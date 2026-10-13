[단독] '암살자(들) 관람 조사' 이인선 의원실, 이번엔 "학교 명단도 달라"

12세 이상 관람가 영화 '암살자(들)'을 단체 관람한 학교 수를 공개한 국회 교육위원회 이인선 의원(국민의힘)실이 시도교육청에 '해당 학교 명단도 달라'라고 요구했다는 증언이 복수의 교육청으로부터 나왔다.
교육청들 "학교 명단 알려지면 교육 활동 위험 초래"
12일, 복수의 시도교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "이인선 의원실이 '암살자(들)' 단체 관람 현황 자료를 요구하면서 학교 명단도 요구했지만, 해당 학교급 현황과 숫자만 보내고 학교 명단은 보내지 않았다"라면서 "그랬더니 해당 의원실이 전화를 걸어와 '해당 학교 명단도 달라'라고 요구했다"라고 밝혔다.
이들 교육청 관계자는 "영화 단체 관람 학교 명단이 외부에 알려지면, 교육 활동에 위험이 초래될 수도 있기 때문에 명단 제출 요구를 따를 수 없었다"라고 설명했다.
앞서 지난 9일, 이인선 의원은 보도자료를 내어 "전국 시도교육청으로부터 제출받은 영화 '암살자(들) 학교 단체 관람 현황' 자료를 전수 분석한 결과, 전국 초중고 가운데 17개 학교가 해당 영화의 단체 관람을 진행했거나 추진했던 것으로 드러났다"라면서 "단체 관람을 완료한 학교가 8개교, 관람을 앞두고 있던 학교가 3개교, 취소한 학교가 6개교로 드러났다"라고 발표한 바 있다.
이 보도자료에서 이인선 의원은 "왜곡된 역사 인식을 심어줄 우려가 큰 단체 관람은 학교 현장에서 절대로 있어서는 안 되는 일"이라고 주장했다.
이인선 의원실은 지난 9월 29일 날짜로 전국 시도교육청에 "암살자(들) 단체 관람 현황 제출" 공문을 보내 전국교직원노동조합(전교조)과 서울교사노조가 "교육활동 검열"이라고 반발한 바 있다(관련 기사 : [단독] 국힘 이인선 "'암살자들' 관람 현황 내라" 학교에 요구
https://omn.kr/2jy91).
반면, 교사 출신인 국회 교육위 백승아 의원(더불어민주당)은 지난 7일 교육부 국정감사에서 "영화 '암살자(들)'를 통해 그 시대에 관심을 갖고 공부할 수 있는 계기가 되면 좋겠다"라면서 "학생들이 영화를 보고 어떤 게 사실이고 어떤 게 허구적 상상에 의한 것인지 판단할 수 있는 비판적 사고력을 길러주는 교육을 하면 좋겠다는 생각"이라고 적절한 교육적 지도가 병행된 단체 관람에 대해 찬성 의견을 나타낸 바 있다.
이날 국감에서 최교진 교육부 장관은 "영화를 보러 가고 말고 하는 것을 교육부가 일일이 간섭하는 데는 한계가 있다"라고 유보적인 모습을 나타냈다.
"2023년 '서울의 봄' 단체 관람 관련 극우단체 시위, 그런 사태 겪고도..."
이인선 의원실이 학교 명단까지 요구한 정황에 대해 전교조의 현경희 대변인은 <오마이뉴스>에 "학교의 단체 영화 관람은 교육과정에 따라 학교가 자율적으로 결정하는 정당한 교육활동인데 국회의원실이 특정 영화를 관람한 학교의 명단까지 요구하는 것은 학교의 자율성을 침해하는 노골적인 정치적 압박"이라고 지적했다.
이어 "2023년에는 영화 '서울의 봄' 단체 관람을 이유로 극우단체가 학교 앞에서 시위를 벌이고 항의 민원을 쏟아낸 일이 있었다. 그런 사태를 겪고도 학교 명단을 요구했다면 학교를 정치적 표적으로 노출시키는 위험천만한 행위"라고 우려했다.
이에 대해 <오마이뉴스>는 이인선 의원실이 '학교 명단을 전화로 추가 요구했는지', '요구했다면 요구한 까닭은 무엇인지' 묻기 위해 전화를 걸었지만, 의견을 들을 수 없었다.