국감장에 오른 '부캉이'... 여야 "구조 매뉴얼 필요"

큰사진보기 ▲지난달 18일 부산시 동구 북항친수공원 수로 안에 들어온 흑상어 부캉이. 두 차례 구조작업이 진행됐지만, 외해로 나가지 않고 있다. 난류성 어종을 쫓아 진입한 것으로 추정하는데, 감각 기관에 혼란이 생겨 갇혔다는 분석과 수온이 내려가면 스스로 나갈 거라는 예측이 팽팽하다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲12일 부산 동구 해양수산부 별관에서 열린 국회 농해수위의 해수부에 대한 국정감사에서 해양수산부 황종우 장관이 의원질의에 답변하고 있다. 2026.10.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

국회 농림축산해양수산위원회의 해양수산부 국정감사 현장에서도 부산 북항친수공원 안 수로에 들어온 지 25일째인 흑상어 '부캉이'의 구조 문제가 도마 위에 올랐다. 수온이 낮아지는 상황에서 구조 매뉴얼을 만들어 대응해야 한다는 요구와 흥밋거리로만 봐선 안 된다는 지적이 여야를 막론하고 이어졌다.농해수위 소속 조승환 국민의힘 국회의원은 12일 해수부 국정감사에서 "가볍게 언급하고 넘어가겠다"라면서도 무거운 주제를 꺼내 들어 황종우 해양수산부 장관에게 질의했다. 부캉이를 안전하게 외해로 돌려보는 게 목표냐고 물은 조 의원은 해수부 차원에서 부캉이를 제대로 확인하고 있는지부터 물었다.현재 국립수산과학원이 부캉이를 실시간으로 모니터링 중이란 답변을 들은 조 의원은 부캉이를 이대로 계속 놔둬선 안 된다고 주장했다. 친수공원 수로의 수심이 얕아 수온 차이가 있고, 일교차까지 나타나는 상황에서 부캉이의 상태가 악화할 수 있다는 우려다. 그는 "(부캉이) 구조에 대한 매뉴얼을 지금이라도 만들어야 한다"라고 말했다.기후 변화에 따른 대처도 주문했다. 해수 온도가 상승하면서 대형 상어의 출현 빈도는 지난 6월 기준 작년과 비교해 3.8배 늘었고, 혼획 건수도 계속 증가 추세다. 조 의원은 "부캉이가 북항에 들어온 이유, 상어 생태환경 등에 대한 연구를 확대해야 한다"라며 "난류성 포식 어종들에 대한 연안 관리나 주민 안전에 대한 대책도 필요하다"라고 덧붙였다.같은 당의 이상휘 국회의원은 소셜미디어에서 공유되고 있는 부캉이 영상을 국정감사장에서 틀었다. 이 의원은 "요즘 우리 바다를 보면, 단순한 재밋거리는 아닌 것 같다"라며 "부캉이가 북항에 온 계기는 난류성 어종인 상어의 먹이가 되는 참다랑어나 고등어가 많이 잡히기 때문이라는 분석이 있다"라고 말했다.그는 "바다가 매우 빠르게 변하고 있고, 이런 식으로 방치하면 부산 앞바다에 상어가 출몰하는 게 일상적으로 될 수도 있다. 따라서 정부 차원에서 바다 수온 변화에 따른 적절한 대응이 필요하다. 단순히 재밋거리가 아니다"라고 부캉이 환호 여론과는 다른 견해를 제시했다.그러면서 제시한 게 우리나라 바다의 표층 수온 변화이다. 이 의원에 따르면, 1995년 16.7도였던 한반도 바다의 평균 수온은 2025년 18.9도로 2.2도나 상승했다. 바다 수온 평균 1도 변화는 육지의 온도가 10도 가까이 오르는 것과 비슷하다는 점을 짚은 그는 "해수부가 지금 이 변화 속도를 따라가지 못하고 있다"라고 비판했다.심지어 농해수위 위원장까지 부캉이 발언을 추가로 보태기도 했다. 서삼석(더불어민주당) 위원장은 "상어 출현은 어제오늘 일이 아니었지만, 그런데도 책임 있는 부서의 확인은 항상 사후에 일어났다는 걸 지적한다. 게다가 사전 탐지나 관련 연구가 거의 전무하다"라며 상어 특성 파악, 해외의 대응사례 참고, 정보 공유, 통제 체계 등을 시급한 과제로 꼽았다.국내 보호종은 아니지만 국제자연보전연맹 적색목록 EN(위기) 등급에 올라가 있는 흑상어 부캉이는 지난달 18일 북항 수로에 들어와 현재까지 나가지 않고 있다. 난데없는 상어의 등장이 신기한지 북항에는 전날까지 무려 130만 명이 넘는 관람 인파가 몰려들었다. 그러나 관심이 커지면서 부캉이 상처 등 부작용도 속출하고 있다. 부캉이의 주둥이에서 찰과상이 발견됐는데, 야간 방문객이 랜턴을 비추는 과정에서 몸을 뒤틀다 수로 구조물에 긁혀 일어난 일로 추정한다.먹이 활동 여부도 확인되지 않았다. 수로에 숭어나 전갱이와 같은 물고기가 존재하지만, 장기간 체류 중인 부캉이가 먹이를 사냥하는 모습을 누구도 포착하지 못했다. 이런 상황에서 수온이 달라지면 최악의 사태가 발생할 수 있다. 전문가들은 북항 수로가 상어에 맞는 환경이 아니며 정상적이지도 않다고 입을 모은다. 그러나 국립수과원과 부산시 등 관계기관의 두 차례 구조작업이 실패로 끝나면서 때가 되면 스스로 나갈 거란 의견과 추가적인 노력이 필요하단 의견이 팽팽하다.