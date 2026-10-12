이 대통령, 연내 한남동 관저서 청와대로 이사

이재명 대통령 부부가 올해 안에 한남동 관저에서 청와대로 이사할 예정이다.
청와대는 12일 '이 대통령이 다음달(11월) 중 관저로 이사한다'는 보도와 관련해 "이사 일정은 아직 확정된 바가 없다"고 알렸다. 다만 "관저를 포함한 청와대 부속 시설 환경정비는 마무리 단계에 있다"며 "건물 시운전, 이사 준비 등을 거쳐 연내 가능토록 준비 중에 있다"고 했다.
윤석열씨가 과거 대통령실을 청와대에서 용산으로 이전하면서 대통령의 관저 또한 한남동으로 바뀌었다. 이 대통령은 취임 후 집무실을 지난해 12월 청와대로 다시 옮겼으나 청와대 내 관저 공사가 다소 길어지면서 현재까지 한남동에서 청와대로 출퇴근하고 있다.
청와대는 올해 3월까지 관저 공사를 마무리할 계획이었다. 하지만 1990년 10월 25일 완공된 관저 자체가 많이 노후된 데다 대통령실 이전 후 일반 시민들에게 개방되었기 때문에 재입주를 위한 보안시설 정비, 보수 공사 등에 시간이 더욱 소요됐다고 알려졌다.
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