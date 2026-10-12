서울시교육청 "여명학교 '떠돌이 생활' 계속되면 학생들 불안 늘 것"

2004년에 개교한 북한 이탈 청소년 학교인 여명학교(중고교 학력 인정)가 20년 이상 학교 건물 없이 떠돌아다니는 상황이 지속되면 "해당 학교 학생의 심리적 불안감과 스트레스가 증가할 것"이란 분석이 나왔다.
"불안정한 공간, 심리적 토대·정착 의지 약화시킬 것"
12일, <오마이뉴스>는 국회 교육위 강경숙 의원(조국혁신당)이 최근 서울시교육청으로부터 받은 국정감사 자료 '폐교 활용 사회통합 교육 인프라 조성 기본계획(안)' 문서를 살펴봤다.
이 문서에서 서울시교육청은 "여명학교 교지와 교사 미확보 상태 장기화 시 학생들의 학습·생활의 연속성 결여로 심리·정서 불안감이 지속되며, 교육격차 심화 및 정착 지원 기능이 약화될 것"이라고 지적했다.
여명학교 학생들에게 미치는 심리·정서적 영향에 대해 서울시교육청은 "여명학교 교사 미확보가 지속되면 '임시 사용 시설이 언제든 폐쇄될 수 있다'는 불안감을 유발하고, '학교가 또 옮겨질지 모른다'라는 생각이 장기적 스트레스로 작용할 것"이라면서 "불안정한 공간은 사회 적응에 필요한 심리적 토대를 약화하고, '사회가 우리를 온전히 받아들이지 않는다'는 인식으로 정착 의지 또한 약화한다"라고 내다봤다. 그러면서 "학교를 '잠시 머무는 곳'으로 인식해서 학교 공동체의 소속감과 사회 구성원으로서 정체성 형성을 저해할 것"이라고도 우려했다.
2004년 개교 뒤 2010년 4월 설립인가를 받은 여명학교는 그동안 서울 시내를 전전하다 지난 2023년 8월부터 서울 강서구 가양동 염강초 폐교 부지를 빌려 임시 사용해 왔다. 서울시교육청은 이 학교로부터 한 해에 9000만 원씩을 임대료로 받았다.
그러던 중 여명학교가 마련한 160억 원(현대차그룹 60억 원 지원 포함)을 총 사업비로 해 염강초 폐교 부지 가운데 1/10에 이르는 공간에 건물을 짓는 방안이 추진되고 있다. 여명학교가 총 사업비를 대서 건물을 지은 뒤 교육청에 기부체납하면 교육청은 여명학교에 임대를 통해 사용할 수 있도록 해주는 방식이다. 건물 완공 시기는 2029년 상반기다.
이에 대해 서울시교육청은 해당 문서에서 "여명학교가 건립 후 교육청에 기부채납함에 따라 교육청 자산이 증대할 것이다. 재정 효율성이 제고될 것이다"라고 내다봤다.
하지만, 이런 여명학교 건축 방안에 대해 일부 주민이 반발하고 있다. "당초 약속한 대로 유아교육진흥원 시설만 들어와야 한다"라는 게 이들의 요구다.
강경숙 의원은 "20여 년간 안정적인 교육 공간을 찾지 못한 여명학교가 이번에는 반드시 정착할 수 있어야 한다"라면서 "주민들의 우려도 충분히 살피면서 학생들의 교육권과 학습환경을 보장할 수 있도록 서울시교육청이 끝까지 책임지고 해법을 마련해야 한다"라고 강조했다.
독립유공자 후손 20명, 여명학교 현 부지 학교 건립 지지 연명도
한편, 12일 289개 단체가 참여하고 있는 여명학교 현 부지 학교 건립 촉구 시민사회 공동행동에 따르면 독립유공자 후손 20명이 여명학교 조명숙 교장에게 '여명학교 현 부지 학교 건립 지지 연명서'를 지난 8일 전달했다(관련 기사 : "이런 비극은 여명학교가 마지막이 되어야"... 눈물 회견
https://omn.kr/2k1dv).
이 연명서에서 독립유공자 후손들은 "갈 곳 없는 아이들에게 배움터를 마련해 주는 것은 사회적 합의이자 최소한의 기본권 보장"이라면서 "아이들은 이미 지난 3년간 바로 이 부지에서 아무런 주민 피해나 안전 문제 없이 평화롭게 공부하며 부지의 정당성을 증명했다"라고 짚었다. 그러면서 "선열들께서 꿈꾸셨던 '누구도 소외되지 않는 대한민국'을 위해, 독립유공자 후손 일동은 여명학교 아이들이 당당히 꿈을 키워나갈 수 있을 때까지 굳건히 연대할 것"이라고 다짐했다.