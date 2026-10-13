'바퀴벌레'라 불린 인도 청년들, 거리로 나선 까닭

큰사진보기 ▲2026년 10월 12일 인도 방갈로르에서 중앙정부의 유권자 명부 대규모 개정(SIR)에 반대하며 '바퀴벌레 정당(CJP)' 소속 활동가들과 시민들이 팻말을 들고 구호를 외치며 시위를 벌이고 있다. ⓒ 연합뉴스/EPA 관련사진보기

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"모든 바퀴벌레가 단결한다면 어떻게 될까?"

"바퀴벌레는 결코 죽지 않는다(Cockroaches never die)."

멕시코의 유명한 민요 <라 쿠카라차(La Cucaracha)>는 스페인어로 '바퀴벌레'를 뜻한다. 기원은 분명하지 않지만, 1910년대 멕시코 혁명 당시 널리 불리며 유명해졌다. 노래에 등장하는 '바퀴벌레'는 밟아도 밟아도 끈질기게 살아남는 바퀴벌레와도 같은, 농민혁명군의 생명력을 상징한다는 해석이 있다.그로부터 한 세기 남짓 지난 지금, 공교롭게도 지구 반대편 인도에서 '바퀴벌레'를 자처하고 나선 청년들이 있다. 누군가를 풍자하기 위한 이름도, 혁명군의 생명력을 노래하기 위한 이름도 아니었다. 인도 사법부의 수장이 청년들을 향해 내뱉은 모욕적인 표현에서 시작된 이름이었다.인도는 세계에서도 경제적 불평등이 두드러지는 국가 중 하나다. 지난 5월 학술지 <세계은행 경제리뷰(The World Bank Economic Review)>에 발표된 연구에 따르면, 2022년부터 2023년까지 인도 상위 1%가 전체 소득의 23.3%, 전체 부의 40.1%를 차지했다.불평등은 단순히 빈부의 격차에 그치지 않는다. 오랜 역사를 지닌 카스트 제도의 영향 역시 여전히 남아 있다. 인도 헌법은 카스트에 따른 차별을 금지하고 있으며, 정부는 사회적 약자를 위한 교육·고용 할당제를 시행하고 있다. 그러나 달리트(과거 불가촉천민)를 비롯한 소외 계층은 여전히 교육과 취업, 사회생활에서 차별과 불이익을 겪는다.이런 사회적 배경에서 많은 인도 청년들이 계층 상승의 통로로 여기는 것 중 하나는 바로 교육이다. 이러한 상황에서 교육제도의 공정성을 의심케 하는 사건도 발생했다. 2026년도 NEET-UG(의과대학 입학시험)의 시험지가 유출되며, 약 230만 명이 응시한 시험이 취소되고 재시험이 결정된 것이다.불평등한 출발선에서 치열한 경쟁을 감수해 온 청년들에게 공정성이라는 약속이 흔들리자, 청년들의 불만은 공정한 기회를 제공해야 할 제도와 정치권으로 향하기 시작했다.이러한 청년들의 불만이 하나의 정치운동으로 발전하는 계기가 된 것은 지난 5월 15일 수리야 칸트 인도 대법원장의 발언이었다. 칸트 대법원장은 일부 실업 청년들을 '바퀴벌레'에 빗대며 이들이 언론과 시민운동에 뛰어들어 사회제도를 공격한다고 발언했다.이 발언은 거센 반발을 불러왔다. 칸트 대법원장은 허위로 학위를 취득한 사람들을 비판한 것이라고 수습했지만, 이미 불씨는 번진 뒤였다. 발언 다음 날인 5월 16일, 정치 홍보 전문가 아비지트 딥케는 사회관계망서비스(SNS)에 짧은 질문을 남겼다.