전진선 양평군수 "서울~양평 고속도로 다시 추진"

큰사진보기 ▲전진선 경기 양평군수가 민선 9기 취임 100일을 맞아 서울~양평고속도로 재추진과 공공병원 설립, 남한강 유람선 운항 등을 핵심 과제로 제시했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전진선 경기 양평군수가 민선 9기 취임 100일을 맞아 서울~양평고속도로 재추진과 공공병원 설립, 남한강 유람선 운항 등을 핵심 과제로 제시했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

전진선 경기 양평군수가 민선 9기 취임 100일을 맞아 서울~양평고속도로 재추진과 공공병원 설립, 남한강 유람선 운항 등을 핵심 과제로 제시했다. 교통과 의료, 관광 기반을 확충해 양평의 미래 성장동력을 확보하겠다는 구상이다.다만 주요 사업 상당수가 타당성 검토나 관계기관 협의 단계에 머물러 있어 구체적인 재원 확보와 실행 일정이 향후 군정 성과를 가를 것으로 보인다.전 군수는 12일 열린 취임 100일 기자회견에서 '소통·약속·미래'를 군정 운영의 핵심 가치로 제시하고 지난 100일간의 성과와 향후 주요 사업 추진 방향을 설명했다.그는 "초선 때는 기쁨이 더 많았지만 재선이 되고 나니 책임이 더 무겁다"며 "경기도 동쪽 끝에 있지만 대한민국의 중심으로 설 수 있도록 양평의 미래 100년을 준비하겠다"고 밝혔다.전 군수는 장기간 지연된 서울~양평고속도로 사업의 조속한 재추진을 강조했다. 군은 정부의 사업 재검토와 별개로 자체 용역을 추진해 양평지역에 적합한 노선과 교통 개선 방안을 마련할 계획이다.전 군수는 "정부만 바라볼 것이 아니라 군도 자체적으로 검토해야 한다"며 "5500만원의 용역비를 편성해 검토 결과를 정치권과 국토교통부에 제시하겠다"고 말했다. 다만 고속도로 사업의 구체적인 재추진 일정과 노선은 정부 차원의 검토 결과에 따라 결정될 전망이다.지역 의료 인프라 확충을 위한 공공병원 설립 계획도 밝혔다. 전 군수는 기존 교통재활병원의 기능 확대와 대학병원 유치 등을 추진했지만 법적 제약과 지역 인구 규모 등의 문제로 성과를 거두지 못했다고 설명했다.이에 군이 직접 병원 설립을 추진하는 방향으로 정책을 전환했다. 현재 의료기관 측과 협의를 진행하고 있으며, 향후 용역을 통해 적정 병원 규모와 진료과목, 운영비용 등을 검토할 계획이다.전 군수는 응급의료와 산부인과 등 지역에 필요한 의료기능을 우선 고려하겠다는 입장이다. 그는 "계획대로 진행된다면 2028년 말이나 2029년 초에는 병원 건립을 시작할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 다만 설립 방식과 사업비, 운영 주체 등은 아직 확정되지 않았다.남한강을 활용한 관광산업 육성 계획도 공개했다. 군은 강상면 강변에서 출발해 남한강 일대를 운항하는 약 1시간 30분 코스의 전기 유람선 사업을 추진하고 있다. 검토 중인 선박은 165톤급으로, 하루 4~5회 운항하는 방안을 구상하고 있다. 목표 운항 시점은 2027년 10월이다.전 군수는 양평의 발전을 이끌어온 6번 국도와 중앙선 철도에 이어 남한강을 활용한 관광산업이 새로운 지역경제 성장동력이 될 수 있다고 강조했다.전 군수는 지난 9월 지평면 자원순환센터 사용기간을 30년 연장하기로 합의한 것을 취임 100일의 주요 성과로 평가했다. 기존 시설을 계속 활용함으로써 신규 매립시설 부지 확보에 따른 갈등과 시설 조성비용을 줄일 수 있게 됐다는 설명이다.군은 지평면 주민 지원사업비 확대와 도시가스 공급, 주차장 확보, 철도 연장 등 지역 현안 해결에도 나설 방침이다.전 군수는 주민 지원사업비 18억원을 약속하며 "특별한 희생을 감수하는 지역에는 특별한 보상이 필요하다"고 강조했다. 다만 일부 인접 지역 주민들이 지원 대상 확대를 요구하고 있어 후속 협의는 계속될 것으로 보인다.용문산 사격장 이전과 기존 부지 활용 방안도 주요 과제로 제시했다. 전 군수는 용문산 사격장 기능을 청운면 일대 비승사격장과 통합하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.이를 위해 주민 이주대책과 군인아파트 조성 등을 국방부와 협의하고, 사격장 이전이 성사되면 기존 부지에 평화공원을 조성하겠다는 구상이다.세미원 국가정원 지정도 추진한다. 전 군수는 남한강과 북한강이 만나는 두물머리 일대의 자연환경과 역사·문화자원을 활용해 세미원을 국가정원으로 육성하고, 장기적으로 국제적인 평화공원으로 발전시키겠다고 밝혔다. 군은 이를 뒷받침하기 위해 기존 정원산림과를 정원과와 산림과로 분리하는 조직개편도 추진하고 있다.행정조직 개편을 통한 정책 추진체계 정비도 예고했다. 군은 기존 4국 체제를 5국 체제로 확대하고 행정안전국을 신설할 계획이다. 미래세대 정책을 담당할 전담조직과 디지털·인공지능(AI) 분야를 총괄할 담당관 조직도 마련한다.또 지역 균형발전을 위해 산림과를 용문면 등 동부지역에 배치하는 방안을 검토하고 있다. 이 밖에 양평 추모공원 조성, 한국폴리텍대학 교육기관 유치, 옥천면 친환경 테크노밸리 조성, 취수구역 이전을 통한 규제 개선 등도 주요 사업으로 제시했다.전 군수는 "양평의 미래 100년을 준비한다는 마음으로 군민들과 함께 뛰겠다"고 말했다.