당황스러웠던 초등학교 성교육 시간... '연애' 설명하고 들은 말

얼마 전 초등학교에서 성교육을 하면서 있었던 일이다. 나는 초등학생들과 함께 사춘기 성과 관련된 단어퀴즈를 하고 있었다. 퀴즈를 내야 할 차례가 된 한 어린이는 단어를 보고 잠시 고민하더니 '남자랑 여자가 하는 거'라며 다소 두루뭉술한 설명을 덧붙였다. 남자랑 여자가 하는 것은 무궁무진하게 많은데, 다들 뭐라고 답할까?
반 친구들은 잠시 알쏭달쏭한 표정을 짓더니, 곧바로 정답을 외쳤다. 바로 '연애'였다. 사랑한다거나 좋아한다거나 데이트를 한다는 등 좀 더 연애의 본질에 가까운 것들을 제치고 '남자와 여자가 하는 것'으로 설명하다니! 게다가 그걸 한 번에 맞히다니… 어린이들이 '연애'라는 단어를 좀 더 풍부하게 이해해 보면 좋겠다는 마음이 들었던 나는, 다음 퀴즈를 내기 전 어린이들에게 부족하나마 설명을 덧붙여보았다.
"연애가 꼭 남자랑 여자랑만 하는 건 아니죠? 서로 사랑하는 사람들이 애정을 기반으로 특별한 관계를 맺는 걸 연애라고 합니다."
그러자 맨 앞에 앉은 어린이들은 이렇게 반응했다.
"여자랑 남자랑도 할 수 있고, 남자랑 남자랑도 할 수 있고, 여자랑 여자랑도 할 수 있어요."
나는 더 덧붙이지 않고 끄덕였다. 어린이들은 이미 사랑의 모습은 한 가지가 아니라는 것을 알고 있었다.
'연애'를 '이성교제'로 바꾸라고? 학생들 반응도 "굳이?"
재밌게 퀴즈를 풀고 난 뒤 쉬는 시간이 되었다. 수업을 참관하고 있던 보건선생님이 가까이 와서 이렇게 말씀하셨다.
"동성애 언급하지 마세요. 교육과정에 없는 내용이에요."
나는 적잖이 당황했다. 솔직한 말로 동성애를 언급하지도 않았기 때문이다. 연애라는 단어의 의미가 남자와 여자 간 사랑에 국한되지 않는다는 사실을 이야기했을 뿐이었다. 사실 페미니스트로서 성교육을 시작하면서 나는 '연애'를 이성 간의 연애만으로 단정 짓지 않도록 항상 신경을 썼다. 어린이, 청소년들이 살아가면서 성소수자를 만나게 될 텐데 그때마다 놀라거나 이상하게 여기지 않고 차별이나 편견 없이 편안하게 받아들일 수 있으면 좋겠다고 생각했기 때문이다.
더 나아가 청소년들이 스스로를 성소수자라고 정체화 했을 때 숨겨야 한다고 생각하거나 수치심을 가지지 않도록 하고 싶었다. 또 내가 페미니스트로 살아가면서 알게 된 친구, 동료들은 동성인 사람과 만나 연애하고, 헤어지고, 결혼하고, 이혼하고... 그렇게 동성끼리 할 거 다 하면서 재밌게 살고 있었다.
유튜브나 인스타그램을 켜면 게이커플, 트랜스젠더, 레즈비언인 연예인과 인플루언서들을 쉽게 볼 수 있다. 이미 세상이 이런데, 동성애를 언급하지 않는다고 해서 뭐가 달라지나? 아니, 동성애가 교육과정에 없는 게 더 이상한 거 아닌가?
연구에 따르면 우리나라에서 자신을 동성애자 혹은 양성애자로 정체화하는 사람들이 자신의 성적 지향을 처음 인지한 시기는 평균나이 만 14.8세로 나타난다. 청소년기는 독립적인 자아가 성장하면서 자신이 타인에게 어떻게 보일까를 신경쓰게 되는 시기이다. 따라서 '내가 어떤 사람을 좋아하는가' 라는 성적 지향에 대한 고민은 이제 막 사춘기에 접어든 청소년들이 곧 마주하게 될 질문이다. 동시에 그들은 나의 성적 지향이 사회에서 어떤 대접을 받는지도 알게 된다. 자신이 동성애자인지 이성애자인지 양성애자인지 곧 알게 될 청소년들을 두고서, 누군가는 연애는 남자와 여자만이 하는 것이라는 이성애중심적 세계관에 살짝만 금이 가는 것도 견딜 수 없었나 보다.
