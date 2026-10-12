민주당 "대통령 허위비방 주진우, 무고죄 고발"... 주진우 "가소롭다"

큰사진보기 ▲국민의힘 주진우 의원이 11일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "지난 10일 대구 천장 붕괴 사고 때 이재명 대통령이 태릉 cc에서 황제 골프를 쳤다"고 주장하고 있다. 2026.10.11 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲주진우 국민의힘 의원은 12일 오후 자신의 페이스북에 즉각 반박글을 올렸다(주진우 페이스북 화면갈무리). ⓒ 주진우 관련사진보기

더불어민주당이 12일 주진우 국민의힘 의원을 형사고발하는 등 강경 대응에 나섰다.민주당 법률위원회는 이날 오후 보도자료를 내고 "주 의원은 이재명 대통령을 비방할 목적으로 명백한 허위사실을 유포해 대통령의 명예를 심각하게 훼손했고, 심지어 이재명 대통령을 허위사실로 고발하는 무고까지 자행했다"며 "주 의원을 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손)', 형법상 허위사실적시 명예훼손 및 무고 혐의로 서울경찰청에 고발했다"고 밝혔다.주 의원은 지난 2일 이 대통령이 대외비 표시 문건을 자기 SNS에 공개했다며 공무상비밀누설 혐의로 대통령을 경찰에 고발한 바 있다.그러나 법률위 측은 주 의원이 허위임을 알고도 대통령을 비방했다고 주장했다. "터무니없는 거짓 주장을 일삼으며 국민을 기만하고 대통령을 비방했기에, 민주당은 주 의원 명예훼손과 무고 범행을 서울경찰청에 고발했다"는 설명이다.민주당은 "주 의원은 지난 9월 30일, 이 대통령이 SNS에 올린 '일일종합상황보고'문건 이미지 하단의 잘린 문구를 트집 잡아 '선관위 특검에게 수사상황을 보고받고 있다는 자백'이라는 허위사실을 유포했으나, 해당 내용은 투표용지 부족 사태와 관련한 올림픽공원 내 '경찰청 치안상황에 관한 보고'일 뿐"이라며 "선관위 특검 수사보고와는 아무런 관련이 없는 것"이라고 선을 그었다.이어 "주 의원은 또 지난 1일, '일일종합상황보고'는 대외비 문건이므로 이 대통령이 문건이미지를 SNS에 올린 것이 공무상비밀누설이라며 고발까지 했으나, 공개된 문건 내용인 '보이스피싱 피해 감축 현황'은 국민들께 얼마든지 알릴 수 있고 또 알리는 게 필요한 내용"이라며 "그것을 공개하는 행위가 공무상비밀 누설에 해당할 여지가 없다. 법원도 공개될 경우 국익을 해할 실질적 보호가치를 가져야 공무상비밀이라는 일관된 기준으로 판결하고 있다"고 짚었다.양부남 법률위원장은 "윤석열 정부에서 법률비서관까지 지낸 인물이 자신의 주장이 허위라는 것을 모를 리 없을 것"이라고 지적하며, "정치적 이익을 위해 대통령을 허위로 비방하고 고발까지 감행한 행위에 대해 사법당국이 법과 원칙에 따라 엄정하게 처벌해 줄 것을 촉구한다"고 밝혔다.이주희 원내대변인도 같은 날 브리핑에서 "실제로 목숨을 위협받은 적 있는 대통령에게 주 의원은 '이재(이제) 명을 끊을 때'라며 목숨을 끊는다는 말을 떠올리게 하는 막말 글을 올렸다"라며 "인간의 도리를 저버린 것이냐"고 물었다. 그는 "주 의원의 국회 윤리위 제소를 검토하는 등 강력 대응하겠다, 주 의원은 본인 막말을 공식 사과하고 직 사퇴로 책임져야 할 것"이라고도 했다.주 의원은 직후 자신의 페이스북에 게시글을 올려 "민주당이 나를 윤리위 제소한다는데, 가소롭다. 그런 식으로 내 입을 틀어막을 수 있다고 생각하느냐"라며 "이재명은 대통령 자격 없다, 당장 내려오라"고 반박했다. 그는 "윤리위 제소로 입틀막? 주진우에겐 협박 안 통해"라는 제목을 달아 같은 날 저녁 6시 30분, 유튜브 채널 라이브 방송을 예고하기도 했다.