그저 농담으로 끝날 수도 있었던 이 질문은 뜻밖의 정치운동으로 발전했다. 청년들은 자신들을 향한 모욕적인 표현을 그대로 내세워 정치 단체인 '바퀴벌레국민당(Cockroach Janta Party)'을 결성했다. 집권 인도국민당(BJP)의 이름을 풍자한 것이다. 청년들은 '게으르고 실업 상태인 바퀴벌레들'을 자처하며 '바퀴벌레'들의 행렬에 동참했다.로이터에 따르면, 인스타그램 팔로워는 닷새 만에 1500만 명을 넘어섰고, 가입 신청자도 40만 명을 넘겼다. 이후 딥케가 미국에서 귀국하며 본격적인 활동이 시작됐다. 바퀴벌레국민당은 의과대학 입학시험 유출 사태에 대한 정부의 책임을 요구하며 본격적인 거리 시위에 나섰다. 이들은 교육부 장관 다르멘드라 프라단의 사임과 시험제도 개혁을 요구했다.시위는 시간이 흐르면서 더욱 확대됐다. 6월 28일에는 사회운동가이자 교육자인 소남 왕축이 시위에 동참해 무기한 단식에 돌입했다. 7월 20일에는 수도 뉴델리에서 의회로 행진하려는 이들을 경찰이 바리케이드를 세우고 곤봉과 최루탄으로 저지하며 부상자가 발생했다. 교육부장관은 결국 닷새 만인 7월 25일 사임했다.하지만 청년들의 시위는 여기서 끝나지 않았다. 시험제도의 공정성을 요구하던 운동은 점차 교육과 일자리 문제를 넘어 정치제도 전반에 대한 문제 제기로 확대됐다. 이제 이들이 주목하기 시작한 것은 인도 민주주의의 근간인 선거의 공정성이었다.인도는 세계에서 가장 많은 유권자를 보유한 민주주의 국가다. 그러나 최근 인도에서는 선거의 공정성을 둘러싼 논란이 확산하고 있다.논란의 중심에는 인도 선거관리위원회가 지난해부터 추진한 선거인명부 개정이 있다. 이 과정에서 1억 3000만 명 이상의 이름이 삭제됐다. 선관위는 사망자와 이주자, 소재 불분명자 등을 정리하기 위한 조치라고 설명했다.그러나 야당과 시민단체들은 정당한 투표권을 가진 시민들이 명부에서 제외되고 있다며, 무슬림을 비롯한 소수자들이 영향을 받았다는 의혹을 제기했다. 선관위와 여당 국민당은 이러한 의혹을 부인하며 문제가 있다면 시정할 수 있다는 입장이다. 다만 지난 9월 선관위 내부에서도 우려가 제기됐다는 보도가 나오자, 선관위는 전산 시스템을 재검토하기로 했다.바퀴벌레국민당은 이번에도 거리로 나섰다. 이들은 갸네시 쿠마르 선거관리위원장의 사임과 선거인명부 개정 중단을 요구하며 지난 2일 뭄바이에서 시위를 벌였다. 8일에는 벵갈루루에서도 수천 명이 집결했다.10일에는 수도 뉴델리에서 대규모 집회를 추진했으나, 경찰의 강경한 대응에 직면했다. 경찰은 도심 곳곳에 바리케이드를 설치하고 지하철과 인터넷 이용을 제한했으며, 시위대 수천 명을 구금했다. 지도부인 아비지트 딥케 등 3명도 경찰에 붙잡혔다가 이튿날 석방됐다. 12일에도 뉴델리에서는 지하철역 6곳이 폐쇄되고 주요 도로의 통행이 제한되는 등 긴장이 이어지고 있다.그러나 잇따른 통제와 구금에도 청년들은 물러설 뜻을 보이지 않고 있다. 지난 11일, 경찰에 구금됐던 지도부가 석방되자 바퀴벌레국민당은 공식 SNS에 짧은 문장을 남겼다.한 세기 전 멕시코 혁명기에 울려 퍼졌던 <라 쿠카라차>처럼, 인도의 '바퀴벌레'들도 쉽게 사라지지 않겠다는 선언이다. 한때 청년들을 향한 모욕이었던 이름은 이제 그들의 저항을 상징하는 이름이 됐다.