이향미 검단구의원 "주민 불편, 현장에서 답 찾겠다"

큰사진보기 ▲이향미검단구 의원 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

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인천 검단구 출범 100일을 맞아 구의원들의 의정활동과 지역 현안을 살펴보고 있다. 특히 신도시 개발이 이어지는 가운데 원도심 주민들이 겪는 생활 불편과 안전 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있다.이에 원도심의 침수 문제와 생활환경 개선, 주민 안전을 위한 대책 마련에 나선 이향미 검단구의원을 만나 지난 100일간의 의정활동과 앞으로의 계획을 들었다.이 의원은 그간 가장 집중했던 안건으로 원도심 생활환경 개선과 주민 안전을 주요 과제로 꼽았다.침수와 교통안전 등 주민들이 일상에서 겪는 불편을 현장에서 확인하고, 관계 기관과 협의해 하나씩 해결하겠다는 구상이다.이 의원은 "선거운동을 하면서 지역 곳곳을 다녀보니 원도심에 대한 지원이 충분하지 않았다는 것을 느꼈다"라며 "보도블록 상태가 좋지 않고 골목이 어두운 곳도 많아 주민 편의와 안전을 위한 개선이 필요하다"라고 말했다.특히 오류동·왕길동 일대의 상습 침수 문제를 시급한 과제로 제시했다. 오류산업단지 주변은 지난 7월에도 침수가 발생했으며, 배수펌프장 건설 역시 예산 부족으로 사업 추진에 어려움을 겪고 있다는 설명이다.이 의원은 침수 피해를 줄이기 위해 지역위원회를 통해 국회와 관계 기관에 총 12억 원 규모의 특별교부금 지원을 요청한 상태라고 밝혔다. 오류산업단지 주변 침수 개선과 오류·왕길동 일대 배수시설 관련 사업 등이 대상이다.그는 "배수펌프장 사업을 위한 특별교부금은 확보됐고, 추가로 침수 피해가 반복되는 지역의 개선 사업을 위해 예산 지원을 요청하고 있다"라며 "작은 배수 문제부터 큰 침수 구역까지 관계 기관과 협의해 해결 방안을 찾겠다"라고 말했다.치안 사각지대 해소를 위한 순찰차 거점 구역 확보도 추진하고 있다. 검단구의 넓은 관할구역에 비해 경찰의 출동 거점이 충분하지 않다는 현장 의견을 듣고 관련 대책을 검토해 왔다.이 의원은 "경찰에서도 관할구역이 넓어 출동에 시간이 걸린다는 어려움을 전해왔다"라며 "마전동을 우선 검토하고 왕길동과 오류동 등에도 거점을 마련할 수 있도록 추진하겠다"라고 말했다. 이를 위해 5분 자유발언으로 필요성을 제기했으며, 오는 11월 관련 조례 개정을 추진할 계획이다.아파트 건설 현장의 공사 차량으로 인한 주민 불편도 의정활동 과정에서 확인한 문제다. 덤프트럭과 레미콘 차량이 골목길을 통행하면서 보행자 안전을 위협하고 경계석을 파손하는 등의 민원이 제기됐다.이 의원은 현장을 점검한 뒤 관계 기관과 시공사 측에 운전자 교육과 골목길 통행 자제를 요청했다. 그는 "공사가 진행되는 것은 불가피하지만 주민들이 다니는 좁은 골목까지 대형 차량이 통행하는 것은 개선할 필요가 있다"라며 "현장 점검 이후 관련 민원이 줄어드는 추세"라고 전했다.앞으로도 현장 중심의 의정활동을 이어가겠다는 뜻도 밝혔다. 이 의원은 "주민들의 이야기를 듣고 공감하는 데 그치지 않고, 직접 현장에 가서 불편한 이유를 확인하고 해결 방안을 찾는 구의원이 되고 싶다"라며 "앞으로 2년, 3년이 지나도 지금과 같은 마음으로 주민들을 만나겠다"라고 말했다.