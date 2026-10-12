군산 여류 작가들의 아름다운 예술적 소통

큰사진보기 ▲정기전 포스터군산여성위원회 정기전 포스터 ⓒ 유경선 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장미의 정원전시회에 걸린 신화백 작품 ⓒ 신순선 관련사진보기

'예술을 통해 사람과 사람을 잇고, 군산 지역 문화예술의 발전에 기여하는 이 자리가 따뜻한 문화적 향기로 가득 차기를 기대합니다. 서로의 다름을 존중하며 걸어온 우리의 시간이 앞으로도 새로운 예술의 꽃을 피워내는 밑거름이 되기를 바랍니다.'

큰사진보기 ▲정기전 사진여성위원회 전시 작품들 ⓒ 유경선 관련사진보기

군산 지역을 대표하는 여성 작가들이 깊어가는 가을을 맞아 예술을 통한 시민들과의 따뜻한 소통의 장을 마련했다.군산시가 후원하는 '2026 제17회 군산여성위원회 정기전'이 오늘 10월 12일(월)부터 10월 17일(토)까지 6일간 군산예술의전당 2전시실과 3전시실에서 개최된다. '아름다운 동행'이라는 주제 아래 펼쳐지는 이번 전시는 지역 예술 발전을 견인해 온 여성 작가들의 뛰어난 창작 역량과 예술적 열정을 확인할 수 있는 다채로운 작품들로 채워져 있다.군산 여성위원회(위원장 신순선)는 군산 지역에서 활동 중인 여성 예술인들이 뜻을 모아 결성한 예술 단체다. 회원들은 한국화, 서양화, 공예, 수묵화 등 다양한 시각예술 장르에서 저마다의 독자적인 조형 언어를 바탕으로 활발한 창작 활동을 이어오고 있다.그동안 군산 여성위원회는 정기적인 창작 작품 전시와 회원 간의 학술·예술적 교류를 통해 작가 개개인의 역량을 한 단계 높이는 것은 물론, 군산 지역 문화예술의 지평을 넓히는 데 크게 기여해 왔다. 특히 단순히 작가 개인의 창작품을 선보이는 데 그치지 않고, 전시를 매개로 지역 주민 및 미술 애호가들과 끊임없이 교유하며 군산시의 문화적 삶의 질을 향상시키는 든든한 버팀목 역할을 해왔다는 평가를 받는다.이번 제17회 정기전의 슬로건인 '아름다운 동행'은 작가와 작가, 그리고 작가와 시민이 예술이라는 언어로 서로 연결되고 교감한다는 의미를 담고 있다.전시장인 군산예술의전당 2·3전시실에는 회원 각자가 정성껏 준비한 대표작들이 다채롭게 들어서 있다. 개성 넘치는 필치와 따뜻한 색채가 어우러진 서양화부터 은은한 묵향과 전통적 기품이 살아있는 한국화, 섬세한 손길이 돋보이는 공예 작품에 이르기까지 다채로운 장르의 시각예술이 관람객들을 맞이한다. 방문객들은 한자리에서 다양한 현대 미술의 흐름과 여성 작가 특유의 섬세한 감수성을 만끽할 수 있다.이번 정기전을 개최하는 중진 여류 화가이자 위원장을 맡고 있는 신순선(69, 한국화) 화백은 오랜 세월 개인전을 수차례 개최하며 깊이 있는 작품 세계를 선보여 온 중견 작가다. 신 화백은 이번 전시에 대해 "군산 여성위원회 정기전은 서로 다른 장르에서 활동하는 여러 작가들이 매년 정성껏 준비한 작품을 한 점씩 제출하여 함께 완성하는 매우 뜻깊은 그룹전"이라고 설명하며, "작가마다 지닌 삶의 궤적과 예술적 고민이 작품 하나하나에 녹아 있다"고 말했다.이어 신 화백은 "바쁜 일상 속에서도 예술적 열정을 잃지 않고 소중한 작품을 출품해 준 회원들에게 감사하다"며 "이번 전시가 지역 주민들에게 일상의 지친 마음을 달래고 예술이 주는 고유한 위로와 기쁨을 느낄 수 있는 감동의 시간이 되기를 진심으로 바란다"고 덧붙였다.군산시장(김재준)은 축사에서 "이번 전시회가 회원 여러분께서 그동안 갈고 닦은 작품 세계를 시민들과 함께 나누고, 예술적 기량을 마음껏 펼치는 소중한 기회의 장이 되기를 바랍니다. 또한 시민들에게는 일상에서 벗어나 예술을 통해 새로운 감동과 여유를 느낄 수 있는 시간이 되기를 바랍니다"며 "아울러 지역의 여성 작가들이 서로의 작품 세계를 공유하고 창작의 역량을 더욱 키워나가는 계기가 되어 군산의 문화예술 발전에도 큰 역항을 하기를 기대합니다"라고 말했다.가을의 길목에서 펼쳐지는 '2026 제17회 군산여성위원회 정기전 - 아름다운 동행'은 미술에 관심 있는 시민이라면 누구나 무료로 자유롭게 관람할 수 있다. 신 화백의 초대의 글로 마무리를 한다.