"이혼 안 당해 천만다행" 잘나가는 치킨집 사장의 속내

"저녁 7시나 이때 나와서 먼저 배달을 시작해요. 새벽 3시까지 하고, 알바 퇴근하면 그때부터 제가 가게에서 일하죠."
서울에서 치킨 프랜차이즈 가맹점을 운영하는 A씨의 하루다. 오후 3시 아르바이트 직원이 가게 문을 열면, 그는 저녁부터 오토바이를 타고 플랫폼 배달에 나선다.
새벽 3시 직원이 퇴근하면 가게로 돌아와 식자재를 준비하면서 아침 8시까지 주문을 받는다. 배달앱으로 주문을 받는 가게의 사장이 다시 배달앱에 접속해 남의 가게, 때로는 경쟁 브랜드 음식까지 배달하는 셈이다.
그의 가게에서는 베트남 출신 직원이 2년째 일하고 있다. 급여는 내국인과 같지만, 내국인은 구하기가 너무 어렵다고 했다.
"그나마 외국인 없으면 요즘 자영업자들 다 나가떨어질걸요."
지난 회차의 햄버거 가맹점주는 자가 건물에서 장사하면서도 폐업을 고민했다(관련 기사 : "14년째 자가 건물에 장사하지만..." 폐업 고민하는 사장님
). 이번에 만난 치킨점주는 줄어든 수익을 추가 노동으로 메우고 있었다. 그의 매장은 같은 브랜드 안에서 중상위권 이상 매출이었다. 그럼에도 배달까지 뛰고 있다.
아내와 마주할 시간은 있느냐고 묻자 그는 "이혼 안 당하는 게 천만다행"이라고 했다. 현재 사업에 대해 어떻게 판단하느냐 묻자 이렇게 답했다.
"망한 거죠! 이게 무슨 사람 사는 삶이에요."
점주와 배달기사, 두 업종 종사자 입장으로 어느 쪽이 나으냐는 질문엔 '배달 기사'를 선택했다. 그 직업이 좋아서라기 보다는 점주는 투자비를 기본으로 손님과 본사 눈치, 플랫폼 수수료와 직원 관리 부담까지 더해지기 때문이라고 했다.
닭값은 30% 내렸는데, 납품가는 몇 백 원 인하
최근 생닭 시세가 떨어졌는데도 '치킨값은 그대로'라는 보도가 이어지자 이재명 대통령이 9월 말 관련 기사를 공유했고, 공정거래위원회는 10월 6일 주요 치킨 본사의 가격 담합 혐의에 대한 현장조사에 착수한 것으로 알려졌다.
A씨는 한숨을 쉬었다.
"양계 시세가 30% 이상 내려갔다고 했잖아요. 우리는 최대 몇 백 원 내린 가격에 받고 있었어요."
생닭 값이 오를 때는 치킨 판매 값도 인상되었지만, A씨는 이를 "눈 가리고 아웅"이라고 했다. 본사가 원가 인상분 만큼 판매가를 올려 줬을 뿐, 점주가 본 혜택은 없다는 것이다.
혜택은커녕 손해가 이어졌다. 판매가 인상 후, 주문 하락을 우려한 가맹 본사들이 '할인 프로모션'을 벌였기 때문이다. A씨 말에 따르면 작년까지 5000원이 최대이던 할인 폭은 이제 8000원, 1만 원까지 커졌다. 상당수 브랜드에서는 점주 또한 그 비용을 부담해야 한다. 심지어 일부 점주들은 가격 경쟁력 하락을 우려하며 인상분 만큼 스스로 할인에 나서기도 했다. 결국 올린 가격은 할인으로 허무하게 사라졌다.
"가격 올리면 뭐 하냐고요."
두 상전 사이, 한 자릿수로 줄어든 사장 몫
A씨에 따르면 주변 같은 브랜드 점주들의 현재 수익률은 7~8%다. 고정비가 적은 그의 가게도 9%라고 한다. 2년 전만 해도 15%를 보던 업종으로 그때도 수익성이 심각하다는 평을 받았다. 반면 본사는 차액가맹금으로 일정한 이익을 챙긴다고 그는 지적했다.