그렇다면 과연 이성애는 좋고 완벽하기만 한 걸까? 이성애가 얼마나 바람직하기에 공교육에서 유일하게 가르칠 수 있는 사랑의 형태란 말인가! 최근 페미니스트들 사이에서 가장 핫한 책 중 하나인 <이성애의 비극>(제인 워드)에는 이런 말이 나온다.
"여러 면에서 젠더적, 성애적, 인종적 폭력과 피해를 가장 가혹하게 당하는 사람은 누구보다도 이성애 여성들이다."
"동성애 혐오는 이성애적 불행과 비참함이 외적으로 표현되는 현상이라고도 할 수 있다. 폭력과 실망이 가득한 이성애 문화를 넘어서 저 바깥에는 젠더적 성적으로 다양한 가능성이 있고 그에 무의식적 질투와 분노가 생기는 것이다."
하루가 멀다하고 남편, 남친, 아빠, 오빠, 교회 목사님, 태권도학원 선생님, 알바 사장님 등 친밀한 관계의 남성이 여성을 살해하거나 성폭력 피해자로 만드는 상황들을 접하다 보면, 이 세상에 '이성애'만 존재한다는 말은 그 자체로 여성에 대한 '배신'으로 느껴질 수밖에 없다. 또 이성애가 전통이라는 이름으로, 본능이라는 이름으로, 사랑이라는 이름으로 얼마나 여성들을 착취와 폭력에 희생시켜 왔는지 생각해 본다면, 이성애 중심주의는 결코 여성을 위한 세계관은 아니다. 따라서 공교육에서 유일하게 가르쳐도 되는 '이성애'가 '동성애'보다 더 안전하다거나 행복을 보장하는 것도 아니다.
그렇다면 무엇이 보건선생님으로 하여금 '동성애 언급'을 두려워하게 만들었을까? 학부모의 민원일까, 본인의 가치관일까? 다양한 관계를 편견 없이 바라볼 수 있도록 하는 교육이 어째서 교육과정 외의 내용일까? 왜 세상에는 하나의 성적 지향만 있다고 거짓말을 해야 하는 걸까?
머릿속에는 불편한 마음과 더불어 여러 질문이 이어졌다. 하지만 내 목적은 그날의 교육을 별다른 저항 없이 잘 마무리하는 것이었기에 일단은 알겠다고 했다. 그리고 다음 반에서는 다행히도 어린이들이 연애에 대해서 '소중한 사람들이 서로 만나는 것'이라거나 '좋아하는 사람끼리 사귀는 것'이라는 표현을 썼다. 성별이 들어가지 않으니 굳이 덧붙이거나 정정할 필요가 없는 설명이었다. 보건선생님은 이어진 수업을 보면서 어떤 생각을 하셨을까?
지난해 서울시는 시립청소년성문화센터 운영 매뉴얼을 만들고, 청소년 성교육을 진행할 때 '연애'나 '섹슈얼리티'라는 단어를 쓰지 말라는 지침을 세웠다. '연애'는 '이성교제'로, '성소수자'는 '사회적 소수자'로 바꿔서 사용하라는 식이었다. 그냥 연애라고 하면 될 걸 굳이 '이성'을 붙이면 이상하지 않나?
해당 발표가 나올 당시 청소년들에게 '연애'라는 말을 교육 때 쓰지 말라는 지침을 어떻게 생각하는지 묻자 "굳이?"라는 답이 돌아왔다. 단어를 바꿔 부른다고 해서 뭐가 달라지느냐는 의문일 것이다. 되려 특정한 편에 서서 뭔가를 숨긴다는 의심만 부추길 뿐이다. 그리고 어른들이 어린이들에게 무언가를 숨길수록 어린이들은 숨기는 대상에 대한 호기심과, 그것을 알았을 때의 해방감이 커진다.
