'1935년 개관' 광주극장, 국가등록문화유산 된다

큰사진보기 ▲광주극장 전경. 광주광역시 동구 충장로에 위치해 있다. ⓒ 권지현 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광주극장. 856석으로 이루어진 상영관. ⓒ 권지현 관련사진보기

우리나라에서 가장 오래된 단관극장인 광주극장이 국가등록문화유산으로 등록된다.12일 전남광주통합특별시 동구에 따르면 국가유산청은 이날 광주극장을 국가등록문화유산으로 등록 예고했다.1935년 개관한 광주극장은 조선인 자본과 지역 인사들의 주도로 건립된 국내 최고(最古) 단관극장이다.일제강점기에는 민족문화운동의 거점으로, 해방 이후에는 강연과 집회, 시민사회 활동의 공간으로 활용되며 광주의 근현대사를 함께해 왔다.특히 1968년 화재 이후 재건축된 건물은 철근콘크리트와 철골 트러스를 결합한 구조, 기둥 없는 대공간 등 당시의 건축기술과 근대 극장건축의 특징을 간직하고 있어 건축적 가치도 높다.2002년 예술영화전용관으로 지정된 이후에는 독립·예술영화 상영과 감독 회고전, 영화제 등 다양한 프로그램을 운영하며 지역 영화문화의 중심지 역할을 이어오고 있다. 전국적으로 단관극장이 대부분 사라진 가운데 현재까지 운영되고 있다는 점에서도 보존 가치가 크다.이번 국가등록문화유산 등록 예고는 광주극장이 지닌 역사적·건축적·사회문화적 가치를 인정받은 것으로 해석된다.동구는 이 같은 광주극장의 가치를 지키기 위해 지난 2024년 광주극장을 동구 문화자원으로 지정하고, 개관 100주년을 맞는 2035년을 목표로 '광주극장 100년 마스터플랜'을 수립하는 등 체계적인 보존·활용 방안을 마련해 왔다.또 지난 2024년 8월부터 국가등록문화유산 등록을 위한 연구용역을 추진하고, 지난해 10월 광주시 문화유산위원회 심의를 거쳐 11월 국가유산청에 등록을 신청했다.동구는 앞으로 고향사랑기부제 지정기부사업을 통해 광주극장의 역사적 가치를 보존하고 문화공간으로서의 활성화에 힘쓸 예정이다.임택 동구청장은 "이번 국가등록문화유산 등록 예고는 90여 년간 광주시민의 삶과 함께해 온 광주극장의 역사적·문화적 가치를 인정받은 뜻깊은 성과"라며 "광주극장을 과거의 기억과 현재의 문화가 공존하는 원도심의 대표 문화관광 거점으로 육성하겠다"고 말했다.