"인건비 올랐죠, 수수료 올랐죠, 임대료 올랐죠. 다 오르는데 나(점주)만 안 오른 거예요."
공식 통계도 같은 흐름이다. 관련 언론 보도
에 따르면 음식점 영업이익률은 2015년 25.4%에서 2024년 8.7%로 떨어졌다. 게다가 점주 대부분이 직접 일하는 만큼 그 이익에는 점주 인건비까지 포함되어 있다. 투자 수익은 없다는 뜻이다.
그러나 본사들의 사정은 달랐다. 업계 1위 bhc의 매출은 2016년 2326억 원에서 지난해 6147억 원으로 2.6배가 됐었고 영업이익률은 bhc 본사 기준 26%를 넘어섰다. BBQ도 2016년 8.7%이던 영업이익률이 2024년에는 사상 최대 영업 이익 16.9% 를 달성했다.
음식점 이익률이 25%대에서 한 자릿수로 주저앉은 10년 동안, 본사들은 매출은 물론, 이익률까지 끌어올린 셈이다.
결국, A씨는 본사와 플랫폼, 두 상전 사이에서 자신을 갈아 넣어 몫을 지킨다. 본사 원부자재가가 오르면 판매가도 오르지만, 주문을 지키려 다시 깎아주고, 그 빈 몫은 오토바이로 메운다. 흡사 블랙코미디 같은 삶이다.
무료배달도, 광고도 끊을 수 없다
A씨는 매장의 플랫폼 배달과 가게 배달 비중을 '99 대 1'이라고 했다.
"무료배달 없으면 문 닫아야죠."
소비자에게 무료인 구독 배달에 대해서도 점주는 수수료와 배달비를 낸다. 그런데 A씨는 그 비용으로 보수를 받는 라이더이기도 하다. 점주와 라이더를 서로 다른 편으로 나눠 한쪽 몫을 깎는 방식으로는 풀 수 없는 문제다.
국회 정무위원회에는 수수료 상한 법안 세 건이 계류돼 있다. 중개·결제수수료와 광고비를 합쳐 15%로 묶는 안, 배달비까지 포함하는 안, 영세업체 우대수수료 안이다. 그러나 A씨는 기대하지 않았다.
"15% 돼도 (배달앱은) 방어할 수단을 다 만들어 놨어요. 요즘 광고비를 안 쓰면 매출이 안 나요."
쿠팡이츠는 판매액에 연동되는 광고를, 배달의민족은 클릭당 과금 광고를 운영한다. 이미 치열한 경쟁이 조장된 상황에서 '광고 포기'는 어렵다. 그럼 이제 규제는 무의미한 것일까?
누가 이득 챙기는지 꿰뚫어 봐야
A씨는 기대가 컸던 만큼 정부에 실망했다고 했다.
"실태조사하고 만나도, 바뀌는 게 하나도 없어요."
그가 요구한 것은 돈의 흐름 전체를 보라는 것이었다.
"전체적으로 흐름을 봐야죠. 왜 치킨집 하는 사장들이 목숨 걸고 (배달대행) 오토바이를 타는지."
그의 주장은 점주들이 치킨 값이 올라도 울고, 생닭 값이 내려도 고통스러워 한다면, 그 사정을 들여다보고, 그 사이에서 누가 이득을 챙기는지 정확히 꿰뚫어 봐야 한다는 것이다.
그러려면 본사의 납품가와 할인 분담, 플랫폼 수수료와 광고비, 배달비를 누가 부담하는지 함께 살펴야 한다. 플랫폼이 고객에게 약속한 혜택을 점주나 라이더에게 떠넘기지 못하게 해야 한다.
사장이 밤새 배달하고 새벽에 다시 치킨을 팔아야 가게가 유지된다면, 그것을 성공한 사업이라 부르기 어렵다. 기술이 만든 편리함이 누군가의 잠을 줄이고 가족과 멀어지게 한다면, 그것은 한 사람의 경영 능력이 아니라 우리 사회가 함께 풀어야 할 문제다.