나는 담임선생님이 계시지 않는 공간에서 청소년들에게 자유롭게 성에 대해 질문해 보라고 주문한 적이 많다. 그러면 성소수자에 대한 궁금증, 다양한 성적 실천에 대한 호기심, 성기 크기에 대한 고민, 페미니즘이 우리 삶에 미치는 영향처럼 어른들이 민감하게 여기고 대화를 피하는 '논쟁적인' 주제에 대한 질문이 쏟아진다.
나 또한 청소년기 시절을 돌아보면 성적 지향이나 성정체성에 대한 교육은 받지 않았어도 이미 친구들과 성적지향에 대한 편견어린 대화를 나누곤 했다. 아마 학교 선생님들이 동성커플을 대하는 태도로부터 쉽게 영향을 받았던 것 같다.
이런 상황에서 단순히 '교육과정에 없으니 교육시간에 동성애를 언급하지 말라'는 말은 무책임하다. 학교가 회피하거나 숨긴 주제들에 대해, 학생들은 선생님의 불편해하는 모습으로부터 잘못된 태도를 배운다. 또는 온라인의 부정확하고 혐오적인 콘텐츠들에서 답을 얻기도 한다. 결국 동성애와 같은 다양한 성적 지향을 숨기는 일은 어린이들이 동성애에 대한 혐오적 태도를 학습하게 할 뿐이다. 다른 주제들도 마찬가지다.
동성애를 언급하지 말라? 이런 말 그만 듣고 싶다
최근 숙명여대 법학부 홍성수 교수가 한 제자의 결혼식 축사로 쓴 글
이 화제가 되었다. 이 글이 화제가 된 것은 그 결혼식이 두 여성의 '동성 결혼식'이었기 때문이다. 홍성수 교수는 축사에서 "두 사람의 결혼은 어떤 점에서는 '특별한' 결혼이나, 결혼의 본질적 측면에서는 지극히 평범한 결혼"이라고 하면서, 두 사람의 결혼이 평범한 이유는 "사랑하는 두 사람이 서로의 삶을 함께 살아가겠다고 약속하는 것이기 때문"이라고 말했다. 연애와 사랑의 본질도 홍성수 교수의 축사 내용과 다르지 않다. 동성애든 이성애든 양성애든 특별하고 이상한 것이 아닌, 평범한 것이다.
나도 친구의 '동성 결혼식'에 참석한 적이 있었다. 작은 규모였지만 그만큼 단란했고, 함께한 모두가 두 사람에게 쓴 편지를 읽으며 두 사람의 앞날을 축하해 주었고, 누군가는 주책맞게 눈물을 흘리기도 했다. 이성애 결혼식보다 좀 더 애틋함과 결의 그리고 함께한 사람들의 연대감이 느껴지기도 했다.
이런 결혼식이 더 많아진다면, 나도 기꺼이 한 명의 하객이 되어 두 사람의 앞날을 진심으로 축하해주고 싶다. 그리고 교육에서 동성애를 언급하지 말라는 말 따위는 그만 듣고 싶다. 혹여나 직장에서 차별의 대상이 될까봐 동성 배우자의 이름을 숨기는 일이 없었으면 좋겠고, 동성 애인과 즐거운 주말을 보낸 사람들이 편하게 직장에서 지난 주말에 무얼 했는지 공유할 수 있었으면 좋겠다.
다행히 이런 바람이 나만의 것은 아니다. 동성혼 법제화를 목표로 하는 혼인평등소송 대리인단 단장인 조숙현 변호사는 지난해 11월 국제혼인평등컨퍼런스에서 과거 호주제 폐지 소송에서 승리했던 경험을 언급하며 '우리나라에서도 적어도 제가 30년차(당시 25년차) 변호사가 되기 전에는 (동성혼을 금지하는 법을) 위헌 판단을 받고 (동성혼이) 법적인 허용까지 되는 것을 목표로 하겠다'고 단언했다. 당연하고 자연스러운 것을 애써 숨기거나 가릴 필요 없이 모두 평범한 일상으로 받아들일 수 있는 날이 어서 오기를 바란다.