸고 있다는 병산서원 앞에서 ⓒ 송유정 관련사진보기

큰사진보기 ▲안동 구시장 맛집 투어안동 구시장에서 떡볶이에 소주 한잔을 먹는 낭만 여행이었다. ⓒ 송유정 관련사진보기

"이렇게 버스로 여행하니까 너무 좋다. 오가는 길에 자도 되고 어디로 갈지 고민 안 해도 되니 너무 편한데?"

"애들은 잘 있겠지? 전화 한 통이 없네."

큰사진보기 ▲봉정사 만세루봉정사 만세루에서 바라보는 풍경이 예술이다. ⓒ 송유정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

추석 연휴가 시작되기 전, 남편이 오른팔에 힘이 안 들어간다고 했다. 조만간 들고 있던 물건을 놓칠지도 모르겠다며 걱정했다. "어째..."라거나 "나도 그런 적 있는데..."처럼 공감도 걱정도 아닌 공허한 말로 대꾸를 했다. 대수롭지 않게 생각한 탓이다.차도가 없자 남편은 혼자 신경과에 갔다. 폐소공포증이 있어 수면 MRI 검사가 가능한 병원에 찾아갔고 결과가 나왔다. 검사 결과는 명확하지 않았다. 뇌출혈의 흔적일 가능성도 있어 한 달 뒤 추가 검사를 하자는 것이 의사의 설명이었다.당장 어떤 병인지 알 수 없다는 사실보다, 남편의 건강을 더 이상 당연하게 여길 수 없다는 것이 나를 흔들었다. 남편이 오랫동안 건강하고 무탈하게 옆에 있어줄 것을 의심치 않았는데, 그 믿음에 아무 근거가 없다는 것이 드러난 것이다.대한민국 통계청의 2025년 사망원인통계에 따르면, 50대는 인체의 노화와 만성질환 축적이 본격적인 사망 위험으로 연결되기 시작하는 생애 전환기이다. 50대부터는 암이 사망원인 1위로 올라서고 심장과 뇌혈관 질환으로 인한 사망의 비중도 높아지는 시기다. 우리 부부도 더 이상 건강을 당연하게 여길 수 없는 연령에 들어섰다.갑자기 마음이 분주해졌다. 우리에게 남은 생은 얼마 없으며 함께 할 수 있는 시간을 조금이라도 더 만들어야겠다는 조바심이 일었다. '시간이 없어서', '경제적 여유가 없어서', '피곤해서' 등과 같은 이유로 미루었던 우리만의 여행을 '마음먹었을 때 바로' 가야겠다는 생각이 들었다.마침 버스를 타고 가는 당일 여행 패키지 상품이 눈에 들어왔다. 저렴하면서 시간도 절약하며 운전하는 수고도 덜 수 있는 여행이었다. 남편도 흔쾌히 동의를 해 바로 예약을 했다.한글날, 약속 장소인 버스정류장으로 향했다. 서울 광화문에서 출발해 양재역을 거친 버스는 집 근처인 고속도로 간이정류장에 들러 우리를 태웠다. 처음 방문한 버스정류장은 말 그대로 인산인해였다. 우리처럼 관광버스를 기다리는 사람들이 새벽부터 이렇게 많다니 놀라웠다. 우리를 태운 45인승 버스도 거의 만석이었다.여행지는 안동이었다. 우리나라의 목조건물 중 가장 오래된 극락전이 있다는 '봉정사', 서애 류성룡 선생의 출신 고장이며 낙동강이 감싸 흐른다는 뜻의 '하회마을', 산이 병풍처럼 둘러싸고 있어 우리나라 서원 중 가장 아름답다는 '병산서원' 등 유네스코 세계문화유산에 등재된 곳을 차례차례 방문했다. 안동 구시장에 들러 찜닭을 비롯해 떡볶이, 김밥, 안동 소주 등 다양한 먹거리를 맛보았다.운전에서 해방되니 남편과 함께 술잔을 기울이는 것도 자유로웠다. 길을 찾거나 시간을 재촉하지 않아도 됐다. 버스에서 바로 뒤에 앉았던 우리 또래의 부부도 우리와 비슷한 대화를 나누고 있었다.이제 우리에게 여행은 아이들을 챙기고 정신없이 일정을 관리하던 것에서 벗어나 부부가 온전히 서로에게만 집중하는 시간과 공간이 되었다. 서로의 사진을 찍어주고 함께 풍경을 바라보는 여유가 생긴 것이다. 부모로 사는 일에 익숙했던 우리가 다시 연인이 되어 여행하는 법을 배우는 중인 것 같았다.평생 처음으로 안동을 찾았다는 것 외에도 이번 여행은 특별한 의미가 있었다. 사람과 삶을 새롭게 보게 된 계기가 됐다는 것이 그것이다. 가는 곳마다 넘쳐나는 사람들을 보며 사람들은 노는 일에도 최선을 다하며 살아가고 있구나 생각했다.한때, 아이들을 키우던 때에는 우리 부부도 열심히 놀았는데, 아이들의 성장과 함께 놀이마저 멀리하게 되었다. 사는 게 바쁘다는 뻔한 핑계에 길들여져 놀이, 추억, 사람과의 관계에마저 무덤덤해졌다. 그러다 남편 건강에 적신호가 켜진 것을 계기로 삶을 절실하게 만드는 것들, 삶을 소중하게 느끼게 만드는 사람들에 다가가기 시작한 게 아닐까 한다.노모를 모시고 온 중년의 남성은 시종일관 어머니를 살뜰히 챙겼다. 엄마, 이모와 함께 온 딸, 아버지 어머니와 함께 온 아들, 어린 자녀들을 데리고 온 부부. 동행한 사람은 달랐지만 사랑하는 사람과의 시간을 놓치지 않고 있다는 것은 같았다.가을이다. 산천은 단풍으로 물들고 들판에는 벼가 노랗게 익어간다. 한 해 동안 열심히 길러낸 농작물을 거둬들이는 계절이다. 벼를 거두듯, 그동안 소중한 것을 미루게 했던 변명도 거둬야 할 때다. 시간이 없어서 , 돈이 없어서, 피곤해서 하지 못했던 일들을 하나씩 시작해야겠다. 덥다는 핑계로 곁을 내주지 않던 이들에게도 다정히 다가가야겠다.중년의 삶도 가을과 같다. 변명과 핑계를 대기에는 남은 인생이 얼마 남지 않았음을 절감하는 때다. 지금껏 챙기지 못했던 사람을 돌아보고 함께 하지 못했던 시간에 대한 후회를 실천으로 덮어야 한다. 지금 바로 여기서 당장 말이다. 그런 결심과 결행만이 남은 생을 더 풍요롭게 해 주리라 믿는다.노년을 준비한다는 것은 미래를 걱정하며 오늘을 아끼는 일만은 아닐 것이다. 지금 함께할 수 있는 사람과 부지런히 시간을 보내는 것, 그리하여 훗날 돌아볼 추억을 넉넉히 마련해 두는 것 또한 노년을 준비하는 방법이다. 안동에서 돌아오자마자 누구와 어디로 떠날지를 계획하며 지도앱을 켜보는 이유다.