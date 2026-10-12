정명근의 '화성형 기본사회' 추진체계 강화… 공식 위원회 출범

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 12일 화성시청 대회의실에서 열린 ‘화성형 기본사회위원회 출범식'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 12일 화성형 기본사회위원회 위원들과 출범 기념 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 12일 화성시청 대회의실에서 열린 ‘화성형 기본사회위원회 출범식'에서 참석자들과 '모두의 기본, 더나은 화성' 문구가 담긴 펫말을 들고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장과 조승문 화성특례시 부시장이 12일 화성시청 대회의실에서 열린 ‘화성형 기본사회위원회 출범식'에서 화성형 기본사회위원회 위원들과 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

화성특례시가 '화성형 기본사회' 정책을 지속적으로 발굴하고 점검할 공식 추진체계를 구축했다. 지난해 운영한 추진단을 30명 규모의 공식 위원회로 전환하면서 정책 자문과 발전 방향 논의를 상시화하겠다는 것이다. 도시 성장의 성과를 시민의 삶으로 연결하겠다는 정명근 화성특례시장의 구상이 선언에 그치지 않고 구체적인 정책으로 이어질 수 있을지 주목된다.화성특례시는 12일 시청 대회의실에서 '화성형 기본사회위원회 출범식 및 포럼'을 열고 위원회를 공식 출범시켰다. 위원회는 당연직 7명과 위촉직 23명 등 모두 30명으로 구성됐다. 기본사회 정책 전반에 대한 자문과 신규 정책 발굴, 주요 정책의 발전 방향 논의 등을 맡는다.이번 출범의 핵심은 정책을 논의하는 조직을 일회성 추진단에서 지속적인 정책 발굴·점검이 가능한 공식 위원회로 전환했다는 점이다. 기본사회라는 정책 방향을 제시하는 데서 나아가 관련 정책을 계속 살피고 보완할 수 있는 구조를 마련한 것이다.이날 행사에서는 기본사회 정책 공모전 수상작과 주요 정책을 공유하는 포럼이 열렸다. 위촉장 수여와 출범 퍼포먼스, 위원들의 희망메시지 전달도 진행됐다. 시는 앞으로 정례회의와 분야별 논의를 통해 위원들의 전문성과 현장 경험을 정책에 반영하고 시민이 체감할 수 있는 사업을 지속적으로 발굴할 계획이다.정명근 시장은 화성형 기본사회의 방향으로 기본적인 삶의 보장과 청년의 도전, 차별 없는 교육과 돌봄, 어르신의 건강한 노후를 제시했다.정 시장은 "도시의 성장이 시민의 행복으로 이어져야 한다"며 "누구나 기본적인 삶을 보장받고, 청년은 꿈에 도전하며 아이들은 차별 없는 교육과 돌봄을 누리고 어르신은 건강하고 행복한 노후를 보낼 수 있도록 하는 것이 화성형 기본사회가 나아갈 방향"이라고 말했다.이어 위원회 출범을 시민 행복을 위한 새로운 출발점으로 삼아 시민의 목소리와 다양한 분야의 전문성을 정책에 반영하겠다고 밝혔다.시는 앞으로 위원회 정례회의와 분야별 논의를 통해 화성형 기본사회 정책을 구체화해 나갈 방침이다. 위원회에서 제시된 의견과 정책 제안을 실제 사업에 반영하고, 시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 정책을 발굴하는 것이 향후 과제다.정명근 시장은 "시민이 일상에서 변화를 체감하고 행복을 누릴 수 있는 따뜻하고 포용적인 화성형 기본사회를 만들어가겠다"고 밝혔다.